Home News Film-News

"Steirerrausch": Kritik zum Landkrimi mit Adele Neuhauser

Steirischer Landkrimi

"Steirerrausch": Kritik zum Landkrimi mit Adele Neuhauser

19.01.2026, 15.26 Uhr
von Wilfried Geldner
Im Weinort in der Steiermark zelebrieren sie Halloween. Die hölzernen Windräder klappern zwischen den Reben gegen die lüsternen Vögel an, und die Dorfjugend feiert in einer Burgruine. Dann wird bei einer Sitzung der Seherin Vera (Adele Neuhauser) eine Weinbäuerin erschossen ...
Steirerrausch
Im sechsten Steirerkrimi bekommt LKA-Kommissar Sascha Bergmann (Hary Prinz) eine neue Kollegin - die selbstbewusste Kommissarin Anni Sulmtaler (Anna Unterberger).  Fotoquelle: ARD Degeto / ORF / Allegro Film / Stefan Haring
Steirerrausch
Dr. Stelzhammer (Eisi Gulp, links) hat sich der "christlichen" Magie verschrieben. Von der "Hexe" Vera (Adele Neuhauser) und dem bei ihr angestellten Lebensgefährten Richie (Dominik Maringer) hält er nicht viel.   Fotoquelle: ARD Degeto / ORF / Allegro Film / Stefan Haring
Steirerrausch
Der Grazer LKA-Kommissar Sascha Bergmann (Hary Prinz) und seine neue Kollegin Anni Sulmtaler (Anna Unterberger) müssen in "Steirerrausch", dem sechsten ORF-Landkrimi aus der Steiermark, den Mord an einer Seherin aufklären.   Fotoquelle: ARD Degeto / ORF / Allegro Film / Stefan Haring

Im Weinort in der Steiermark zelebrieren sie Halloween. Die hölzernen Windräder klappern zwischen den Reben gegen die lüsternen Vögel an, und die Dorfjugend feiert in einer Burgruine. Dann wird bei einer Sitzung der Seherin Vera (Adele Neuhauser) eine Weinbäuerin erschossen ...

ARD
Steirerrausch
Krimi • 19.01.2026 • 20:15 Uhr

In den steirischen Weinbergen wird Halloween so unverdrossen gefeiert, als sei man mitten in Amerika. Recht amerikanisch mutet in "Steirerrausch", dem nun wiederholten sechsten Landkrimi aus der Steiermark (Regie: Wolfgang Murnberger), allerdings auch die Sitte an, dass ein jeder zu Hause ein Jagdgewehr in der Kommode hat. Bald gibt es denn auch eine Tote: Bei einer Sitzung mit der Seherin Vera (Adele Neuhauser) wird die Winzerin Sabine Fuchs durchs Fenster erschossen. Da gibt es für die Grazer Kieberer Sascha Bergmann (Hary Prinz) und seine neue Kollegin Anni Sulmtaler (Anna Unterberger) viel zu tun im dörflichen Idyll, wo die Windmühlen in den Weinbergen klappern.

Die Neue an Bergmanns Seite

Bei der Erstausstrahlung des Krimis im Jahr 2021 mochte manch einer noch die Kollegin Mohr (Miriam Stein) vermissen, die in der vorhergehenden Folge "Steirertod" das Leben lassen musste. Doch die Neue und der alte Haudegen Sascha verstehen sich gut. Folglich laufen die Dialoge zwischen den beiden wie geschmiert, gleich, ob es sich nun um die ewigen Scharmützel zwischen den Geschlechtern handelt oder ob nach erfolgreicher Zimmersuche im Tristesse-Hotel die Anni in adretten Dessous dem weniger adretten Sascha den Fuß verbinden muss, weil er in die Scherben einer Fensterscheibe getreten ist.

