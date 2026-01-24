Home News TV-News

"Hope und Alsmann persönlich – Die Jubiläums-Show aus der Philharmonie Essen": Die Show auf 3sar

"Hope und Alsmann persönlich – Die Jubiläums-Show aus der Philharmonie Essen"

Ein musikalisches Feuerwerk: Hope und Alsmann live auf 3sat

24.01.2026, 06.30 Uhr
von Hans Czerny
Daniel Hope und Götz Alsmann feiern zehn Jahre gemeinsamer Radiosendungen mit einer spektakulären Live-Show auf 3sat. Erleben Sie Musikgenuss von Jazz bis Klassik aus der Philharmonie Essen.
Hope und Alsmann persönlich
Der Geiger Daniel Hope moderierte ebenso wie Götz Alsmann eine Sendung in WDR 3.   Fotoquelle: ZDF / WDR / Annika Fußwinkel
Hope und Alsmann persönlich
Der Sänger und Multiinstrumentalist Götz Alsmann moderiert die Sendung "Hope und Alsmann persönlich", in der die beiden Musiker gemeinsam ihre zehnjährigen Programme feiern.  Fotoquelle:  ZDF / Voigtländer, Lutz
Hope und Alsmann persönlich
David Brophy - Chefdirigent des WDR Funkhausorchesters, dirigiert das Konzert in der Essener Philharmonie.  Fotoquelle: ZDF / WDR / Claus Langer

Für Götz Alsmann ist der deutsch-irische Violinist Daniel Hope "einer der größten Geiger der Welt". Wie Alsmann selbst widmet er sich gerne Crossover-Projekten. Er wurde einst von Yehudi Menuhin ausgebildet, widmet sich moderner und Klassischer Musik, bewegt sich aber auch gerne im Crossover-Genre. Im Multiinstrumentalisten und Sänger Götz Alsmann hat er einen empathischen Kollegen gefunden. Der Entertainer wirbt für Swing und Jazz genauso wie für klassische Musik. Seit nunmehr zehn Jahren moderieren und spielen beide in verschiedenen "Persönlich"-Sendungen samstags und sonntags im Hörfunkprogramm WDR3. Grund genug, das Jubiläum in einer gemeinsamen TV-Sendung zu feiern.

3sat
Hope und Alsmann persönlich – Die Jubiläums-Show aus der Philharmonie Essen
Musik • 24.01.2026 • 20:15 Uhr

Die 3sat-Sendung "Hope und Alsmann persönlich" aus der Essener Philharmonie wurde mit Alsmann und Hope sowie den Sängerinnen Fatma Said und Alma Naidu (Jazz) aufgezeichnet. Sie wird von Götz Alsmann moderiert, es spielt das WDR Funkhausorchester unter David Brophy. "Ihre Namen stehen für Unterhaltung auf höchstem Niveau", so steht es im Programm, "denn bei ihnen verschwimmen die scheinbaren Grenzen von E- und U-Musik wie selbstverständlich. Musik verzaubert und eint uns eben alle."

Hope und Alsmann persönlich – Die Jubiläums-Show aus der Philharmonie Essen – Sa. 24.01. – 3sat: 20.15 Uhr

Nach schwerer Krankheit zurück: Monica Lierhaus wieder bei RTL
Mit „Monicas Meistermacher“ meldet sich Monica Lierhaus zurück. Zum Auftakt trifft sie ausgerechnet Jürgen Klopp – und spricht mit ihm über seine größten Erfolge.
Trainerlegenden
Monica Lierhaus

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

