Home News Film-News

Brendan Fraser als Miet-Papa: Das sind die Kino-Highlights der Woche

Filmhighlights

Brendan Fraser als Miet-Papa: Das sind die Kino-Highlights der Woche

08.01.2026, 10.19 Uhr
von Jonas Decker
"Song Sung Blue", "Checker Tobi und die heimliche Herrscherin der Erde" und "Rental Family", eine neue Tragikomödie mit Oscargewinner Brendan Fraser als Miet-Papa in Japan: Das sind die Kino-Neustarts am 8. Januar.
Rental Family
Brendan Fraser (mit Shannon Mahina Gorman) lässt sich in "Rental Family" als Familienmitglied mieten.  Fotoquelle: 2025 Searchlight Pictures/Disney
Rental Family
US-Schauspieler Philip (Brendan Fraser) scheint in Japan in einer Karriere-Sackgasse gelandet. Doch dann ergattert er in "Rental Family" neue Rollen, die viel mehr sind als nur irgendwelche Jobs.  Fotoquelle: 2025 Searchlight Pictures/Disney
Song Sung Blue
Claire (Kate Hudson) und Mike Sardina (Hugh Jackman) sind wie Blitz und Donner, sie gehören einfach zusammen: Als Neil-Diamond-Tribute-Band nennen sie sich Thunder & Lightning.  Fotoquelle: 2025 Focus Features/Universal
Song Sung Blue
Hugh Jackman und Kate Hudson sangen bei den Dreharbeiten zu "Song Sung Blue" auch viel selbst. Hudson wurde für ihre Darbietung mit einer Golden-Globe-Nominierung belohnt.  Fotoquelle: 2025 Focus Features/Universal
Checker Tobi und die heimliche Herrscherin der Erde
Tobias Krell moderierte zuletzt eine "Pumuckl Show" bei RTL, jetzt ist er wieder als "Checker Tobi" unterwegs.  Fotoquelle: MFA Film
Checker Tobi und die heimliche Herrscherin der Erde
In "Checker Tobi und die heimliche Herrscherin der Erde" begibt Tobias Krell sich auf ein Abenteuer, das ihn rund um den Globus führt.  Fotoquelle: MFA Film/Megaherz GmbH

"Song Sung Blue", "Checker Tobi und die heimliche Herrscherin der Erde" und "Rental Family", eine neue Tragikomödie mit Oscargewinner Brendan Fraser als Miet-Papa in Japan: Das sind die Kino-Neustarts am 8. Januar.

Die Weltbevölkerung wächst und wächst, gleichzeitig wird Vereinsamung zu einem immer größeren Problem. Wie lässt sich dem Jeder-für-sich-Trend entgegenwirken? In Japan hat man dafür schon vor einigen Jahren eine sehr pragmatische Lösung gefunden: Dort gibt es Agenturen, die "Familienmitglieder" für jeden Anlass vermieten. Eine auf den ersten Blick skurrile Angelegenheit, die jetzt auch Thema eines prominent besetzten Kinofilms wird.

Was das Publikum in dieser Woche neben "Rental Family" noch erwartet: Hugh Jackman und Kate Hudson stehen in "Song Sung Blue" als Neil-Diamond-Tribute-Band auf der Bühne, und in "Checker Tobi und die heimliche Herrscherin der Erde" erwartet das junge Publikum einmal mehr ein lehrreiches Abenteuer.

Derzeit beliebt:
>>"Wer wird Millionär?"-Moderator Günther Jauch nach Frage sauer: "Keine Sau kann das wissen!"
>>Umstrittene Dschungelcamp-Teilnahme: Gil Ofarim reagiert auf Boykott-Aufrufe
>>Nymphomanie und Fliegenfischen: Lars von Triers neue Provokation
>>"My Big Fat Greek Wedding – Familientreffen": So lustig war die Komödie auf Sat.1

Rental Family

Manche werden sich erinnern, dass vor wenigen Jahren schon einmal eine Kinoproduktion das Konzept der japanischen "Familienvermietung" aufgriff: Werner Herzog erzählte 2019 davon in "Family Romance, LLC" und landete mit seinem Drama immerhin in der Vorauswahl für die Golden Globes (Kategorie "Bester fremdsprachiger Film"). Ein paar Filmpreis-Nominierungen und einiges Kritikerlob erntete zuletzt auch die neue amerikanisch-japanische Tragikomödie "Rental Family" von Regisseurin und Autorin Hikari (Co-Autor: Stephen Blahut), die bereits im November in den USA anlief und jetzt hierzulande in den Kinos startet.



Für die Hauptrolle wurde Brendan Fraser ("Die Mumie") besetzt, der 2022 mit "The Whale" ein großes Comeback feierte, inklusive Oscar als bester Hauptdarsteller. Auch in "Rental Family" spielt er wieder eine sehr spezielle Figur, die lange in Erinnerung bleibt: Philip Vandarpleog (Fraser) ist ein mehr oder weniger gescheiterter US-Schauspieler, der inzwischen in Tokio lebt und sich dort regelmäßig als "Familienmitglied" mieten lässt.

