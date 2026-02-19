"Sing meinen Song": RTL gibt hochkarätige Besetzung zur 13. Staffel bekannt
Das preisgekrönte Erfolgsformat geht in die 13. Staffel – und mit dabei sind zahlreiche Ausnahmekünstler, die für besondere musikalische Erlebnisse sorgen wollen. Kurz vor dem Start der Dreharbeiten zu "Sing meinen Song – Das Tauschkonzert" in Südafrika, hat RTL jetzt die hochkarätige Besetzung der VOX-Show verkündet.
So wird Musiker und Gastgeber Johannes Oerding in diesem Jahr folgende Stars bei "Sing meinen Song" begrüßen: Italo-Disco-Pop-Sänger Giovanni Zarrella, Singer-Songwriter und "Sing meinen Song"-Wiederkehrer Mark Forster, Punk-Rock-Sängerin Ina Bredehorn alias "Deine Cousine", Rock-Sänger Der Graf von "Unheilig", Singer-Songwriterin und "Frida Gold"-Frontfrau Alina Süggeler sowie Schlager-Rapper "Tream". Außerdem werden Klaus Meine und Rudolf Schenker von den "Scorpions" an einem Abend als Special Guests mit dabei sein.
"Sing meinen Song" erscheint im Frühjahr
"In der neuen Runde treffen etablierte Musikgrößen auf prägende Stimmen der Gegenwart – alle vereint durch die Bereitschaft, sich musikalisch zu öffnen und die eigenen Songs untereinander zu tauschen und neu zu erleben", schreibt RTL zu der Ankündigung weiter. Wie üblich wird jeder Abend einem Künstler gewidmet sein, dessen größte Hits von den anderen Stars neu interpretiert und performt werden. Am Ende des Abends kürt der Künstler die beste Interpretation. Außerdem werden in der letzten Folge dann noch ausgewählte Lieder im Duett gesungen.
Der genaue Starttermin von "Sing meinen Song – Das Tauschkonzert" ist bislang noch nicht bekannt. RTL hat aber bereits vermeldet, dass die neue Staffel noch im Frühjahr bei VOX und auf RTL+ zu sehen sein wird.
Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!
Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH