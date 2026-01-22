Home News TV-News

"Bergdoktor" Martin Gruber muss gleich zwei Leben retten – und Tochter Lili erwartet eine Hiobsbotschaft

Dramatische Schicksale

"Bergdoktor" Martin Gruber muss gleich zwei Leben retten – und Tochter Lili erwartet eine Hiobsbotschaft

22.01.2026, 09.36 Uhr
von Jürgen Winzer
In der neuen Folge "Wünsche" der Erfolgsserie "Der Bergdoktor" steht Dr. Martin Gruber vor schicksalhaften Entscheidungen. Zwischen Tumordiagnosen und familiären Herausforderungen muss er alles geben, um seine Patienten zu retten.
Der Bergdoktor
Dr. Martin Gruber (Hans Sigl, links) hat in der neuen "Bergdoktor"-Folge "Wünsche" schlechte Nachrichten für Michael Fellner (Herbert Knaup).  Fotoquelle: ZDF/Sabine Finger Fotografie
Der Bergdoktor
Der todkranke Bergsteiger Tonio Steiner (Tom Gramenz) will ein letztes Mal einen Gipfel bezwingen. Kann Journalistin Hannah Rieger (Berit Vander) helfen, seinen Traum zu verwirklichen?  Fotoquelle: ZDF/Sabine Finger Fotografie
Der Bergdoktor
Lili Gruber (Ronja Forcher) kommt im Landhandel an ihre Grenzen. Ist Xaver Hofinger (David Ali Rashed) eine Hilfe in ihrer Not?  Fotoquelle: ZDF/Sabine Finger Fotografie
Der Bergdoktor
Unverhofft kommt oft: Martins Frau Karin Bachmeier (Hilde Dalik, rechts) besucht die vom Erbstreit um den Landhandel zermürbte Caro Pflüger (Barbara Lanz) und bietet Unterstützung an.   Fotoquelle: ZDF/Sabine Finger Fotografie

Der Tod ist leider der ständige Begleiter des Arztes. Da macht Dr. Martin Gruber (Hans Sigl), der Arzt aus der ZDF-Erfolgsserie "Der Bergdoktor" keine Ausnahme. In "Wünsche", der dritten Folge der neuen Staffel von "Der Bergdoktor", bekommt es Gruber mit gleich zwei Patienten zu tun, die dem endgültigen, ewigen Abschied entgegenblicken.

Michael Fellner (Herbert Knaup) hat sein Leben den letzten Wünschen von todkranken Menschen verschrieben. In seinem "Wünschemobil" will er auch den ehemaligen Bergsteiger-Profi Tonio Steiner (Tom Gramenz) zu dessen vermeintlich letzten Bergtour begleiten. Nur ein Wunder, sprich: ein neues Herz, kann Tonio noch retten. Gemeinsam mit Fellner und mit der Hilfe von Hans Gruber (Heiko Ruprecht) wollen Steiner und Fellner per Helikopter aufbrechen – wenn Martin Gruber als Steiners behandelnder Arzt grünes Licht gibt.

Plötzlich aber erleidet Fellner selbst innerhalb kürzester Zeit starke Kopfschmerz-Schübe, die Gruber verdächtig vorkommen. Zurecht: In der Klinik von Grubers Freund Dr. Alexander Kahnweiler (Mark Keller) stellt sich heraus, dass Fellner offenbar zwei Tumore im Kopf hat. Die junge Journalistin Hanna Rieger (Berit Vander), die anreiste, um eine Story über den "Wünscheerfüller" zu schreiben, bringt die mögliche Konsequenz bitter auf den Punkt: "Ist es der letzte Wunsch des Wünschemannes?"

Derzeit beliebt:
>>"Wetten, dass..?": Frank Elstner äußert sich zum neuen Moderationsduo Bill und Tom Kaulitz
>>Taschentücher bereithalten! Der emotionale Abschied von Paul Walker läuft heute im Free-TV
>>Nach dem Krimi gegen Spanien: So geht es bei der Handball-EM im TV weiter
>>Was Sie noch nicht über "Die drei ???" wussten

Hiobsbotschaften für die neue Landhandel-Chefin Lili Gruber

Gruber hat auch privat weiterhin Grund für Sorgenfalten. Seine Tochter Lili (Ronja Forcher) führt mit Eifer, Ehrgeiz und Elan den von Opa Rolf geerbten Landhandel – aber der Job wächst ihr buchstäblich über den Kopf. Nicht nur Gruber und seinem Bruder Hans wird klar, dass Lili die Herkulesaufgabe überfordern könnte, auch Lili selbst ahnt es. Und dann will auch noch ihre Buchhalterin kündigen. Helfen könnte Tante Caro (Barbara Lanz), aber die hat Lili in einer der ersten Amtshandlungen als neue Eigentümerin und Geschäftsfeuer gekündigt. Ist Caro überhaupt gesprächsbereit?

