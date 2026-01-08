Brendan Fraser als Miet-Papa: Das sind die Kino-Highlights der Woche

"Song Sung Blue", "Checker Tobi und die heimliche Herrscherin der Erde" und "Rental Family", eine neue Tragikomödie mit Oscargewinner Brendan Fraser als Miet-Papa in Japan: Das sind die Kino-Neustarts am 8. Januar.

Die Weltbevölkerung wächst und wächst, gleichzeitig wird Vereinsamung zu einem immer größeren Problem. Wie lässt sich dem Jeder-für-sich-Trend entgegenwirken? In Japan hat man dafür schon vor einigen Jahren eine sehr pragmatische Lösung gefunden: Dort gibt es Agenturen, die "Familienmitglieder" für jeden Anlass vermieten. Eine auf den ersten Blick skurrile Angelegenheit, die jetzt auch Thema eines prominent besetzten Kinofilms wird.

Was das Publikum in dieser Woche neben "Rental Family" noch erwartet: Hugh Jackman und Kate Hudson stehen in "Song Sung Blue" als Neil-Diamond-Tribute-Band auf der Bühne, und in "Checker Tobi und die heimliche Herrscherin der Erde" erwartet das junge Publikum einmal mehr ein lehrreiches Abenteuer.

Rental Family Manche werden sich erinnern, dass vor wenigen Jahren schon einmal eine Kinoproduktion das Konzept der japanischen "Familienvermietung" aufgriff: Werner Herzog erzählte 2019 davon in "Family Romance, LLC" und landete mit seinem Drama immerhin in der Vorauswahl für die Golden Globes (Kategorie "Bester fremdsprachiger Film"). Ein paar Filmpreis-Nominierungen und einiges Kritikerlob erntete zuletzt auch die neue amerikanisch-japanische Tragikomödie "Rental Family" von Regisseurin und Autorin Hikari (Co-Autor: Stephen Blahut), die bereits im November in den USA anlief und jetzt hierzulande in den Kinos startet.

Für die Hauptrolle wurde Brendan Fraser ("Die Mumie") besetzt, der 2022 mit "The Whale" ein großes Comeback feierte, inklusive Oscar als bester Hauptdarsteller. Auch in "Rental Family" spielt er wieder eine sehr spezielle Figur, die lange in Erinnerung bleibt: Philip Vandarpleog (Fraser) ist ein mehr oder weniger gescheiterter US-Schauspieler, der inzwischen in Tokio lebt und sich dort regelmäßig als "Familienmitglied" mieten lässt.

Philips Aufträge führen ihn in zu den unterschiedlichsten Klientinnen und Klienten. Zum Beispiel zu einem zurückgezogenen Videospiel-Fan, der einen Kumpel zum Zocken braucht, und zu einer alleinerziehenden Mutter, für die Philip den Familienvater spielen soll, um für ihre Tochter die Chancen für die Aufnahme auf einer elitären Privatschule zu erhöhen. So taucht Philip tief ein in die Leben wildfremder Menschen, und dabei wird aus manchem Engagement eine Rolle mit echter Bedeutung.

Song Sung Blue Musik verbindet, heißt es oft. Im Fall von Mike und Claire Sardina ist es vor allem die Musik von Neil Diamond. "Du bist mein 'August Light', mein 'September Morning', mein 'Heartlight', meine 'Cracklin' Rosie'", umschwärmt Mike seine angebetete Claire in "Song Sung Blue". Irgendwann wird konsequenterweise auch "Sweet Caroline" geschmettert. Große Songs und große Gefühle, inspiriert von einer wahren Geschichte.

Im deutschsprachigen Raum hat bislang wohl kaum jemand von Mike und Claire Sardina gehört, auch in den USA waren die beiden eher ein lokales Phänomen. In den 80er- und 90er-Jahren tourte das Paar als Neil-Diamond-Tribute-Band durch die Gegend um Milwaukee. Auf der Bühne nannten sie sich Lightning & Thunder, und auch privat haben Mike und Claire viel Blitz und Donner erlebt. Schon 2008 erzählte ein Dokumentarfilm von Greg Kohs mit dem Titel "Song Sung Blue" (benannt nach einem Hit von Neil Diamond) ihre Geschichte, jetzt kommt diese als Hollywoodverfilmung unter gleichem Titel ins Kino – ein Wohlfühl-Musical mit erstklassiger Besetzung.

Hugh Jackman und Kate Hudson spielen die Hauptrollen als Mike und Claire (und singen dabei auch viel selbst): er ein geschundener Vietnam-Veteran und trockener Alkoholiker, der einfach nur die Leute "unterhalten" will, sie eine unglückliche Friseurin, die viel lieber "singen und leuchten" möchte. Als die beiden sich treffen, merken sie sofort, dass ihre Herzen im gleichen Takt schlagen. Kate Hudson wurde für ihre Darbietung bereits mit einer Golden-Globe-Nominierung (beste Hauptdarstellerin) belohnt. In weiteren Rollen sind Jim Belushi, Michael Imperioli, Ella Anderson und King Princess in "Song Sung Blue" zu sehen.

Checker Tobi und die heimliche Herrscherin der Erde Die Frage "Checkst du?" haben in den letzten Jahren wahrscheinlich viele Eltern mal aufgeschnappt. So erkundigen Teenager sich seit einiger Zeit gerne danach, ob man diesen oder jenen Sachverhalt denn auch richtig verstanden habe. Einer, der schon ganz viel "gecheckt" hat, lange bevor irgendjemand "Checkst du?" fragte, ist Tobias Krell alias "Checker Tobi". Seit 2013 führt er im Wechsel mit Checker Julian und Checkerin Marina durch eine eigene KiKA-Kinderwissenssendung, 2019 und 2023 entstanden auch schon zwei Dokumentarfilme. Jetzt wird ein weiteres großes Thema auf der Kinoleinwand "gecheckt".

2019 widmete "Checker Tobi" sich dem "Geheimnis unseres Planeten", 2023 unternahm er eine "Reise zu den fliegenden Flüssen". Mit 1,2 Millionen Besucherinnen und Besuchern war insbesondere der zweite Film ein riesiger Erfolg. Gut möglich, dass der nun noch überboten wird: Der äußerst spannende, fast schon reißerische Titel des neuen Films lautet "Checker Tobi und die heimliche Herrscherin der Erde".

Wer oder was ist denn wohl gemeint mit der "heimlichen Herrscherin der Erde"? Das wird hier natürlich nicht verraten. Nur so viel: Das junge Publikum darf sich auch bei dem neuen Film auf ein äußerst lehrreiches Abenteuer freuen. Ausgangslage ist eine Frage, die Checker Tobi schon in seiner eigenen Kindheit beschäftigte: Wer hinterlässt die mächtigsten Spuren im Erdreich? Um das zu klären, begibt der Moderator sich auf einen Trip rund um den Globus, von Madagaskar über Spitzbergen bis nach Mexiko.

