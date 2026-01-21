Sichtlich bewegt: Giovanni Zarrella erzählt von den Ängsten seiner Mutter

Er zählt zu den erfolgreichsten Musikern Deutschlands und moderiert seit 2021 seine eigene ZDF-Show: In der Talksendung „3 nach 9“ sprach Giovanni Zarrella (47) nun offen über den zunehmenden Rechtsruck im Land – und über die Sorgen seiner Mutter.

Die Familie Zarrella lebt seit Jahrzehnten in Deutschland. Giovanni und seine beiden Geschwister wurden in Hechingen (Baden-Württemberg) geboren und wuchsen zweisprachig auf – Deutsch und Italienisch. Doch die aktuelle politische Stimmung bereitet besonders seiner Mutter große Angst, wie der Sänger nun erzählte.

Giovanni Zarrella spricht über die Ängste seiner Mutter „Es gibt gewisse Ängste, die meine Eltern mit sich tragen. Was politisch alles passiert“, erklärt er. Seine Mutter habe ihn sogar gefragt: „Wenn das jetzt so kommt, wie die Nachbarn erzählen – darf ich dann mein Haus noch verkaufen oder muss ich gleich gehen?“

Sichtlich bewegt macht Zarrella klar, wie sehr ihn diese Worte treffen: „Meine Mama, die seit 60 Jahren hier ist – die darf so etwas nicht eine Sekunde denken. Das ist nicht in Ordnung!“

Deutschland ist seit 60 Jahren das Zuhause der Familie Zarrella Gemeinsam mit seiner Frau Jana Ina Zarrella (48) sowie seiner Mutter demonstrierte Zarrella vor einigen Monaten in Köln gegen Rechtsextremismus. Der 47-Jährige erinnert sich: "Vor mir ist ein Mann gelaufen, der hatte eine Fahne. Da stand drauf: Finger weg von meinen Freunden. Das hat mir ein Gefühl von Sicherheit gebracht und Wärme. Das ist mein Land hier!". Anderswo zu leben, können er und seine Familie sich nicht vorstellen. „Wir sind zu Deutsch. Dafür muss man nicht hier geboren sein", sagt er.