"Ich akzeptiere mich so, wie ich bin": So "einfach"geht Anna-Carina Woitschack mit Kritik um

Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack steht als öffentliche Person ständig im Fokus. Aufmerksamkeit gehört für sie zum Alltag. Ebenso wie Kritik. Doch die 33-Jährige lässt sich davon nicht verunsichern. Ihr Selbstbewusstsein bleibt stabil, was auch an ihrer Haltung im Umgang mit negativen Stimmen liegt.

In einem Instagram-Clip der RTL-Tanzshow "Let's Dance" spricht Woitschack offen über ihre Strategie. Dort wird sie gefragt, in welchen Momenten sie gelernt habe, nein zu sagen. Ihre Antwort: "Kritik von anderen an mich ranzulassen und persönlich zu nehmen, da sage ich einfach 'nein'". Weiter erklärt sie: "Ich kenne meinen Wert und ich akzeptiere mich so, wie ich bin." Es spiele für sie keine Rolle, was andere über sie denken.

Anna-Carina Woitschack demnächst auf dem Tanzparkett Privat liegen herausfordernde Monate hinter Woitschack. Vor wenigen Tagen gab sie auf Instagram die Trennung von ihrem Partner Daniel Böhm bekannt, mit dem sie seit 2022 liiert gewesen ist. Auch die schwere Erkrankung ihres Vaters belastet sie. Wendolin Woitschack erhielt im Sommer 2024 die Diagnose Lymphdrüsenkrebs. Zwei Chemotherapien blieben ohne Erfolg. Eine neue Behandlung soll zuletzt positive Ergebnisse gezeigt haben.

Bruflich läuft es derzeit rund für Anna-Carina Woitschack, die 2011 mit "Deutschland sucht den Superstar" ihren Durchbruch feierte. 2024 erreichte sie bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" den siebten Platz. Aktuell ist sie in der SAT.1-Show "Das große Promibacken" zu sehen. Wie sie sich als Tanzkandidatin bei "Let's Dance" behaupten wird, zeigt RTL ab dem 27. Februar.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!



Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Relevante Themen dieses Artikels