Die hat sich in den Bergen verschanzt, um ihr Gefühlschaos zu verarbeiten. Als sie von Martins Frau Karin (Hilde Dalik) Besuch und moralische Unterstützung erhält, kündigt Caro an, ihre verbliebenen Anteile am Handelsgeschäft verkaufen zu wollen. Das könnte zum Todesstoß für das kleine Unternehmen und Lili als Geschäftsführerin werden. Gelingt es Martin, Caro umzustimmen? Denn deren Verkauf hätte auch Konsequenzen für den Gruberhof mit seiner Gruber-Milch.

Kann Dr. Martin Gruber wenigstens ein Leben retten?

Während Hans die ersten anstrengenden Aspekte an seiner frischen Romanze mit Milchfahrerin Becky (Mina Özlem Sagdic) erkennt und David Kästner (Frédéric Brossier) feststellen muss, dass er seine Freundin Lili immer seltener zu sehen bekommt, kämpft Martin um die Gesundheit von Fellner. Kurz vor der geplanten komplizierten Operation am offenen Schädel hat Gruber eine Eingebung.

Eine Idee hat auch Journalistin Hanna. Kann sie damit Tonio doch noch seinen Wunsch eines letzten Bergausflugs erfüllen?

"Wünsche" ist die 167. Episode der ZDF-Top-Serie, die im Februar 2008 mit der Premierenepisode startete. "Der Bergdoktor" beruht auf Motiven der gleichnamigen Heftromanserie mit dem Untertitel "Dr. Burger: Schicksale zwischen Tal und Gipfel" und wurde ab 1992 in einer ersten TV-Serie bei SAT.1 mit Gerhart Lippert in der Hauptrolle fürs Fernsehen verarbeitet. Die Serie wurde nach fünf Jahren und 96 Episoden eingestellt und 2008 für ZDF wiederbelebt. Produktionsgesellschaft ist heute wie damals die "neue deutsche Filmgesellschaft".

Hans Sigl verrät: Das ist das Erfolgsgeheimnis vom "Bergdoktor"
Die 19. Staffel des "Bergdoktors" ist im vollen Gange. Zum Auftakt sprach er über emotionale Szenen und die Zukunft der Serie. Außerdem verrät er, was das Erfolgsgeheimnis ist.
ZDF-Serie
Hans Sigl lächelt.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Relevante Themen dieses Artikels
Der Bergdoktor

