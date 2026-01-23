"SOKO Wien – Vergeltung": Kritik zum ZDF-Krimi mit Martin Gruber

"Bergdoktor" Martin Gruber muss gleich zwei Leben retten – und Tochter Lili erwartet eine Hiobsbotschaft

In der neuen Folge "Wünsche" der Erfolgsserie "Der Bergdoktor" steht Dr. Martin Gruber vor schicksalhaften Entscheidungen. Zwischen Tumordiagnosen und familiären Herausforderungen muss er alles geben, um seine Patienten zu retten.