Dolly Parton wird 80: Die unglaubliche Karriere einer Musiklegende

Kaum jemand ist geschäftstüchtiger, erfolgreicher und einflussreicher: Dolly Parton, die am 19. Januar ihren 80. Geburtstag feiert, ist viel mehr als "nur" eine Country-Sängerin. Sie ist einer der wichtigsten weiblichen Künstlerinnen der Musikgeschichte.

Alles an Dolly Parton ist überlebensgroß. Und natürlich darf, ja muss man dabei auch auf ihre Oberweite zu sprechen kommen: "Ich mache gerne Witze, dass ich meine zwei Abrissbirnen immer dabei habe!", scherzte sie einst in einem Interview mit der Nachrichtenagentur teleschau. Aber Parton hat nicht nur stets Selbstironie bewiesen, sondern auch nie einen Hehl daraus gemacht, dass es zahlreicher OPs bedurfte, um so auszusehen, wie sie heute – am 19. Januar feiert sie ihren 80. Geburtstag – immer noch aussieht. Aber auf ihr Äußeres reduzieren sollte man sie nicht.

Dolly Parton ist eine Legende: Über 50 Studioalben hat die Frau aus Nashville, Tennessee, in ihrer Karriere schon veröffentlicht, über 100 Millionen Tonträger verkauft. Keine Country-Sängerin kann mehr Auszeichnungen vorweisen als sie. Sie ist eine der wenigen Frauen, die als Solokünstlerin in die Rock'n'Roll Hall of Fame aufgenommen wurde. Das Militär hat einen Panzer nach ihr benannt, und auch in der "Sesamstraße" gibt es einen Charakter nach ihrem Vorbild. Sogar das Klonschaf Dolly verdankte ihr seinen Namen. Beeindruckend sind aber auch ihre Fähigkeiten als Unternehmerin: In den 60 Jahren ihrer Bühnentätigkeit baute sie sich ein Imperium auf. Dazu gehören ein Musical, eine Film-Company, unzählige Merchandising-Produkte (Schmuck, Parfum, Kochbücher) und das in den Smoky Mountains beheimatete "Dollywood". Der 1986 eröffnete Themenpark lockt jedes Jahr Millionen Besucher an.

Dolly Parton: Verbindung zu den Menschen Für ihren überlebensgroßen Erfolg gibt es viele Erklärungen – eine ist ihre Authentizität: "Ich glaube, die Menschen können sich mit den Geschichten, die ich erzähle, verbinden. Sie wissen von meinem nicht einfachen Leben als eines von zwölf Geschwistern", sagte Parton 2014 im teleschau-Interview. Denn Partons Familie war bettelarm. In einem ihrer ersten großen Country-Hits, "Coat Of Many Colors", thematisierte sie ihre Herkunft: "Wir schliefen auf Stroh, und es gab nicht mal Strom oder fließendes Wasser", erinnerte sie sich. "Ich habe mir alles von unten hart erarbeitet. Ich habe so viele Songs geschrieben und jede Minute davon geliebt."

Den Erfolg planen könne man indes nicht, ist sich Parton sicher: "Wenn du dann Glück hast, und ich hatte sehr viel Glück in meinem Leben, dann siehst du die Möglichkeiten, die sich dir bieten und ergreifst sie." Parton nutzte ihre Chancen früh. Schon mit zehn Jahren war sie im Radio zu hören, mit 13 wusste sie bereits, dass sie Musikerin werden wollte. Der Auslöser war niemand Geringeres als Johnny Cash, der mit ihr in einer Radioshow in Nashville auftrat: "Ich hatte noch nie eine Performance von jemandem gesehen, der solch eine sexuelle Anziehungskraft auf mich ausübte. Ich war verzückt", erinnerte sich Parton. Danach habe sie fest daran geglaubt, dass sie das Talent für eine große Karriere habe: "In der Highschool hatten alle sehr konkrete Berufspläne, aber ich sagte nur: 'Ich werde ein Star in Nashville!'" Gesagt, getan: Einen Tag nach ihrem High-School-Abschluss zog Parton ins Country-Mekka Nashville, wo sie bald als Songwriterin erste Erfolge feierte.

Darum gab Dolly Parton Elvis einen Korb Ihr Backkatalog ist ebenfalls überlebensgroß: Über 3.000 Lieder hat die blonde Ikone bis heute geschrieben, zu den bekanntesten gehören "My Tennessee Mountain Home" (das von ihrer Kindheit handelt), "Jolene" (die es tatsächlich gab und eine rothaarige Bankangestellte war) und "9 to 5" (der Name einer Organisation, die sich für faire Bezahlung und Gleichbehandlung von Frauen am Arbeitsplatz einsetzt). Zudem nahm sie mit Country-Star Kenny Rogers zahlreiche Duette auf, das erfolgreichste ist das von den Bee Gees geschriebene und produzierte "Islands In The Stream" von 1983.

Über allem steht aber "dieser eine Song, der all das möglich machte": Das von Parton verfasste "I Will Always Love You" führte allein in Amerika dreimal die Charts an. Im Jahr 1974 landete sie selbst damit in den Billboard Country-Charts eine Nummer 1. Und 1982 dann noch mal, nachdem sie das Lied für die Filmkomödie "Das schönste Freudenhaus in Texas", in der sie und Burt Reynolds die Hauptrollen spielen, neu aufgenommen hatte. International kennt man den Klassiker aller Liebeslieder natürlich durch Whitney Houstons Version aus dem Film "Bodyguard" von 1992.

Es wäre allerdings anders gekommen, wenn Parton nicht im entscheidenden Moment ihre Frau gestanden und Elvis Presley einen Korb erteilt hätte. "Elvis wollte 'I Will Always Love You' Mitte der Siebziger unbedingt aufnehmen! Aber ich habe abgelehnt, nachdem sein Manager wie bei allen Elvis-Kollaborationen verlangt hatte, ihm 50 Prozent der Veröffentlichungsrechte an dem Stück abzutreten. Das habe ich einfach nicht eingesehen!"

"Für jede Frau im Pop" ein Vorbild Partons Dickköpfigkeit zahlte sich aus: Mit den Einnahmen aus dem Song legte sie den Grundstein für ihr Unternehmen. Jenes finanziert unter anderem das Bildungsprogramm ihrer Stiftung, die "Dolly Parton's Imagination Library", durch die jährlich weltweit mehrere Millionen Bücher an Kinder umsonst verschickt werden. Aufsehen erregte auch eine große Spende: Als Reaktion auf die Corona-Pandemie spendete Parton 2020 eine Million Dollar für die Forschung am Vanderbilt University Medical Center in Nashville.

Nicht nur wegen ihrer Großzügigkeit taugt sie als Vorbild – und das über alle musikalischen Grenzen hinweg. Natürlich verehren weibliche Country- und Popstars wie Taylor Swift, Kacey Musgraves und ihr Patenkind Miley Cyrus sie als Wegbereiterin und Idol. Aber auch hierzulande hat Parton große Fans: "Sie ist für jede Frau im Pop ein Vorbild, weil sie selbstironisch und klug ist, und sich nicht die Butter vom Brot nehmen lässt", sagte Judith Holofernes in einem teleschau-Interview.

Vielleicht ist das ohnehin ihre überlebensgrößte Leistung: Selbst in polarisierten Zeiten wie diesen – gerade in Amerika – darf sie immer noch als von allen geliebtes Gesamtkunstwerk gelten. An Dolly Parton kommt niemand vorbei.