Das könnte dich auch interessieren

Fans kritisieren Silvester-Nacht der Kaulitz-Bruder – die wehren sich
Tom und Bill
Bill und Tom Kaulitz
Sichtlich bewegt: Giovanni Zarrella erzählt von den Ängsten seiner Mutter
Schlagerstar berührt mit TV-Statement
Giovanni Zarrella ist auf Erfolgskurz. Ob als Moderator oder Sänger, der Entertainer kann sich über zahlreiche Fans freuen. Doch seine Mutter macht sich Sorgen über die Zukunft in Deutschland.
"Bares für Rares": Versechsfachter Wunschpreis & geheimer Goldschatz
Sendung vom 19. Januar
Die Experten Colmar Schulte-Goltz, Wendela Horz und Annika Raßbach stehen mit Moderator Horst Lichter im "Bares für Rares"-Studio nebeneinander, dabei lächeln sie in die Kamera.
„Aktenzeichen XY… Ungelöst“ startet ins neue Jahr mit besonders grausamen Fällen
True Crime im Zweiten
"Aktenzeichen XY... Ungelöst"
Lilian Klebow über Mental Load, Familie und warum Frauen oft alles tragen
"SOKO Wien"-Star im Interview
Lilian Klebow im Interview
ZDF plant „Wetten, dass..?“ mit Bill und Tom Kaulitz als neue Moderatoren
Show-Überraschung
Tom und Bill Kaulitz
"Die Rosenheim Cops": Wo sind die Stars heute?
Karrieren der Ex-Stars
Thomas Stielner, Karin Thaler, Joseph Hannesschläger und Regisseur Dieter Kehler bei Dreharbeiten von "Die Rosenheim-Cops" im Jahr 2000
Hans Sigl verrät: Das ist das Erfolgsgeheimnis vom "Bergdoktor"
ZDF-Serie
Hans Sigl lächelt.
37°: arm, abhängig, abgehängt: Frauen und Geld: Drei Frauen kämpfen um finanzielle Unabhängigkeit
Ein Leben zwischen Geldsorgen und Selbstverwirklichung
37°: Arm, abhängig, abgehängt: Frauen und Geld
So sah "Bergretter" Sebastian Ströbel früher aus
TV-Wandel
Sebastian Ströbel
"Der schlechteste Film, den ich je gesehen habe": So sah Chris Pratt in seiner ersten Rolle aus
Chris Pratts Aufstieg
Chris Pratt
"Ein mächtiger Gegner": Alle Infos zur spannenden Miniserie bei ARTE
Anwältin in Bedrängnis
Ein mächtiger Gegner
"Ohne Gewehr – Leben nach dem Biathlon": Alle Infos zur ARD-Reportage
Wie geht es weiter?
Ohne Gewehr - Leben nach dem Biathlon
"Nord bei Nordwest – Fette Ente mit Pilzen": Kritik zum ARD-Krimi mit Hinnerk Schönemann
Unerwartet ernst
Nord bei Nordwest - Fette Ente mit Pilzen
Jan Köppen von Instagram-Kommentaren erschrocken: "Dass man Leuten so Sachen schreibt ..."
Jan Köppens Look
Jan Köppen
"Dschungelcamp" 2026: RTL verkündet überraschende Neuerungen
Es geht wieder los!
"Ich bin ein Star - Holt mich hier raus"
Sophia Thomalla und ihre Ex-Partner: Musiker, Sportler und viel Aufmerksamkeit
Prominente Ex-Beziehungen
Sophia Thomalla ist seit 2021 mit Tennis-Profi Alexander Zverev liiert.
GNTM-Aus nach einer Runde: Das steckte hinter Sophia Thomallas Rauswurf
Schnelles Ende in der Casting-Show
Keine Chance bei Heidi Klums "GNTM": Nach der ersten Runde musste Sophia Thomalla die Casting-Show verlassen.
Sarah Engels meldet sich nach Hassnachrichten völlig aufgelöst: "Das macht mich so wütend"
Social-Media-Kritik
Sarah Engels
Eurovision Song Contest: Diese Künstler wollen Deutschland in Wien vertreten
Wer setzt sich durch?
Die Musiker Abor & Tynna auf der ESC-Bühne 2025.
Giovanni Zarrella gegen Andrea Kiewel? Neue Diskussion um Live-Musik im ZDF-Fernsehgarten
Schlager-Open-Air am Lerchenberg
Giovanni Zarrella präsentiert im Sommer eine neue Sendung auf dem Gelände des "ZDF-Fernsehgartens".
Giovanni Zarrella spaltet mit Trinkgeld-Geständnis die Fans
Gastronomie-Insider
Giovanni Zarrella
Elf Jahre alter Rekord von Helene Fischer: Dieser Star hat ihn gebrochen
"Atemlos" abgelöst
Maite Kelly auf der Bühne.
Das ist der berühmte Ehemann von Barbara Wussow
Berühmtes Paar
Barbara Wussow und Albert Fortell.
Ex-DSDS-Finalistin Janina El Arguioui teilt große Transformation: "Ich habe mich halbiert"
Körperliche Transformation
Janina El Arguioui
Heute im TV: Mit diesem Film holte sich Jeff Bridges seinen überfälligen Oscar
Jeff Bridges' Oscar-Rolle
Crazy Heart
Strack-Zimmermann fordert ein selbstbewusstes Europa gegen Trump
Nach Grönland-Drohungen
ZDF-"Morgenmagazin"
"Das hat mich immer begleitet": Atze Schröder spricht offen über Angst vor Geldsorgen
Comedy und Geld
"Das! Rote Sofa"
"Thelma & Louise"-Star wird 70: Was macht Geena Davis eigentlich heute?
Hollywood-Ikone
Geena Davis
Start von "Promis unter Palmen" wird verschoben – schuld ist das RTL-Dschungelcamp
Reality-TV Startverschiebung
Promis unter Palmen - Für Geld mache ich alles!