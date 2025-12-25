Home News Star-News

Vanessa Mai spricht über erstes Treffen mit Schwiegermama Andrea Berg

Schlagerwelt

Vanessa Mai spricht über erstes Treffen mit Schwiegermama Andrea Berg

25.12.2025, 12.43 Uhr
von Pamela Haridi
Das erste Treffen zwischen Vanessa Mai und Andrea Berg fand an Weihnachten statt und war geprägt von Nervosität. Heute verbindet die beiden Sängerinnen eine enge familiäre Beziehung. Gerüchte über Spannungen erwiesen sich als falsch, was das gemeinsame Duett "Unendlich" eindrucksvoll beweist.
Vanessa Mai und Andrea Berg auf der Bühne.
Vanessa Mai erzählt über das Kennenlernen von Schwiegermutter Andrea Berg.  Fotoquelle: picture alliance / Eibner-Pressefoto | Eibner-Pressefoto/Gerhard Wingender

Es gibt Begegnungen, die vergisst man nie. Das erste Zusammentreffen mit Andrea Berg (59) war für Vanessa Mai (33) sicherlich eines der besonderen Art. Es fand nicht auf einer Bühne im Rampenlicht statt, sondern beim wohl privatesten aller Feste, dem Weihnachtsfest. Heute wirkt das Verhältnis der beiden Schlagersängerinnen vertraut, entspannt, beinahe selbstverständlich. Doch der Weg dorthin begann mit ziemlich weichen Knien.

Wenn aus der Kollegin plötzlich Familie wird

Als Vanessa Mai 2017 ihren langjährigen Partner und Manager Andreas Ferber (42) heiratete, trat sie nicht nur in eine Ehe ein, sondern auch in eine der bekanntesten Schlagerfamilien Deutschlands. Denn Andreas Ferber ist der Stiefsohn von Andrea Berg, die seit 2007 mit seinem Vater Ulrich (66) verheiratet ist. Was für Außenstehende glamourös klingen mag, war für Vanessa Mai zunächst vor allem respekteinflößend. Schließlich ging es nicht nur darum, die Familie des Partners kennenzulernen, sondern vor allem eine Kollegin, die im deutschen Schlager nahezu ikonischen Status genießt.

„Ich war unfassbar nervös“

Im Interview mit der „Bild am Sonntag“ sprach Vanessa Mai offen über diesen besonderen Moment. Ihr erstes gemeinsames Weihnachten mit der Familie Ferber/Berg sei von großer Nervosität geprägt gewesen. „Ich war unfassbar nervös“, erinnerte sie sich. Eine Reaktion, die wohl viele nachvollziehen können. Wer möchte schon beim ersten Familienfest einen schlechten Eindruck hinterlassen? Und schon gar nicht bei Andrea Berg. Doch die Aufregung war unbegründet.

Derzeit beliebt:
>>Daniel Aminati kämpft um die Ehe, Patrice veröffentlicht indes Streitigkeiten
>>Joko Winterscheidt spricht über wilde Nacht mit Florian Silbereisen
>>„Weihnachten im Olymp“ mit Philipp Hauß, Eric Cordes und Mariele Millowitsch
>>Nostalgie für Groß und Klein: „Neue Geschichten vom Pumuckl“ starten in Staffel 2

Herzlich aufgenommen – und sofort angekommen

Statt Distanz oder kühler Höflichkeit erlebte Vanessa Mai Offenheit, Wärme und Normalität.
„Sie haben mich liebevoll aufgenommen“, sagte die Sängerin rückblickend. Besonders bemerkenswert ist dabei ihre Wortwahl: Andrea Berg sei zwar eine Ikone „aber auch einfach Familie“. Ein Satz, der viel über das Verhältnis der beiden Frauen verrät. Hinter all dem Ruhm steht offenbar ein ganz normaler, bodenständiger Mensch.



