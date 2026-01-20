5.000 Euro teurer Irrtum: Diese Bares-für-Rares-Expertise entpuppt sich als Enttäuschung

Vor Jahren zahlte Sandras Vater rund 10.000 D-Mark für ein Sitzmöbel-Set, das er für eine wertvolle Antiquität hielt. Jetzt die Enttäuschung: Lediglich die Sitzbank stammt tatsächlich aus dem 19. Jahrhundert. Die drei dazugehörigen Stühle wurden erst viel später im ähnlichen Stil nachgearbeitet – sie sind höchstens 50 Jahre alt und qualitativ deutlich einfacher gefertigt. Dadurch liegt der heutige Wert der gesamten Garnitur weit unter dem einst gezahlten Preis.

Experten-Ärger: Griff Wildhagen beim Preis daneben? Da sich kein Käufer für die Sitzgarnitur fand, senkte Sandra Scheidt schließlich ihre Preisvorstellung. Markus Wildhagen nutzte die neue Verhandlungsbereitschaft und zahlte am Ende 300 Euro. Der Abschluss sorgte dennoch für erstaunte Gesichter – Julian Schmitz-Avila fand selbst diesen Betrag noch deutlich zu hoch.