Philips Aufträge führen ihn in zu den unterschiedlichsten Klientinnen und Klienten. Zum Beispiel zu einem zurückgezogenen Videospiel-Fan, der einen Kumpel zum Zocken braucht, und zu einer alleinerziehenden Mutter, für die Philip den Familienvater spielen soll, um für ihre Tochter die Chancen für die Aufnahme auf einer elitären Privatschule zu erhöhen. So taucht Philip tief ein in die Leben wildfremder Menschen, und dabei wird aus manchem Engagement eine Rolle mit echter Bedeutung.

Song Sung Blue

Musik verbindet, heißt es oft. Im Fall von Mike und Claire Sardina ist es vor allem die Musik von Neil Diamond. "Du bist mein 'August Light', mein 'September Morning', mein 'Heartlight', meine 'Cracklin' Rosie'", umschwärmt Mike seine angebetete Claire in "Song Sung Blue". Irgendwann wird konsequenterweise auch "Sweet Caroline" geschmettert. Große Songs und große Gefühle, inspiriert von einer wahren Geschichte.

Im deutschsprachigen Raum hat bislang wohl kaum jemand von Mike und Claire Sardina gehört, auch in den USA waren die beiden eher ein lokales Phänomen. In den 80er- und 90er-Jahren tourte das Paar als Neil-Diamond-Tribute-Band durch die Gegend um Milwaukee. Auf der Bühne nannten sie sich Lightning & Thunder, und auch privat haben Mike und Claire viel Blitz und Donner erlebt. Schon 2008 erzählte ein Dokumentarfilm von Greg Kohs mit dem Titel "Song Sung Blue" (benannt nach einem Hit von Neil Diamond) ihre Geschichte, jetzt kommt diese als Hollywoodverfilmung unter gleichem Titel ins Kino – ein Wohlfühl-Musical mit erstklassiger Besetzung.

Hugh Jackman und Kate Hudson spielen die Hauptrollen als Mike und Claire (und singen dabei auch viel selbst): er ein geschundener Vietnam-Veteran und trockener Alkoholiker, der einfach nur die Leute "unterhalten" will, sie eine unglückliche Friseurin, die viel lieber "singen und leuchten" möchte. Als die beiden sich treffen, merken sie sofort, dass ihre Herzen im gleichen Takt schlagen. Kate Hudson wurde für ihre Darbietung bereits mit einer Golden-Globe-Nominierung (beste Hauptdarstellerin) belohnt. In weiteren Rollen sind Jim Belushi, Michael Imperioli, Ella Anderson und King Princess in "Song Sung Blue" zu sehen.

Checker Tobi und die heimliche Herrscherin der Erde

Die Frage "Checkst du?" haben in den letzten Jahren wahrscheinlich viele Eltern mal aufgeschnappt. So erkundigen Teenager sich seit einiger Zeit gerne danach, ob man diesen oder jenen Sachverhalt denn auch richtig verstanden habe. Einer, der schon ganz viel "gecheckt" hat, lange bevor irgendjemand "Checkst du?" fragte, ist Tobias Krell alias "Checker Tobi". Seit 2013 führt er im Wechsel mit Checker Julian und Checkerin Marina durch eine eigene KiKA-Kinderwissenssendung, 2019 und 2023 entstanden auch schon zwei Dokumentarfilme. Jetzt wird ein weiteres großes Thema auf der Kinoleinwand "gecheckt".

2019 widmete "Checker Tobi" sich dem "Geheimnis unseres Planeten", 2023 unternahm er eine "Reise zu den fliegenden Flüssen". Mit 1,2 Millionen Besucherinnen und Besuchern war insbesondere der zweite Film ein riesiger Erfolg. Gut möglich, dass der nun noch überboten wird: Der äußerst spannende, fast schon reißerische Titel des neuen Films lautet "Checker Tobi und die heimliche Herrscherin der Erde".

Wer oder was ist denn wohl gemeint mit der "heimlichen Herrscherin der Erde"? Das wird hier natürlich nicht verraten. Nur so viel: Das junge Publikum darf sich auch bei dem neuen Film auf ein äußerst lehrreiches Abenteuer freuen. Ausgangslage ist eine Frage, die Checker Tobi schon in seiner eigenen Kindheit beschäftigte: Wer hinterlässt die mächtigsten Spuren im Erdreich? Um das zu klären, begibt der Moderator sich auf einen Trip rund um den Globus, von Madagaskar über Spitzbergen bis nach Mexiko.

