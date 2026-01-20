Home News TV-News

Dschungelcamp 2026 bei RTL: Jan Köppen spricht über Hygiene-Probleme im Camp

Ekel-Momente

20.01.2026, 14.36 Uhr
von Wilhelm Flemmer
Im Dschungelcamp müssen die Kandidaten ohne regelmäßige Körperpflege auskommen. Moderator Jan Köppen verrät, wer die schlimmsten Gerüche verbreitet und welche Teilnehmer aus der neuen Staffel besonders auffallen könnten.
Jan Köppen
Jan Köppen hat auf Instagram sein Foto mit Sipack gepostet. Der Moderator gab an, zehn Kilo abgenommen zu haben.  Fotoquelle: 2023 Getty Images/Andreas Rentz

Mehrere Tage verbringen die Kandidaten der Reality-Sendung "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" im Dschungel Australiens. In diese Zeit müssen sie nicht nur auf gewohnte Lebensmittel verzichten, sondern auch ihre Körperhygiene an die Verhältnisse anpassen. Die begrenzten Waschmöglichkeiten aber stellt nicht nur für die Teilnehmenden eine Herausforderung dar, auch die Moderatoren Jan Köppen und Sonja Zietlow haben mit den Auswirkungen so ihre liebe Not.

In dem Talkformat "Café Cringe" sprach Köppen nun das Problem an, mit dem er und Zietlow vor allem beim Ausscheiden der Kandidaten immer wieder konfrontiert sind. "Das ist abartig, wenn die da aus dem Camp kommen", sagte der 42-Jährige. Dabei stellte er unterschiedliche Ausprägungen mangelnder Körperhygiene fest. "Es gibt Jahrgänge, die waschen sich gar nicht, und es gibt Jahrgänge, die kriegen es hin."

Mangelnde Hygiene: Auch 2026 ein großes Thema im Dschungelcamp

Vor allem in der vorausgegangenen Ausgabe des Dschungelcamps stieß der Moderator an seine Grenzen. "Letztes Jahr – die waren eklig", verriet er. Ein Kandidat aus der 16. Staffel im Jahr 2023 aber ist ihm besonders in Erinnerung geblieben. "Ich glaube, der Schlimmste war damals Gigi." Geschadet hat ihm das anscheinend nicht, Luigi "Gigi" Birofio hatte den Jahrgang seinerzeit als Zweitplatzierter abgeschlossen.

Mangelnde Körperhygiene und ihre Auswirkungen werden auch dieses Jahr ein Thema sein. Wer von den Kandidatinnen und Kandidaten besser und wer schlechter riechen wird, werden Köppen und Zietlow im Laufe der Sendung herausfinden. Zu den zwölf Teilnehmenden gehören dieses Jahr unter anderem die Schauspieler Hardy Krüger jr., Nicole Belstler-Boettcher und Stephen Dürr sowie der Produkttester Hubert Fella, der Musiker Gil Ofarim und Simone Ballack, Unternehmerin und Ex-Frau von Fußball-Star Michael Ballack.



Diese Rekordsumme soll Gil Ofarim für „Dschungelcamp“-Teilnahme erhalten
Das Dschungelcamp startet 2026 mit einem echten Aufreger: Gil Ofarim ist dabei – und soll eine außergewöhnlich hohe Gage erhalten.
RTL ist spendabel
Gil Ofarim steht vor einer grünen Fotowand.

Los geht die 19. Staffel des Dschungelcamps am 23. Januar 2026. Dann werden die neuen Folgen täglich ab 20.15 Uhr live aus dem Dschungel Australiens gesendet und im linearen Programm bei RTL sowie als Stream bei RTL+ zu sehen sein. Das Finale steigt am Sonntag, 8. Februar. Jan Köppen moderiert die Show an der Seite von Sonja Zietlows zum vierten Mal, seit er 2023 Daniel Hartwich abgelöst hat.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Dschungelcamp