Derzeit beliebt:
>>Sebastian Ströbel: "Man bekommt meist das zurück, was man selbst ausstrahlt"
>>Diese Promis kämpfen im Dschungelcamp 2026 um die Krone
>>"Tatort: Ex-It": Kritik zum ARD-Krimi mit Richy Müller und Felix Klare
>>"Helen Dorn – Adrenalin": Kritik zum neuen ZDF-Krimi mit Anna Loos

Im Sekundentakt berichtet Anni Sascha auch ihr ganzes bisheriges Leben: dass sie bei der Tante aufgewachsen ist, weil die Eltern früh gestorben sind. dass sie dann aber zur Oma überwechseln musste, weil der Onkel übergriffig geworden sei. Ihren ungelenken Macho-Kollegen hat sie jederzeit im Griff, wie auch alsbald den ganzen Fall.

Die Balance zwischen Grusel und Komik stimmt

Der deutet schwer auf eine in Krimis eigentlich längst verpönte Eifersuchtstragödie hin. Wollte der Täter womöglich gar nicht die Winzerin treffen, sondern die Magierin Vera selbst? Hat er sich bloß verschossen? Und wird nicht in der Hütte des Winzers Fuchs (Christoph Krutzler – eine Urwucht von einem Verdächtigen) dessen fast noch rauchendes Jagdgewehr gefunden? Derweil schleicht Eisi Gulp als Exorzist und Gegner der schwarzen Magie ums Haus. Einen zusammenklappbaren Kreuzaltar trägt er mit sich und mischt sich überall ein, seitdem er seine Approbation als Krebsheiler wegen Kurpfuscherei verloren hat.

Wie schon bei den vorherigen Landkrimis aus der Steiermark liegt die Würze wieder einmal in den locker aus der Hüfte geschossenen Dialogen. Die Balance zwischen Grusel und Komik stimmt, da erweist sich der Regisseur Wolfgang Murnberger, der zusammen mit Ehefrau Maria auch wieder das Drehbuch schrieb, wieder als Meister seines Fachs. Auf der Spürnasen-Ebene ist es eher etwas dünn. Ein Faible für einen satirischen Heimatkrimi sollte man also schon haben.

Inzwischen sind sechs weitere Filme der aus der ORF-"Landkrimi"-Reihe entstammenden Krimireihe in Deutschland erschienen. Die deutsche Erstausstrahlung des Films "Steirerwahn" plant das Erste am Donnerstag, 12. Februar, um 20.15 Uhr. Ein deutscher Termin für den im Dezember in Österreich erstausgestrahlten Film "Steirerstich" gibt es noch nicht. Die Dreharbeiten zu den Filmen 15 und 16 der Reihe fanden im Zeitraum von August bis Oktober in Graz und Umgebung statt. Maya Unger ermittelt erstmals als Lena Herzog an der Seite von Hary Prinz als Sascha Bergmann.

