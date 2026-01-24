"Hope und Alsmann persönlich – Die Jubiläums-Show aus der Philharmonie Essen": Die Show auf 3sar

Für Götz Alsmann ist der deutsch-irische Violinist Daniel Hope "einer der größten Geiger der Welt". Wie Alsmann selbst widmet er sich gerne Crossover-Projekten. Er wurde einst von Yehudi Menuhin ausgebildet, widmet sich moderner und Klassischer Musik, bewegt sich aber auch gerne im Crossover-Genre. Im Multiinstrumentalisten und Sänger Götz Alsmann hat er einen empathischen Kollegen gefunden. Der Entertainer wirbt für Swing und Jazz genauso wie für klassische Musik. Seit nunmehr zehn Jahren moderieren und spielen beide in verschiedenen "Persönlich"-Sendungen samstags und sonntags im Hörfunkprogramm WDR3. Grund genug, das Jubiläum in einer gemeinsamen TV-Sendung zu feiern.

Hope und Alsmann persönlich – Die Jubiläums-Show aus der Philharmonie Essen Musik • 24.01.2026 • 20:15 Uhr

Die 3sat-Sendung "Hope und Alsmann persönlich" aus der Essener Philharmonie wurde mit Alsmann und Hope sowie den Sängerinnen Fatma Said und Alma Naidu (Jazz) aufgezeichnet. Sie wird von Götz Alsmann moderiert, es spielt das WDR Funkhausorchester unter David Brophy. "Ihre Namen stehen für Unterhaltung auf höchstem Niveau", so steht es im Programm, "denn bei ihnen verschwimmen die scheinbaren Grenzen von E- und U-Musik wie selbstverständlich. Musik verzaubert und eint uns eben alle."

