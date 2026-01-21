Home News Star-News

Fans kritisieren Silvester-Nacht der Kaulitz-Bruder – die wehren sich

Tom und Bill

Fans kritisieren Silvester-Nacht der Kaulitz-Bruder – die wehren sich

21.01.2026, 13.20 Uhr
von Gianluca Reucher
Tom und Bill Kaulitz, bekannt als Tokio Hotel-Stars, übernehmen ab Dezember die Moderation von "Wetten, dass..?". In ihrem Podcast "Kaulitz Hills" sprachen sie über ihr Engagement und die Kritik an ihrer Silvesterfeier mit Stars wie Jeff Bezos und Leonardo DiCaprio auf St. Barths.
Bill und Tom Kaulitz
Die neuen "Wetten, dass..?"-Moderatoren: Bill (links) und Tom Kaulitz.  Fotoquelle: 2024 Getty Images/Gerald Matzka

In der vergangenen Woche kehrten Tom und Bill Kaulitz nach einer kurzen Pause mit der ersten Podcast-Folge von "Kaulitz Hills" im neuen Jahr zurück. Dabei erzählten die beiden 36-jährigen Zwillinge auch, wie und vor allem mit wem sie ihr Silvester verbracht haben – und mussten dafür von einigen Fans mächtig Kritik einstecken. In der neusten Folge wehren sich die Tokio-Hotel-Stars gegen die Vorwürfe.

"Es hat ein paar Leute aufgeregt, wie wir angeblich Silvester gefeiert haben, weil wir in der letzten Sendung gesagt haben, da waren dann Jeff Bezos und ...", holt Tom Kaulitz aus, da unterbricht ihn Bill schon direkt und korrigiert: "Wir haben auch nicht mit denen Silvester gefeiert." Die beiden Brüder seien eingeladen worden "von einer guten Freundin von uns" und nur auf der gleichen Party gewesen. Tom stellt klar: "Wir hängen natürlich mit Leuten rum in unserem Circle. Wir wollten ja nur erzählen, wer noch alles da war. Das heißt ja nicht, dass ich mit denen zusammen feiern gehe."

Die Musiker hatten Silvester gemeinsam mit Toms Ehefrau Heidi Klum auf einer riesigen Yacht in St. Barths verbracht – mit über 1000 Leuten und zahlreichen Stars. In ihrem Podcast hatten sie verraten, dass unter anderem Jeff Bezos und Leonardo DiCaprio anwesend waren. "Du kannst ja nicht hingehen und sagen: 'Jetzt musst du aber gehen, mit dir möchte ich jetzt aber nicht auf der gleichen Party sein'", entgegnet Bill, während sich Tom weiter über die vielen negativen Kommentare ärgert: "Mich regt das manchmal auf." Sie seien ja nur "die kleinen VIP-Spione aus Hollywood".

Derzeit beliebt:
>>"Dschungelcamp" 2026: RTL verkündet überraschende Neuerungen
>>Sophia Thomalla und ihre Ex-Partner: Musiker, Sportler und viel Aufmerksamkeit
>>TV-Hammer beim ZDF: Bill und Tom Kaulitz sollen "Wetten, dass ..?" moderieren
>>"Dann hat sie mich angespuckt": Bill und Tom Kaulitz von Frau am Strand attackiert

"Ein großer Traum, der wahr wird": Tom und Bill Kaulitz sprechen erstmals über "Wetten, dass..?"-Moderation

Von dem kurzen Aufreger abgesehen haben Tom und Bill Kaulitz allerdings nur positives zu berichten. Denn endlich dürfen die beiden bestätigen, worauf viele Fans schon lange gewartet haben: "Wir werden 'Wetten, dass ..?' zurückbringen!"

"Man muss es sich auf der Zunge zergehen lassen", freut sich Tom und erinnert sich, dass alles mit einem einfachen Witz angefangen habe. Der Tokio-Hotel-Gitarrist hatte vor zwei Jahren bei der Preisverleihung der "1LIVE-Krone" spontan gesagt: "Ja, die Gerüchte stimmen: Wir übernehmen 'Wetten, dass..?'." Zu dem Zeitpunkt habe es noch gar keine Gespräche gegeben, "aber damit haben wir uns ins Spiel gebracht", meint Tom weiter. Bill resümiert: "Manchmal muss man es nur aussprechen, was man will."

Anschließend habe sich langsam der Kontakt mit dem ZDF aufgebaut und es habe geheime Treffen mit Codewörtern gegeben. Sie haben es gar nicht erst aussprechen dürfen und nur schwer für sich behalten können, erzählen sie – doch das ist nun vorbei. Das ZDF hat am Mittwochmorgen im ZDF-"Morgenmagazin" offiziell bekannt gegeben, dass Tom und Bill Kaulitz ab dem 5. Dezember als Gastgeber durch die 1981 gestartete Kult-Show führen werden. Damit treten sie die Nachfolge von Thomas Gottschalk an, der "Wetten, dass ..?" im November 2023 zum letzten Mal moderierte.

Das ist "ein großer Traum, der wahr wird", erklärt Tom, während Bill aber auch weiß, "dass sich bestimmt auch viele aufregen". Zunächst sei nur die eine Ausgabe geplant. Wie es dann 2027 weitergeht, ist unklar. "Wir haben uns vorgenommen, den größtmöglichen Spaß zu haben", betonen beide im Einklang und stellen klar: "Das wird Hollywood, Leute!"