Steirerrausch – Mo. 19.01. – ARD: 20.15 Uhr

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Hans Sigl: Diese frühe Rolle ebnete ihm den Weg zum „Bergdoktor“
Erfolgreiche TV-Karriere
So sieht Hans Sigl heute aus.
Bei Hape Kerkeling läuft weder ARD noch ZDF: "Man kann heute kein Fernsehen mehr gucken"
Hape Kerkelings Trash-TV-Vorlieben
Hape Kerkeling
"Nicht von schlechten Eltern": Das wurde aus den Stars der Kultserie
Serienstars der 90er
Nicht von schlechten Eltern
Neuer TV-Job für Sylvie Meis: Moderatorin übernimmt Rolle in neuer ARD-Serie
ARD-Serie Friesenjunkies
Sylvie Meis
"Was ist das denn für einer?": Andrea Sawatzki fand erste Begegnung mit Christian Berkel "fürchterlich"
Schauspielpaar
"Taxi für zwei"
100 Fälle: Vera Lanz ermittelt erneut
"Die Chefin"
Katharina Böhm im Interview
Turbulenter Screwball-Spaß mit dem Schauspielerpaar Sawatzki und Berkel
"Ein Taxi für zwei"
"Taxi für zwei"
Wenn der Winzer plötzlich tot ist: Ein Fall für die "Kopftuchmafia"
"Dorfkrimi – Die Uhudler Verschwörung"
"Dorfkrimi - Die Uhudler Verschwörung"
Handball-EM 2026: Deutschland – Österreich: Alle Infos zur Übertragung
Wer ist der Favorit?
Handball-Europameisterschaft 2026: Deutschland - Österreich
Mit Schere: Maite Kelly überrascht Roland Kaiser auf der Bühne
Völlig unerwartet
Roland Kaiser und Maite Kelly auf der Bühne
"WISO Dokumentation: My Make or Break": Reportage über die Arbeit der Gen Z
Berufseinstieg
WISO-Dokumentation: My Make or Break
"Oskars Kleid": Darum geht es im Familiendrama bei SAT.1
Alle Infos
Oskars Kleid
Schöneberger fragt Beatrice Egli im Podcast: "Wie läuft's mit Florian?"
Schlagerstar enthüllt
Barbara Schöneberger
Dolly Parton wird 80: Die unglaubliche Karriere einer Musiklegende
Musikikone
Dolly Parton
Action an Bord: Harrison Ford rettet die "Air Force One"
Präsidenten-Action
Air Force One
Nach Netflix-Hit "The Rip": Matt Damon teilt gegen Streamingdienst aus
Kritik von Hollywood-Star
Matt Damon
Filmkritik zu „The Housemaid: Wenn sie wüsste“ – Die ach so heile Welt des Bürgertums
Bestsellerverfilmung mit Sydney Sweeney
Amanda Seyfried steht im Schatten und hält einen Schlüssel in der Hand.
So privat wie nie: Beatrice Egli öffnet die Tür zu ihrem Zuhause
Zuhause am Zürichsee
Beatrice Egli redet.
Mit Barbara Schöneberger aus dem Quotentief? Stefan Raab startet neues RTL-Quiz
Quizshow-Duo
Wer weiß wie wann was war?
Nach Trumps Drohungen nimmt Röttgen Europa in die Pflicht: "Müssen es endlich verstehen"
Grönland-Streit
ZDF-"Morgenmagazin"
Zehn Kilo in zwei Monaten: So veränderte Barbara Wussow ihren Alltag
Krasser Wandel
Nikolaus Fortell und Barbara Wussow
Ammersee statt Alpen: So wohnt "Bergdoktor" Hans Sigl wirklich
Wie lebt er?
Hans Sigl lächelt.
"Völlig absurd": Meeresforscher skizziert wahre Gründe für Trumps Grönland-Ansprüche
Grönlands Ansprüche
"NDR Talk Show"
Sophia Thomalla & Alexander Zverev: Das hält ihre Beziehung zusammen
Nach turbulenter Zeit
Sophia Thomalla und Alexander Zverev.
Hans Sigl und "Der Bergdoktor": Diese Serien-Fakten verblüffen selbst Fans
Das wusstest du noch nicht
"Der Bergdoktor" Hans Sigl und TV-Tochter Ronja Forcher im idyllischen Ellmau.
Vor Dschungelcamp-Abflug: Diesen liebevollen Rat hat Sky du Mont für Ex-Frau Mirja parat
Emotionaler Support
MIrja und Sky du Mont
OP war unumgänglich: So geht es Senta Berger nach ihrem Sturz
Kämpferische Schauspielerin
Senta Berger
"A Knight of Seven Kingdoms": Was Sie über das "Game of Thrones"-Prequel wissen müssen
Neues Westeros-Abenteuer
"A Knight of the Seven Kingdoms"
Simone Thomalla offenbart: Dieser Film führte zu Sophia Thomallas Entstehung
Intime Familien-Details
Simone und Sophia Thomalla.
„Der Bergdoktor“-Star Monika Baumgartner überrascht mit ehrlichen Worten
Erfolgreiche Schauspielkarriere
Monika Baumgarnter