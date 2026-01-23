"SOKO Wien – Vergeltung": Kritik zum ZDF-Krimi mit Martin Gruber

Sieben "SOKOS" ermitteln aktuell für das ZDF, zwei davon in Zusammenarbeit mit dem ORF: die Sonderkommission aus Linz und die "SOKO Wien", die in Österreich "SOKO Donau" heißt. Am frühen Freitagabend startet der Ableger in die 20. Staffel. Die 13 neuen Folgen sind wöchentlich im ZDF zu sehen sowie jeweils vorab in der Mediathek.
Alle bekannten Darstellerinnen und Darsteller sind wieder dabei: Lilian Klebow, die sich als Penny Lanz seit dem Start der Serie 2005 bis zur Gruppeninspektorin hochgearbeitet hat, Martin Gruber als Major Max Herzog, Andreas Kiendl als Bezirksinspektor Klaus Lechner sowie Maria Happen als Rechtsmedizinerin Franziska Beck und Max Fischnaller als Kriminaltechniker Julius Rabatsch, der in der letzten Staffel auf Helmut Bohatsch alias Franz Wohlfahrt folgte.
Auch Brigitte Kren alias Oberst Henriette Wolf ist zunächst mit von der Partie, wird im Lauf der 20. Staffel allerdings den Polizeidienst quittieren und in Pension gehen. Auf ihren Posten wird ein alter Bekannter der "SOKO Wien" folgen: Nach seinem Ausstieg 2017 kehrt Gregor Seberg in seiner Rolle als Helmuth Nowak zurück – er war der Liebe wegen nach Südafrika gegangen.
Gleich im ersten neuen Fall, "Vergeltung", bekommt es die Sonderkommission – übrigens die einzige mit einer Wasserschutzpolizei – mit einem interessanten Fall zu tun: Sie wird zur Garage des 61-jährigen Werner Novotny gerufen, der dort tot in seinem Auto sitzt. Offenbar ist er an einer Kohlenmonoxidvergiftung gestorben. So einiges am Auffundort der Leiche spricht gegen Selbstmord. Novotnys junge Ehefrau und sein ehemaliger bester Freund, mit dem er kürzlich brach, können Alibis vorweisen, zumindest scheint es zunächst so. Eine interessante Spur ergibt sich, als das Zweithandy des Toten gefunden wird ...
"SOKO Wien – Vergeltung" – Fr. 23.01. – ZDF: 18.00 Uhr
Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH