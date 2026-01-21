Fans kritisieren Silvester-Nacht der Kaulitz-Bruder – die wehren sich

In der vergangenen Woche kehrten Tom und Bill Kaulitz nach einer kurzen Pause mit der ersten Podcast-Folge von "Kaulitz Hills" im neuen Jahr zurück. Dabei erzählten die beiden 36-jährigen Zwillinge auch, wie und vor allem mit wem sie ihr Silvester verbracht haben – und mussten dafür von einigen Fans mächtig Kritik einstecken. In der neusten Folge wehren sich die Tokio-Hotel-Stars gegen die Vorwürfe.

"Es hat ein paar Leute aufgeregt, wie wir angeblich Silvester gefeiert haben, weil wir in der letzten Sendung gesagt haben, da waren dann Jeff Bezos und ...", holt Tom Kaulitz aus, da unterbricht ihn Bill schon direkt und korrigiert: "Wir haben auch nicht mit denen Silvester gefeiert." Die beiden Brüder seien eingeladen worden "von einer guten Freundin von uns" und nur auf der gleichen Party gewesen. Tom stellt klar: "Wir hängen natürlich mit Leuten rum in unserem Circle. Wir wollten ja nur erzählen, wer noch alles da war. Das heißt ja nicht, dass ich mit denen zusammen feiern gehe."

Die Musiker hatten Silvester gemeinsam mit Toms Ehefrau Heidi Klum auf einer riesigen Yacht in St. Barths verbracht – mit über 1000 Leuten und zahlreichen Stars. In ihrem Podcast hatten sie verraten, dass unter anderem Jeff Bezos und Leonardo DiCaprio anwesend waren. "Du kannst ja nicht hingehen und sagen: 'Jetzt musst du aber gehen, mit dir möchte ich jetzt aber nicht auf der gleichen Party sein'", entgegnet Bill, während sich Tom weiter über die vielen negativen Kommentare ärgert: "Mich regt das manchmal auf." Sie seien ja nur "die kleinen VIP-Spione aus Hollywood".

"Ein großer Traum, der wahr wird": Tom und Bill Kaulitz sprechen erstmals über "Wetten, dass..?"-Moderation Von dem kurzen Aufreger abgesehen haben Tom und Bill Kaulitz allerdings nur positives zu berichten. Denn endlich dürfen die beiden bestätigen, worauf viele Fans schon lange gewartet haben: "Wir werden 'Wetten, dass ..?' zurückbringen!"

"Man muss es sich auf der Zunge zergehen lassen", freut sich Tom und erinnert sich, dass alles mit einem einfachen Witz angefangen habe. Der Tokio-Hotel-Gitarrist hatte vor zwei Jahren bei der Preisverleihung der "1LIVE-Krone" spontan gesagt: "Ja, die Gerüchte stimmen: Wir übernehmen 'Wetten, dass..?'." Zu dem Zeitpunkt habe es noch gar keine Gespräche gegeben, "aber damit haben wir uns ins Spiel gebracht", meint Tom weiter. Bill resümiert: "Manchmal muss man es nur aussprechen, was man will."

Anschließend habe sich langsam der Kontakt mit dem ZDF aufgebaut und es habe geheime Treffen mit Codewörtern gegeben. Sie haben es gar nicht erst aussprechen dürfen und nur schwer für sich behalten können, erzählen sie – doch das ist nun vorbei. Das ZDF hat am Mittwochmorgen im ZDF-"Morgenmagazin" offiziell bekannt gegeben, dass Tom und Bill Kaulitz ab dem 5. Dezember als Gastgeber durch die 1981 gestartete Kult-Show führen werden. Damit treten sie die Nachfolge von Thomas Gottschalk an, der "Wetten, dass ..?" im November 2023 zum letzten Mal moderierte.

Das ist "ein großer Traum, der wahr wird", erklärt Tom, während Bill aber auch weiß, "dass sich bestimmt auch viele aufregen". Zunächst sei nur die eine Ausgabe geplant. Wie es dann 2027 weitergeht, ist unklar. "Wir haben uns vorgenommen, den größtmöglichen Spaß zu haben", betonen beide im Einklang und stellen klar: "Das wird Hollywood, Leute!"