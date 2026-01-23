Home News TV-News

Neue Prüfungen, neue Regeln: RTL krempelt 2026 das "Dschungelcamp" um

Es ist soweit

23.01.2026, 09.27 Uhr
von Nicole Jansen
Altbewährte Klassiker bleiben, doch vieles wird neu: RTL spricht vor dem Staffelstart von weitreichenden Änderungen im Dschungelcamp 2026.
"Ich bin ein Star - Holt mich hier raus"
Jan Köppen und Sonja Zietlow führen auch durch die 19. Ausgabe des Dschungelcamps.  Fotoquelle: RTL / Pascal Bünning

Am 23. Januar 2026 startet bei RTL die 19. Staffel von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!". Doch diesmal soll im australischen Dschungel einiges anders laufen als gewohnt. Der Sender kündigt kurz vor dem Start überraschende Neuerungen an – vor allem bei den legendären Dschungelprüfungen.

RTL überarbeitet Dschungelprüfungen für Staffel 19

Gegenüber dem Magazin „TV Digital“ verrät RTL-Unterhaltungschef Markus Küttner nur kurz vor Beginn der aktuellen Staffel von „Ich bin ein Star- Holt mich hier raus!“, dass sich die Fans der Show in diesem Jahr auf einige Veränderungen einstellen müssten. So seien nahezu alle Dschungelprüfungen überdacht und neu konzipiert worden. Alt bewährte Challenges, wie den „Creek der Sterne“ blieben aber erhalten: „Natürlich haben wir ein paar wiederkehrende Klassiker, wie den ´Creek der Sterne´, aber rund 90 Prozent der Prüfungen sind neu. Und es wird eine große Änderung geben – diese Überraschung kommt direkt in der ersten Show“.

RTL kündigt geheime Überraschung für erste Show an

Welche Überraschung die Zuschauer gleich in der ersten Show erwartet, verriet Küttner allerdings noch nicht. Schließlich soll es ja eine Überraschung werden. Bis zum Staffelstart müssen sich die Fans also noch gedulden.

Neben den Prüfungen sorgt vor allem ein Kandidat für Aufsehen: Gil Ofarim. Der Sänger machte in der Vergangenheit insbesondere durch seine erfundenen Antisemitismus-Vorwürfe und dem daraus resultierenden Gerichtsverfahren von sich reden. Nichtsdestotrotz steht der RTL-Verantwortliche dazu, ihn in die Show gebracht zu haben: „Ich kann verraten, dass wir Gil Ofarim schon vor zehn Jahren das erste Mal angefragt haben. Wir dachten immer: Der wäre eine super-spannende Persönlichkeit, Kinderstar, Popstar, riesige Musikkarriere, unter anderem in Asien, Let´s Dance Gewinner. Und er ist natürlich mehr als die Schlagzeilen der letzten Jahre. Ein toller Name für uns“.



Sonja Zietlow und Jan Köppen über mögliche Dschungelcamp-Sieger

In einem Interview mit RTL verrieten nun auch das Moderatoren-Duo Sonja Zietlow und Jan Köppen, welcher Camper Gewinnerpotential haben könnte: „Menschen, die etwas erlebt haben, sind spannender als solche, die nur aus einem anderen Format kommen“, sagte Zietlow. Und auch Köppen stimmt seiner Kollegin zu: „Wenn ein 23-jähriger Lebensweisheiten erzählt, nimmt man das nicht immer unbedingt ernst“.

Die ideale Kandidatin sei Zietlow zufolge im letzten Jahr Lilly Becker gewesen: „Sie war offen, ehrlich, kämpferisch, hat gelacht, ist an Grenzen gegangen, ist auch mal zusammengebrochen und hat abgebrochen. Sie war extrovertiert, hatte eine Geschichte zu erzählen und blieb authentisch“. Wer in diesem Jahr den Dschungelthron besteigen wird, entscheiden am Ende aber wie immer die Zuschauer.

Wenn du die Sendung auf RTL+ streamen willst, kannst du hier die 30-tägige Probeversion ausprobieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.