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

GNTM-Aus nach einer Runde: Das steckte hinter Sophia Thomallas Rauswurf
Schnelles Ende in der Casting-Show
Keine Chance bei Heidi Klums "GNTM": Nach der ersten Runde musste Sophia Thomalla die Casting-Show verlassen.
Sichtlich bewegt: Giovanni Zarrella erzählt von den Ängsten seiner Mutter
Schlagerstar berührt mit TV-Statement
Giovanni Zarrella ist auf Erfolgskurz. Ob als Moderator oder Sänger, der Entertainer kann sich über zahlreiche Fans freuen. Doch seine Mutter macht sich Sorgen über die Zukunft in Deutschland.
"Bares für Rares": Versechsfachter Wunschpreis & geheimer Goldschatz
Sendung vom 19. Januar
Die Experten Colmar Schulte-Goltz, Wendela Horz und Annika Raßbach stehen mit Moderator Horst Lichter im "Bares für Rares"-Studio nebeneinander, dabei lächeln sie in die Kamera.
„Aktenzeichen XY… Ungelöst“ startet ins neue Jahr mit besonders grausamen Fällen
True Crime im Zweiten
"Aktenzeichen XY... Ungelöst"
Lilian Klebow über Mental Load, Familie und warum Frauen oft alles tragen
"SOKO Wien"-Star im Interview
Lilian Klebow im Interview
"Die Rosenheim Cops": Wo sind die Stars heute?
Karrieren der Ex-Stars
Thomas Stielner, Karin Thaler, Joseph Hannesschläger und Regisseur Dieter Kehler bei Dreharbeiten von "Die Rosenheim-Cops" im Jahr 2000
37°: arm, abhängig, abgehängt: Frauen und Geld: Drei Frauen kämpfen um finanzielle Unabhängigkeit
Ein Leben zwischen Geldsorgen und Selbstverwirklichung
37°: Arm, abhängig, abgehängt: Frauen und Geld
So sah "Bergretter" Sebastian Ströbel früher aus
TV-Wandel
Sebastian Ströbel im Interview
"Donald Trump – König im Weißen Haus?": Drama aus dem Oval Office
Trump-Doku
Donald Trump - König im Weißen Haus?
"WISO Dokumentation: My Make or Break": Reportage über die Arbeit der Gen Z
Berufseinstieg
WISO-Dokumentation: My Make or Break
Sarah Engels meldet sich nach Hassnachrichten völlig aufgelöst: "Das macht mich so wütend"
Social-Media-Kritik
Sarah Engels
Eurovision Song Contest: Diese Künstler wollen Deutschland in Wien vertreten
Wer setzt sich durch?
Die Musiker Abor & Tynna auf der ESC-Bühne 2025.
Giovanni Zarrella gegen Andrea Kiewel? Neue Diskussion um Live-Musik im ZDF-Fernsehgarten
Schlager-Open-Air am Lerchenberg
Giovanni Zarrella präsentiert im Sommer eine neue Sendung auf dem Gelände des "ZDF-Fernsehgartens".
Giovanni Zarrella spaltet mit Trinkgeld-Geständnis die Fans
Gastronomie-Insider
Giovanni Zarrella
Elf Jahre alter Rekord von Helene Fischer: Dieser Star hat ihn gebrochen
"Atemlos" abgelöst
Maite Kelly auf der Bühne.
Das ist der berühmte Ehemann von Barbara Wussow
Berühmtes Paar
Barbara Wussow und Albert Fortell.
Ex-DSDS-Finalistin Janina El Arguioui teilt große Transformation: "Ich habe mich halbiert"
Körperliche Transformation
Janina El Arguioui
Heute im TV: Mit diesem Film holte sich Jeff Bridges seinen überfälligen Oscar
Jeff Bridges' Oscar-Rolle
Crazy Heart
Strack-Zimmermann fordert ein selbstbewusstes Europa gegen Trump
Nach Grönland-Drohungen
ZDF-"Morgenmagazin"
"Das hat mich immer begleitet": Atze Schröder spricht offen über Angst vor Geldsorgen
Comedy und Geld
"Das! Rote Sofa"
"Thelma & Louise"-Star wird 70: Was macht Geena Davis eigentlich heute?
Hollywood-Ikone
Geena Davis
Start von "Promis unter Palmen" wird verschoben – schuld ist das RTL-Dschungelcamp
Reality-TV Startverschiebung
Promis unter Palmen - Für Geld mache ich alles!
ARD zeigt Primetime-Premiere: Tragikomödie über Schuld, Freundschaft und Kunst
"Die Frau in Blau"
Die Frau in Blau
„Monicas Meistermacher“: Monica Lierhaus trifft Jürgen Klopp bei RTL
Trainerlegenden
Jürgen Klopp
„Little Miss Sunshine“ wird 20: Die Tragikomödie, die Kino-Geschichte schrieb
Abigail Breslins Werdegang
Was wurde aus Abigail Breslin
Neue Serie bei Prime Video: „Steal“ erzählt vom perfekten Milliarden-Coup
Gaunertruppe raubt Pensionsfonds
Steal
„Punch-Drunk Love“ im ZDFneo: Paul Thomas Andersons skurrile Liebesgeschichte
Kultfilm-Tipp
Punch-Drunk Love
Peggy Lukac: Das bewegte Leben der ARD-„Heiland“-Schauspielerin
Wendungen und Krisen
Die Heiland - Wir sind Anwalt
Valentino Garavani ist tot: Italienischer Modeschöpfer stirbt mit 93 Jahren
Stilvolle Legende
Valentino Garavani
Gesundheitsschock vor dem Dschungelcamp: Umut Tekin musste in die Notaufnahme
Schmerzen bedrohten Teilnahme
Umut Tekin