"Guglhupfgeschwader": Darum geht's im kultigen Eberhofer-Krimi

16.02.2026, 08.38 Uhr
von Jasmin Herzog
Der achte Film der Eberhofer-Reihe, Guglhupfgeschwader, zeigt Omas Guglhupf als Ziel von Geldeintreibern.
Niederkaltenkirchens Kult-Cop Franz Eberhofer (Sebastian Bezzel, links) kommt in "Guglhupfgeschwader" zu seinem achten großen Filmauftritt. Sein Spezi Rudi (Simon Schwarz) ist auch wieder dabei.  Fotoquelle: ZDF/ARD Degeto/BR/Constantin Film/Bernd Schuller
Der Rudi (Simon Schwarz, zweiter von links) hat seinem Spezl Franz (Sebastian Bezzel, zweiter von rechts) etwas mitgebracht: Hund Hinkelotta. Doch im Gegensatz zur Oma (Enzi Fuchs, links), Susi (Lisa Maria Potthoff), Pauli (Luis Sosnowski, dritter von links) und Papa Eberhofer (Eisi Gulp), kann sich der Polizist so gar nicht darüber freuen.   Fotoquelle: ZDF/ARD Degeto/BR/Constantin Film/Bernd Schuller
Am liebsten würde der Eberhofer Franz (Sebastian Bezzel, zweiter von links) den Lotto-Otto (Johannes Berzl, rechts) nach dem Überfall beim Rudi (Simon Schwarz) unterbringen. Doch der hat im Moment nur Augen für sein neues Gspusi (Stefanie Reinsperger).  Fotoquelle: ZDF/ARD Degeto/BR/Constantin Film/Bernd Schuller
Der Münchener Kommissar Zeki Demirbilek (Tim Seyfi, links) ermittelt mit seinen Mitarbeitern Jale Cingiz (Almila Bagriacik, zweite von links), Isabel Vierkant (Theresa Hanich) und Pius Leipold (Michael A. Grimm).  Fotoquelle: ZDF/ARD Degeto/BR/TV 60/Hendrik Heiden
Gespräche im Pater Noster: Kommissar Zeki Demirbilek (Tim Seyfi, rechts) erklärt seinem latent fremdenfeindlichen Mitarbeiter Pius Leipold (Michael A. Grimm), wie er seinen Job zu machen hat.  Fotoquelle: ZDF/ARD Degeto/BR/TV 60/Luis Zeno Kuhn

Man kann sich das Sommerkino inzwischen schon fast nicht mehr ohne den bayerischen Kult-Polizisten Eberhofer aus Niederkaltenkirchen vorstellen. Ganze neun Filme aus der "Heimatkrimi"-Reihe gab es in den Jahren zwischen 2013 und 2023, einer erfolgreicher als der andere. Der zehnte Film, "Steckerlfischfiasko", soll am 13. August 2026 ins Kino kommen. Die Wartezeit verkürzt bis dahin die nächste Wiederholung – diesmal läuft "Guglhupfgeschwader" (2022) bei 3sat.

Guglhupfgeschwader
Krimi-Komödie

Worum geht's in "Guglhupfgeschwader"? Der Eberhofer Franz (Sebastian Bezzel) hat einen neuen Hund, den er nicht sonderlich mag. Der Birkenberger Rudi (Simon Schwarz), sein treuer Spezl und Kollege, hat eine neue Freundin (Stefanie Reinsperger), und die Oma (Enzi Fuchs) hat Guglhupf gebacken – genau da wird's dann kriminell: Irgendwelche mafiösen Geldeintreiber schießen den Guglhupf kaputt. Wenig später verbrennt eine Frau in ihrem Haus – Brandstiftung, wie's aussieht. Dramen über Dramen.

Franz Eberhofer passt das alles natürlich gar nicht. Eigentlich wollte er nach zehn Jahren als Dorfpolizist ganz gemütlich Jubiläum feiern. Und dann kommt ihm die Susi (Lisa Maria Potthoff), seine Freundin, auch noch mit Paartherapie! Saublöd, das alles. Aber natürlich auch wieder saulustig.

"Der Eberhofer könnte auch in Norddeutschland spielen"

Derber bayerischer Humor, kleine und große Verbrechen und allerlei skurrile Figuren: Auch "Guglhupfgeschwader" hat alles, was das Publikumsherz begehrt. Regie führte wie bei bisher allen Filmen der Reihe Ed Herzog, das Drehbuch erarbeitete er abermals in Zusammenarbeit mit Stefan Betz.



Unterhaltsame Spannung aus Bayern versprechen auch die beiden Krimis im Anschluss: "Kommissar Pascha" aus dem Jahr 2016 erzählt vom türkisch-bayerischen Kommissar Zeki Demirbilek (Tim Seyfi), der sich in München um Verbrechen mit Migrationshintergrund kümmert: Im ersten Film (21.45 Uhr) gibt die Isar eine Leiche frei, der das arabische Wort für "Teufel" mit Reißzwecken in die Brust gestanzt wurde. Im zweiten Film "Bierleichen. Ein Paschakrimi" aus dem Jahr 2017 (23.15 Uhr) ist ein türkischer Filmstudent in Bier ertrunken. Bei beiden Filmen handelt es um Adaptionen der Romane von Su Turhan. Ein schönes Wiedersehen mit Kultfiguren der bayerischen Krimiwelt.

In der ZDFmediathek stehen die beiden Filme mit Kommissar Pascha ab Montag, 16. Februar, 6 Uhr morgens, zum Abruf bereit. "Guglhupfgeschwader" kann bereits am Samstag, 14. Februar, gestreamt werden.

Guglhupfgeschwader – Mo. 16.02. – ZDF: 20.15 Uhr

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

