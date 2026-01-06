"Let's Dance" 2026: Die ersten Kandidaten stehen fest!

Noch ist es etwas hin, bis die 19. Staffel der RTL-Tanzshow "Let's Dance" startet – das exakte Datum wurde noch nicht verraten. Ein paar Infos bekommen die Fans allerdings jetzt schon, denn die ersten Kandidatinnen stehen nun offiziell fest.

Als erste Teilnehmerin wurde Vanessa Borck bekannt gegeben. Die Influencerin, die auf Instagram unter dem Namen "nessiontour" bekannt ist, war im vergangenen Jahr bereits als "Princess Charming" bei RTL zu sehen. Nun versucht sich die 29-Jährige also als Tänzerin bei "Let's Dance". Auf Instagram erklärt sie: "Etwas zu fühlen und Spaß zu haben ist das Allerwichtigste", auch wenn sie gesteht, bereits jetzt Angst vor einem Blackout auf der Tanzfläche zu haben.

Neben Borck tritt dieses Jahr auch Schauspielerin Esther Schweins bei "Let's Dance" an. Die 55-Jährige, die durch das Format "RTL Samstag Nacht" bekannt wurde, sagt zu ihrer Teilnahme: "Ich freue mich darauf, zu lernen, tanzen zu lernen, weil ich mir das schon so lange wünsche." Sie habe zwar einen "irren Respekt vor der ganzen Angelegenheit", die Vorfreude überwiege aber dennoch.

Diese Promi-Frauen kämpfen um den Titel "Dancing Star 2026" So wie auch bei der nächsten Kandidatin, die bereits jetzt feststeht: Moderatorin Sonya Kraus! Die 52-Jährige, die durch Shows wie das "Glücksrad" oder "talk talk talk" bekannt wurde, betont auf Instagram, bereits seit 20 Jahren auf diesen Moment gewartet zu haben. Eine Teilnahme habe bisher nie in ihre Lebensplanung gepasst, umso größer sei die Freude nun, dass sie sich bei "Let's Dance" beweisen kann. "Es ging irgendwie nie auf und jetzt ist es endlich so weit", freut sich Kraus.

Neben ihr tritt auch "No Angels"-Star Nadja Benaissa an. Die Sängerin kennt sich mit Auftritten vor einem großen Publikum und Tanz-Choreografien bestens aus. Sowohl als Solo-Künstlerin als auch als Teil der Erfolgsband "No Angels". Ob die 43-Jährige dadurch direkt als eine der Favoritinnen einsteigt? Das wird sich zeigen.

Welche weiteren Stars bei "Let's Dance" antreten, ist noch nicht bekannt. Die Fans werden sich also noch etwas gedulden müssen. Auch das genaue Startdatum wurde noch nicht verraten. Die 18. Staffel begann am 21. Februar 2025. Damals holte sich Diego Pooth, Sohn von Verona und Franjo Pooth, gemeinsam mit Profitänzerin Ekaterina Leonova den Sieg.



Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

