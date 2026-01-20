Home News TV-News

5.000 Euro teurer Irrtum: Diese Bares-für-Rares-Expertise entpuppt sich als Enttäuschung

Antiquitäten-Enttäuschung

20.01.2026, 12.26 Uhr
von Natasa Unkel
Riesen-Enttäuschung bei "Bares für Rares": Ein vermeintlich wertvolles Sitzmöbelstück entpuppte sich als Fälschung und zieht einen großen finanziellen Einschlag mit sich.
Von links: Experten Patrick Lessmann, Bianca Berding, Moderator Horst Lichter, Experten Heide Rezepa-Zabel und Detlev Kümmel
Das Experten-Team rund um Moderator Horst Lichter muss manchmal auch schlechte Nachrichten überbringen.  Fotoquelle: ZDF/Frank Beer

Vor Jahren zahlte Sandras Vater rund 10.000 D-Mark für ein Sitzmöbel-Set, das er für eine wertvolle Antiquität hielt. Jetzt die Enttäuschung: Lediglich die Sitzbank stammt tatsächlich aus dem 19. Jahrhundert. Die drei dazugehörigen Stühle wurden erst viel später im ähnlichen Stil nachgearbeitet – sie sind höchstens 50 Jahre alt und qualitativ deutlich einfacher gefertigt. Dadurch liegt der heutige Wert der gesamten Garnitur weit unter dem einst gezahlten Preis.

Bittere Ernüchterung bei „Bares für Rares“

Chaos bei Bambi: Gottschalk entschuldigt sich für peinlichen Auftritt
Thomas Gottschalk sorgte bei der Bambi-Verleihung für Aufsehen. Seine Rede, die ursprünglich Cher gewidmet sein sollte, geriet zu einer chaotischen Aneinanderreihung von Anekdoten.
Was war da los?
Thomas Gottschalk

Experten-Ärger: Griff Wildhagen beim Preis daneben?

Da sich kein Käufer für die Sitzgarnitur fand, senkte Sandra Scheidt schließlich ihre Preisvorstellung. Markus Wildhagen nutzte die neue Verhandlungsbereitschaft und zahlte am Ende 300 Euro. Der Abschluss sorgte dennoch für erstaunte Gesichter – Julian Schmitz-Avila fand selbst diesen Betrag noch deutlich zu hoch.