Nach dem Finale ist nicht Schluss: "Stranger Things" kehrt 2026 zurück
Mit Staffel fünf endet die Kultserie – doch Netflix hat bereits neue Pläne. Ein Spin-off soll die Welt von Hawkins weiterführen.
Alle Informationen
Stranger Things, Staffel 5

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Bully Herbig verliebt sich bis über beide Ohren im letzten Film von Joseph Vilsmaier!
Liebeskomödie
"Der Boandlkramer und die ewige Liebe"
Geballtes 2026: Auf diese Filme, Serien und Alben können wir uns freuen
Entertainment-Feuerwerk
Die Jahreszahl 2026.
„The Revenant“ im TV: Der Film, der Leonardo DiCaprio den Oscar brachte
Polarisierende Auszeichnung
The Revenant - Der Rückkehrer
So interpretiert der Schwarzwald-„Tatort“ das Märchen von den sieben Geißlein
Märchenmotiv als Warnung
Tatort: Das jüngste Geißlein
ARTE ehrt Michel Piccoli mit seinem bewegendsten Film
"Die Dinge des Lebens"
Die Dinge des Lebens
Vin Diesel bestätigt Rückkehr von Paul Walker für „Fast & Furious 11“
Letzter Teil der Saga
Fast & Furious 7 (2015)
Mel Gibson wird 70: Ein Blick auf seine besten und miesesten Streifen
Hollywood-Titan
Mel Gibson
"Anatomie eines Falls": Mit diesem Film gewann Sandra Hüller fast den Oscar!
Mysteriöser Todesfall
Anatomie eines Falls
Die Zukunft der "Stranger Things"-Stars: Neue Projekte und Karriereschritte
Zukunft der Stranger Things Stars
"Stranger Things"
Späte Fortsetzung von Bullys Hit: Das sind die Heimkino-Highlights der Woche
DVD-Neuerscheinungen
"Das Kanu des Manitu"
Entführung, Trauma und neue Realität: Die packende Serie "Girl Taken"
Entführungsthriller
"Girl Taken" | Paramount+
Twin Peaks kehrt zurück: Ein TV-Meilenstein bei ARTE
Kultserie zurück
Twin Peaks
So wohnt Hans Sigl: Der "Bergdoktor" ganz privat
Mit Promi-Nachbarn
Hans Sigl lächelt.
Sebastian Ströbel verrät: So landete Heidi Klum bei den "Bergrettern"
Gastauftritt enthüllt
Heidi Klum
Von seiner Rolle als "Bergdoktor" will er nichts mehr wissen: So geht es Hans Sigls Vorgänger heute
Bergdoktor-Erinnerung
Gerhart Lippert
Nach dem Finale ist nicht Schluss: "Stranger Things" kehrt 2026 zurück
Alle Informationen
Stranger Things, Staffel 5
"Die Simpsons": Kult-Figur verabschiedet sich nach fast 30 Jahren
Duffman verabschiedet sich
Die Simpsons
Hans Sigl doch nicht der erste „ Bergdoktor“? Überraschende Fakten zur Serie
Spannende Einblicke
"Der Bergdoktor" Hans Sigl und TV-Tochter Ronja Forcher im idyllischen Ellmau.
Start der 19. „Bergdoktor“-Staffel: Hans Sigl mit seltenen Einblicken
ZDF-Serie
Hans Sigl lächelt.
"Nur nett zu sein, ist schön, aber auch langweilig": Darum wagt sich "GZSZ"-Star Wolfgang Bahro an diesen Krimi
GZSZ-Star als Profiler
Wolfgang Bahro im Interview
Mord in trister Umgebung – In Irland scheint nicht immer die Sonne
"Boglands – Die Tote im Moor"
Boglands - Die Tote im Moor
Nina Hagen stellt sich der Vergangenheit: Ein Krimi der Extraklasse
"Nord bei Nordost – Jagd in die Vergangenheit"
Nord bei Nordost - Jagd in die Vergangenheit
Ein Fernsehsender, dein Freund und Helfer
"Achtung Abzocke aktuell"
Achtung Abzocke aktuell
Stürmische Zeiten im beschaulichen Ellmau
"Der Bergdoktor"
"Der Bergdoktor"
Wechsel beim "auslandsjournal": Sie ersetzen Antje Pieper
Moderatorenwechsel
Antje Pieper
Künstlerin Björk fordert Grönlands Unabhängigkeit – und sorgt für Verwunderung
Instagram-Aufruf
Björk
Vanessa Mai heiratete in die Familie von Andrea Berg – so war das erste Kennenlernen
Zwei Generationen Schlager
Vanessa Mai und Andrea Berg auf der Bühne.
Mehr als Schlagerglanz: Das schwere Leben der Tanja Hewer hinter Michelles Karriere
Tiefe Einblicke
Michelle lächelt in die Kamera.
HBO Max startet in Deutschland mit "The Pitt" und Serienklassikern
Streaming-Neustart
The Pitt, Staffel eins
Dem Stellenabbau bei RTL fallen zwei Promi-Magazine zum Opfer
RTL-Umstrukturierung
"Exclusiv - Das Starmagazin"