"My Big Fat Greek Wedding – Familientreffen": So lustig war die Komödie auf Sat.1

Culture-Clash-Kult geht in die dritte Runde

07.01.2026, 10.42 Uhr
von Jonas Decker
"My Big Fat Greek Wedding" schrieb vor über 20 ´Jahren als Culture-Clash-Komödie wie aus dem Bilderbuch Kinogeschichte. Bei SAT.1 kam es nun zum "Familientreffen".
"My Big Fat Greek Wedding - Familientreffen" ist der dritte Teil der Reihe, die vor über 20 Jahren mit einem großen Kino-Überraschungserfolg begann.  Fotoquelle: 2023 Big Fat Holdings LLC and Home Box Office/SAT.1
Nia Vardalos (mit John Corbett) schrieb das Drehbuch, führte Regie und spielt in "My Big Fat Greek Wedding - Familientreffen" auch wieder eine Hauptrolle.  Fotoquelle: 2023 Big Fat Holdings LLC and Home Box Office/SAT.1
Es beginnt schon beim Aufsteigen auf den Esel: In "My Big Fat Greek Wedding - Familientreffen" geht's wieder ziemlich chaotisch zu.  Fotoquelle: 2023 Big Fat Holdings LLC and Home Box Office/SAT.1

"Culture-Clash-Komödie" – Viele Menschen dürften diesen Begriff zum allerersten Mal gehört haben, als "My Big Fat Greek Wedding – Hochzeit auf Griechisch" in den Kinos lief. Für ein Mini-Budget von gerade einmal fünf Millionen Dollar gedreht, spielte der Indie-Film im Jahr 2002 knapp 400 Millionen Dollar ein – ein gigantischer Erfolg. Und eine Vorlage für immerhin zwei späte Sequels. Das zweite aus dem Jahr 2023 war nun bei SAT.1 als Free-TV-Premiere zu sehen.

SAT.1
Komödie • 06.01.2026 • 20:15 Uhr

Der erste Film handelte vor 24 Jahren von Mauerblümchen Toula (Nia Vardalos), die sich als Mitglied einer sehr traditionellen griechischen Familie in den Amerikaner Ian (John Corbett) verliebte und ihn schließlich heiratete, auch wenn Mama, Papa, Tanten und Onkels es noch so schwer machten. Was aus der liebenswert-chaotischen Portokalos-Sippe wurde, davon erzählte 2016 bereits "My Big Fat Greek Wedding 2". Der dritte Teil der Reihe, "My Big Fat Greek Wedding – Familientreffen", springt noch einmal einige Jahre weiter: Um den letzten Wunsch ihres verstorbenen Vaters zu erfüllen, reist Toula mit der gesamten Großfamilie in die griechische Heimat.

Wiedersehen mit alten Bekannten

"My Big Fat Greek Wedding" basierte damals auf privaten Erlebnissen von Hauptdarstellerin Nia Vardalos, die auch für den dritten Teil der Reihe wieder das Drehbuch schrieb und diesmal sogar selbst Regie führte. Worauf es ankommt, wusste Vardalos nach den Erfolgen der ersten beiden Filme natürlich genau: Auch in "My Big Fat Greek Wedding 3" kommt es zu allerlei interkulturellem Chaos zwischen Ziegen, Eseln, Ouzo und Souvláki. Zudem kehrten für den Dreh vor malerischer Kulisse zahlreiche alte Bekannte aus den ersten beiden Filmen zurück vor die Kamera – neben Vardalos und Corbett unter anderem Lainie Kazan (Mama Maria) und Andrea Martin (Tante Voula).

My Big Fat Greek Wedding – Familientreffen – Di. 06.01. – SAT.1: 20.15 Uhr



