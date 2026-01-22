"Bergdoktor" Martin Gruber muss gleich zwei Leben retten – und Tochter Lili erwartet eine Hiobsbotschaft

Der Tod ist leider der ständige Begleiter des Arztes. Da macht Dr. Martin Gruber (Hans Sigl), der Arzt aus der ZDF-Erfolgsserie "Der Bergdoktor" keine Ausnahme. In "Wünsche", der dritten Folge der neuen Staffel von "Der Bergdoktor", bekommt es Gruber mit gleich zwei Patienten zu tun, die dem endgültigen, ewigen Abschied entgegenblicken.

Michael Fellner (Herbert Knaup) hat sein Leben den letzten Wünschen von todkranken Menschen verschrieben. In seinem "Wünschemobil" will er auch den ehemaligen Bergsteiger-Profi Tonio Steiner (Tom Gramenz) zu dessen vermeintlich letzten Bergtour begleiten. Nur ein Wunder, sprich: ein neues Herz, kann Tonio noch retten. Gemeinsam mit Fellner und mit der Hilfe von Hans Gruber (Heiko Ruprecht) wollen Steiner und Fellner per Helikopter aufbrechen – wenn Martin Gruber als Steiners behandelnder Arzt grünes Licht gibt.

Plötzlich aber erleidet Fellner selbst innerhalb kürzester Zeit starke Kopfschmerz-Schübe, die Gruber verdächtig vorkommen. Zurecht: In der Klinik von Grubers Freund Dr. Alexander Kahnweiler (Mark Keller) stellt sich heraus, dass Fellner offenbar zwei Tumore im Kopf hat. Die junge Journalistin Hanna Rieger (Berit Vander), die anreiste, um eine Story über den "Wünscheerfüller" zu schreiben, bringt die mögliche Konsequenz bitter auf den Punkt: "Ist es der letzte Wunsch des Wünschemannes?"

Hiobsbotschaften für die neue Landhandel-Chefin Lili Gruber Gruber hat auch privat weiterhin Grund für Sorgenfalten. Seine Tochter Lili (Ronja Forcher) führt mit Eifer, Ehrgeiz und Elan den von Opa Rolf geerbten Landhandel – aber der Job wächst ihr buchstäblich über den Kopf. Nicht nur Gruber und seinem Bruder Hans wird klar, dass Lili die Herkulesaufgabe überfordern könnte, auch Lili selbst ahnt es. Und dann will auch noch ihre Buchhalterin kündigen. Helfen könnte Tante Caro (Barbara Lanz), aber die hat Lili in einer der ersten Amtshandlungen als neue Eigentümerin und Geschäftsfeuer gekündigt. Ist Caro überhaupt gesprächsbereit?

Die hat sich in den Bergen verschanzt, um ihr Gefühlschaos zu verarbeiten. Als sie von Martins Frau Karin (Hilde Dalik) Besuch und moralische Unterstützung erhält, kündigt Caro an, ihre verbliebenen Anteile am Handelsgeschäft verkaufen zu wollen. Das könnte zum Todesstoß für das kleine Unternehmen und Lili als Geschäftsführerin werden. Gelingt es Martin, Caro umzustimmen? Denn deren Verkauf hätte auch Konsequenzen für den Gruberhof mit seiner Gruber-Milch.

Kann Dr. Martin Gruber wenigstens ein Leben retten? Während Hans die ersten anstrengenden Aspekte an seiner frischen Romanze mit Milchfahrerin Becky (Mina Özlem Sagdic) erkennt und David Kästner (Frédéric Brossier) feststellen muss, dass er seine Freundin Lili immer seltener zu sehen bekommt, kämpft Martin um die Gesundheit von Fellner. Kurz vor der geplanten komplizierten Operation am offenen Schädel hat Gruber eine Eingebung.

Eine Idee hat auch Journalistin Hanna. Kann sie damit Tonio doch noch seinen Wunsch eines letzten Bergausflugs erfüllen?

"Wünsche" ist die 167. Episode der ZDF-Top-Serie, die im Februar 2008 mit der Premierenepisode startete. "Der Bergdoktor" beruht auf Motiven der gleichnamigen Heftromanserie mit dem Untertitel "Dr. Burger: Schicksale zwischen Tal und Gipfel" und wurde ab 1992 in einer ersten TV-Serie bei SAT.1 mit Gerhart Lippert in der Hauptrolle fürs Fernsehen verarbeitet. Die Serie wurde nach fünf Jahren und 96 Episoden eingestellt und 2008 für ZDF wiederbelebt. Produktionsgesellschaft ist heute wie damals die "neue deutsche Filmgesellschaft".

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