Gerüchte, die nie der Wahrheit entsprachen

Über Jahre hinweg hielten sich hartnäckig Spekulationen über angebliche Spannungen zwischen Andrea Berg und Vanessa Mai. Die Erzählung von der „mächtigen Schwiegermutter“ und der „jungen Konkurrentin“ passte nur allzu gut in boulevardeske Schablonen. Doch beide Sängerinnen stellten immer wieder klar: Diese Geschichten existieren nur in der Öffentlichkeit – nicht in der Realität. Vanessa Mai betonte mehrfach, dass es nie ernsthaften Streit zwischen ihr und Andrea Berg gegeben habe.

Musikalisch vereint: Das gemeinsame Duett

Ein starkes Zeichen für das harmonische Verhältnis setzte das gemeinsame Duett „Unendlich“, das 2022 auf Andrea Bergs Album „Ich würd´s wieder tun“ erschien. Zwei Generationen Schlager, vereint in einem Song – ohne Konkurrenz und Eitelkeiten. Gerade diese Zusammenarbeit bewies, dass zwischen den Sängerinnen kein familiärer Zwang herrscht, sondern echte Wertschätzung.

Vanessa Mai über Vergleiche mit Helene Fischer

Neben dem Thema Familie sprach Vanessa Mai auch über einen anderen Dauerbrenner ihrer Karriere: den Vergleich mit Helene Fischer (41). Gerade zu Beginn sei sie medial oft als „die neue Helene“ bezeichnet worden. Ein Vergleich, der sie zunächst belastete. Heute blickt sie gelassener darauf zurück. Es habe ihr Sichtbarkeit verschafft, auch wenn sie immer nur sie selbst habe sein wollen.

Ein Zugewinn für alle Beteiligten

Das erste Treffen mit Andrea Berg war für Vanessa Mai ein Moment voller Anspannung – und wurde letztlich zu einer Erfahrung, die ihr mehr Sicherheit gab. Aus Nervosität wurde Nähe, Respekt wandelte sich in Vertrauen und aus der Ikone wurde Familie. Hinter großen Namen stehen oft ganz normale Menschen, die einen einfach herzlich willkommen heißen, wenn man selbst den Mut aufbringt, sich darauf einzulassen.

Helene Fischer schlagfertig nach Kritik von Howard Carpendale: "Ich fühle mich stark"
Howard Carpendale (79) kritisierte in einem Podcast Helene Fischers (41) Freizügigkeit in Sachen Bühnenoutfits. Zunächst reagierte diese mit Schweigen. Nun äußerte sie sich erstmals zu den Vorwürfen und erläuterte bei dieser Gelegenheit ihre Sicht der Dinge.
Harte Kritik
Helene Fischer auf der Bühne

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!

