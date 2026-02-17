Home News Star-News

"Ich akzeptiere mich so, wie ich bin": So "einfach"geht Anna-Carina Woitschack mit Kritik um

Schlagersängerin trotzt

17.02.2026, 13.07 Uhr
Als öffentliche Person muss man auch Kritik und Anfeindungen aushalten kännen. Anna-Carina Woitschack hat ihren eigenen Weg gefunden, damit umzugehen.
Anna-Carina Woitschack
Anna-Carina Woitschack weiß, mit Kritik an ihrer Person umzugehen.   Fotoquelle: RTL / Jörn Strojny

Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack steht als öffentliche Person ständig im Fokus. Aufmerksamkeit gehört für sie zum Alltag. Ebenso wie Kritik. Doch die 33-Jährige lässt sich davon nicht verunsichern. Ihr Selbstbewusstsein bleibt stabil, was auch an ihrer Haltung im Umgang mit negativen Stimmen liegt.

In einem Instagram-Clip der RTL-Tanzshow "Let's Dance" spricht Woitschack offen über ihre Strategie. Dort wird sie gefragt, in welchen Momenten sie gelernt habe, nein zu sagen. Ihre Antwort: "Kritik von anderen an mich ranzulassen und persönlich zu nehmen, da sage ich einfach 'nein'". Weiter erklärt sie: "Ich kenne meinen Wert und ich akzeptiere mich so, wie ich bin." Es spiele für sie keine Rolle, was andere über sie denken.

Anna-Carina Woitschack demnächst auf dem Tanzparkett

Privat liegen herausfordernde Monate hinter Woitschack. Vor wenigen Tagen gab sie auf Instagram die Trennung von ihrem Partner Daniel Böhm bekannt, mit dem sie seit 2022 liiert gewesen ist. Auch die schwere Erkrankung ihres Vaters belastet sie. Wendolin Woitschack erhielt im Sommer 2024 die Diagnose Lymphdrüsenkrebs. Zwei Chemotherapien blieben ohne Erfolg. Eine neue Behandlung soll zuletzt positive Ergebnisse gezeigt haben.

Bruflich läuft es derzeit rund für Anna-Carina Woitschack, die 2011 mit "Deutschland sucht den Superstar" ihren Durchbruch feierte. 2024 erreichte sie bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" den siebten Platz. Aktuell ist sie in der SAT.1-Show "Das große Promibacken" zu sehen. Wie sie sich als Tanzkandidatin bei "Let's Dance" behaupten wird, zeigt RTL ab dem 27. Februar.

Jetzt geht auch Evelyn Burdecki aufs "Traumschiff" – ihre Rolle spricht Bände
Evelyn Burdecki erobert das "Traumschiff". In der Oster-Folge des ZDF-Klassikers führt die Reise nach Island. Influencer und Schauspieler wie Florian Silbereisen und Michaela May sind mit an Bord.
Influencer an Bord
Das Traumschiff - Island

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Relevante Themen dieses Artikels
Let's Dance Deutschland sucht den Superstar (DSDS) Schlager

