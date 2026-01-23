Home News TV-News

"SOKO Wien – Vergeltung": Kritik zum ZDF-Krimi mit Martin Gruber

"SOKO Wien – Vergeltung"

Ein alter Bekannter kehrt zurück

23.01.2026, 06.15 Uhr
von Susanne Bald
Die beliebte Serie "SOKO Wien" startet in die 20. Staffel mit einem packenden Fall und überraschendem Personalwechsel. Helmuth Nowak kehrt zurück, während ein Mordfall um Kohlenmonoxid die Ermittler fordert.
SOKO Wien - Vergeltung
Die junge Revierinspektorin Amal Thamer (Matea Novak) war als eine der Ersten am Tatort und kann Major Max Herzog (Martin Gruber) mit ersten Ergebnissen versorgen. Hat der Tote Selbstmord begangen oder war es Fremdeinwirken?  Fotoquelle: ZDF/Petro Domenigg/FILMSTILLS.AT KG
SOKO Wien - Vergeltung
So sah das "SOKO Wien"-Team bis zur 18. Staffel aus (von links): Spurensicherer Wohlfahrt (Helmut Bohatsch), auf den in Staffel 19 Max Fischnaller folgte, Gerichtsmedizinerin Beck (Maria Happel), Oberst Wolf (Brigitte Kren), Gruppeninspektorin Lanz (Lilian Klebow), Bezirksinspektor Lechner (Andreas Kiendl) und Major Herzog (Martin Gruber).  Fotoquelle: ZDF/Markus Kloiber
SOKO Wien - Vergeltung
Nachdem Werner Novotny (Franz Bohac, vorne) in seinem Auto in der Garage an einer Kohlenmonoxidvergiftung gestorben ist, sucht Spurensicherer Rubatsch (Max Fischnaller, Mitte) gemeinsam mit Major Max Herzog (Martin Gruber, links) nach Spuren, die darauf schließen lassen, ob es Mord oder Selbstmord war.  Fotoquelle: ZDF/Petro Domenigg/FILMSTILLS.AT KG
SOKO Wien - Vergeltung
Spurensicherer Julius Rubatsch (Max Fischnaller, links) ist erst seit der letzten Staffel im Team der "SOKO Wien", Bezirksinspektor Klaus Lechner (Andreas Kiendl) ermittelte bei der "SOKO Kitzbühel", ehe er in der 15. Staffel zur "SOKO Wien" stieß.  Fotoquelle: ZDF/Petro Domenigg/FILMSTILLS.AT KG
SOKO Wien - Vergeltung
Ja, was haben wir denn da? Spurensicherer Julius Rubatsch (Max Fischnaller, vorne links) hat im Auto, in dem Werner Novotny (Franz Bohac, Mitte) starb, etwas gefunden. Hilft das Major Max Herzog (Martin Gruber, rechts) und Bezirksinspektor Klaus Lechner (Andreas Kiendl, zweiter von links) weiter?  Fotoquelle: ZDF/Petro Domenigg/FILMSTILLS.AT KG
SOKO Wien
Bis 2017 gehörte auch Oberstleutnant Helmuth Nowak (Gregor Seberg, links, mit Paul Matic) zur "SOKO Wien". Im Lauf der 20. Staffel wird er als neuer Chef der Sonderkommission zurückkehren.  Fotoquelle: ZDF / Petro Domenigg

Sieben "SOKOS" ermitteln aktuell für das ZDF, zwei davon in Zusammenarbeit mit dem ORF: die Sonderkommission aus Linz und die "SOKO Wien", die in Österreich "SOKO Donau" heißt. Am frühen Freitagabend startet der Ableger in die 20. Staffel. Die 13 neuen Folgen sind wöchentlich im ZDF zu sehen sowie jeweils vorab in der Mediathek.

ZDF
"SOKO Wien – Vergeltung"
Krimiserie • 23.01.2026 • 18:00 Uhr

Alle bekannten Darstellerinnen und Darsteller sind wieder dabei: Lilian Klebow, die sich als Penny Lanz seit dem Start der Serie 2005 bis zur Gruppeninspektorin hochgearbeitet hat, Martin Gruber als Major Max Herzog, Andreas Kiendl als Bezirksinspektor Klaus Lechner sowie Maria Happen als Rechtsmedizinerin Franziska Beck und Max Fischnaller als Kriminaltechniker Julius Rabatsch, der in der letzten Staffel auf Helmut Bohatsch alias Franz Wohlfahrt folgte.

Auch Brigitte Kren alias Oberst Henriette Wolf ist zunächst mit von der Partie, wird im Lauf der 20. Staffel allerdings den Polizeidienst quittieren und in Pension gehen. Auf ihren Posten wird ein alter Bekannter der "SOKO Wien" folgen: Nach seinem Ausstieg 2017 kehrt Gregor Seberg in seiner Rolle als Helmuth Nowak zurück – er war der Liebe wegen nach Südafrika gegangen.

Gleich im ersten neuen Fall, "Vergeltung", bekommt es die Sonderkommission – übrigens die einzige mit einer Wasserschutzpolizei – mit einem interessanten Fall zu tun: Sie wird zur Garage des 61-jährigen Werner Novotny gerufen, der dort tot in seinem Auto sitzt. Offenbar ist er an einer Kohlenmonoxidvergiftung gestorben. So einiges am Auffundort der Leiche spricht gegen Selbstmord. Novotnys junge Ehefrau und sein ehemaliger bester Freund, mit dem er kürzlich brach, können Alibis vorweisen, zumindest scheint es zunächst so. Eine interessante Spur ergibt sich, als das Zweithandy des Toten gefunden wird ...

"SOKO Wien – Vergeltung" – Fr. 23.01. – ZDF: 18.00 Uhr