Relevante Themen dieses Artikels
Schlager

Das könnte dich auch interessieren

Heiligabend steht an: So feiern Bully Herbig, Hans Sigl & Co.
Weihnachtstraditionen
Michael Bully Herbig und Stefan Raab auf einer Bühne.
Helene Fischer schlagfertig nach Kritik von Howard Carpendale: "Ich fühle mich stark"
Harte Kritik
Helene Fischer auf der Bühne
Hugh Grant überrascht mit Geständnis über Glauben, Tod und Geister
Bridget Jones an Weihnachten
Hugh Grant
Heiligabend im Fernbus: Charly Hübner stimmt auf Weihnachten ein
"Alle Jahre wieder"
Alle Jahre wieder
Schlager, Kerzenschein und Weihnachtslieder: Andy Borg lädt zum Heiligabend ein
"Weihnachten mit Andy Borg"
Weihnachten mit Andy Borg
RTL zeigt "Sissi"-Trilogie mit Romy Schneider – plus neue Doku zur echten Kaiserin
"Wunderschöne Sisi – So war sie wirklich"
Sisi
Terence Hill und Bud Spencer: Diese Klassiker laufen an Weihnachten
Italowestern-Legende
Array
Familie statt Boyband: So persönlich ist der Weihnachtsfilm der Jonas Brothers
Intime Einblicke
"A Very Jonas Christmas Movie"
Am anderen Ende der Welt: So feiert Sophia Thomalla Weihnachten 2025
Privater Einblick
Sophia Thomalla trägt ein schimmerndes Kleid.
Nach schwerem Jahr: So verbringt Thomas Gottschalk Weihnachten 2025
Leise Feiertage statt Glamour
Thomas Gottschalk lächelt.
Im Reich der Eisbären: Sebastian Ströbels außergewöhnliche Arktis-Reise
"Sebastian Ströbel: Meine Arktis"
"Sebastian Ströbel: Meine Arktis"
Unerfüllte Gefühle und falsche Hoffnungen: Der emotionale Kern des Krimis
"Nord bei Nordwest: Ho Ho Ho!"
"Nord bei Nordwest - Ho Ho Ho!"
Cowboys, Killer, Dampflok: Warum dieser ARD-Krimi wie ein Western wirkt
"Harter Brocken: Die Erpressung"
Harter Brocken: Die Erpressung
Comeback trotz Krebs-Diagnose - Was hat Thomas Gottschalk vor?
Was steckt dahinter?
Thomas Gottschalk
Ehe oder Scheidung? Alle Entscheidungen im Finale von „Hochzeit auf den ersten Blick“
Liebe, Freundschaft oder Aus?
"Hochzeit auf den ersten Blick"
„F1“ mit Javier Bardem: Ein Blick in die gnadenlose Welt der Formel 1
Eine neue Sicht auf den Rennsport
Javier Bardem
"Sissi"-Abend bei RTL: Eheprobleme, Schönheitswahn und Skandale der Kaiserin
Wahrheit hinter dem Mythos
Sissi
"Schwarzes Gold"-Star Aaron Hilmer: "Mir ist es wichtig, nicht in einer reinen Schauspiel-Bubble zu leben"
Neue ARD-Serie
Schwarzes Gold
Rhys Ifans: Was macht Hugh Grants Mitbewohner Spike aus "Notting Hill" heute?
Rhys Ifans' Karriereweg
Notting Hill Rhys Ifans
US-Star will auf Wolkenkratzer klettern: Netflix überträgt live – auch einen möglichen Absturz
Gefährlicher Aufstieg
Skyscraper Live
So sieht "Dicki" aus Loriots legendärem Weihnachts-Sketch heute aus
Loriots Erbe
"Weihnachten bei den Hoppenstedts"
Weihnachten mit Herz und Humor: Horst Lichter lädt zum „Bares für Rares“-Abend
Der "Bares für Rares"-Weihnachtsabend – mit Horst Lichter und Freunden
Der "Bares für Rares"-Weihnachtsabend - mit Horst Lichter und Freunden
ARD-Serie „Schwarzes Gold“: Ein düsteres Kapitel deutscher Geschichte als Western-Drama
Stephan Kampwirth im Interview
Stephan Kampwirth
Anonym im Internet: "Big Bang Theory"-Star bezahlt gerne Arztrechnungen fremder Menschen
Serien-Star und Wohltäter
Kunal Nayyar
Wie geht es weiter? Alle Infos zur 18. Staffel von „Die Bergretter“
ZDF-Serie
Markus Kofler (Sebastian Ströbel) und Katharina Strasser (Luise Bähr)
Andrea Kiewels radikale Gewichtsabnahme belastete Beziehung: Verlobung geplatzt?
15 Kilo weniger
Andrea "Kiwi" Kiewel
Leise Stärke: Das hat Birgit Schrowange anders gemacht hat als viele TV-Stars
Bewegtes Leben
Birgit Schrowange
Neue Kinohighlights am 25. Dezember: "Anaconda", "SpongeBob" und "Therapie für Wikinger"
Kino-Neustarts
Anaconda
Nach 20 Jahren Ballermann: Tim Toupet will kürzertreten
Partyschlager-Star
Tim Toupet
Nach dem Rosenkrieg: Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht feiern Weihnachten als Familie
Versöhnlicher Jahresabschluss
Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc