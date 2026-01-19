Home News Star-News

Dolly Parton wird 80: Die unglaubliche Karriere einer Musiklegende

Musikikone

Dolly Parton wird 80: Die unglaubliche Karriere einer Musiklegende

19.01.2026, 14.55 Uhr
von Stefan Weber
Kaum jemand ist geschäftstüchtiger, erfolgreicher und einflussreicher: Dolly Parton, die am 19. Januar ihren 80. Geburtstag feiert, ist viel mehr als "nur" eine Country-Sängerin. Sie ist einer der wichtigsten weiblichen Künstlerinnen der Musikgeschichte.
Dolly Parton
Eine der größten weiblichen Musiklegenden aller Zeiten: Dolly Parton feiert am 19. Januar ihren 80. Geburtstag.  Fotoquelle: Jason Kempin/Getty Images for American Greetings
Dolly Parton
Dolly Rebecca Parton wurde am 19. Januar 1946 in einer Ein-Zimmer-Hütte am Ufer des Little Pigeon River in Tennessee geboren - als vierte von insgesamt zwölf Kindern.  Fotoquelle: Keystone/Getty Images
Dolly Parton
Die Haare, das Make-up, die Nägel, dazu die eine oder andere Schönheits-OP: Dolly Parton wurde schon vor Jahrzehnten zum wandelnden Kunstwerk.   Fotoquelle: Getty Images/Scott Barbour
"Warum eigentlich ... bringen wir den Chef nicht um?"
Nicht nur Country-, sondern auch Kinostar: Parton wurde für ihre Darstellung in der Komödie "Warum eigentlich ... bringen wir den Chef nicht um?" (Bild, Mitte, mit Lily Tomlin, links und Jane Fonda) für einen Oscar für den besten Song nominiert.  Fotoquelle: 20th Century Fox / Disney
Dollywood
Dolly Parton ist nicht nur eine große Sängerin, sondern gilt auch als tüchtige Geschäftsfrau. Sie besitzt Hotels, Restaurants und eröffnete 1986 sogar einen eigenen Vergnügungspark: Dollywood.   Fotoquelle: iStock / CRobertson
Dolly Parton und Miley Cyrus
Dolly Parton (links) hat keine eigenen Kinder, ist dafür aber die Patentante von Miley Cyrus (Bild).   Fotoquelle: Kevin Winter/Getty Images for The Recording Academy
Dolly Parton
Seit Jahren setzt Dolly Parton sich dafür ein, Kindern eine bessere Zukunft zu ermöglichen. Ihre Dollywood Foundation vergab ab 1988 Stipendien an Highschool-Schüler, die daraus entstandene Imagination Library versorgt Vorschul-Kinder regelmäßig mit kostenlosem Lesestoff.  Fotoquelle: Getty Images/Pool
Dolly Parton
Mehr als "nur" eine Country-Sängerin: 2022 wurde Dolly Paron in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen.  Fotoquelle: Theo Wargo/Getty Images for The Rock and Roll Hall of Fame

Kaum jemand ist geschäftstüchtiger, erfolgreicher und einflussreicher: Dolly Parton, die am 19. Januar ihren 80. Geburtstag feiert, ist viel mehr als "nur" eine Country-Sängerin. Sie ist einer der wichtigsten weiblichen Künstlerinnen der Musikgeschichte.

Alles an Dolly Parton ist überlebensgroß. Und natürlich darf, ja muss man dabei auch auf ihre Oberweite zu sprechen kommen: "Ich mache gerne Witze, dass ich meine zwei Abrissbirnen immer dabei habe!", scherzte sie einst in einem Interview mit der Nachrichtenagentur teleschau. Aber Parton hat nicht nur stets Selbstironie bewiesen, sondern auch nie einen Hehl daraus gemacht, dass es zahlreicher OPs bedurfte, um so auszusehen, wie sie heute – am 19. Januar feiert sie ihren 80. Geburtstag – immer noch aussieht. Aber auf ihr Äußeres reduzieren sollte man sie nicht.

Dolly Parton ist eine Legende: Über 50 Studioalben hat die Frau aus Nashville, Tennessee, in ihrer Karriere schon veröffentlicht, über 100 Millionen Tonträger verkauft. Keine Country-Sängerin kann mehr Auszeichnungen vorweisen als sie. Sie ist eine der wenigen Frauen, die als Solokünstlerin in die Rock'n'Roll Hall of Fame aufgenommen wurde. Das Militär hat einen Panzer nach ihr benannt, und auch in der "Sesamstraße" gibt es einen Charakter nach ihrem Vorbild. Sogar das Klonschaf Dolly verdankte ihr seinen Namen. Beeindruckend sind aber auch ihre Fähigkeiten als Unternehmerin: In den 60 Jahren ihrer Bühnentätigkeit baute sie sich ein Imperium auf. Dazu gehören ein Musical, eine Film-Company, unzählige Merchandising-Produkte (Schmuck, Parfum, Kochbücher) und das in den Smoky Mountains beheimatete "Dollywood". Der 1986 eröffnete Themenpark lockt jedes Jahr Millionen Besucher an.

Derzeit beliebt:
>>Filmkritik zu „The Housemaid: Wenn sie wüsste“ – Die ach so heile Welt des Bürgertums
>>So privat wie nie: Beatrice Egli öffnet die Tür zu ihrem Zuhause
>>Plötzlich Oscar-Preisträger: Deshalb bekam Tom Cruise jetzt einen Goldjungen
>>Bill und Tom Kaulitz trauern um Diane Keaton: "Das hat mich wirklich getroffen"

Dolly Parton: Verbindung zu den Menschen

Für ihren überlebensgroßen Erfolg gibt es viele Erklärungen – eine ist ihre Authentizität: "Ich glaube, die Menschen können sich mit den Geschichten, die ich erzähle, verbinden. Sie wissen von meinem nicht einfachen Leben als eines von zwölf Geschwistern", sagte Parton 2014 im teleschau-Interview. Denn Partons Familie war bettelarm. In einem ihrer ersten großen Country-Hits, "Coat Of Many Colors", thematisierte sie ihre Herkunft: "Wir schliefen auf Stroh, und es gab nicht mal Strom oder fließendes Wasser", erinnerte sie sich. "Ich habe mir alles von unten hart erarbeitet. Ich habe so viele Songs geschrieben und jede Minute davon geliebt."



Den Erfolg planen könne man indes nicht, ist sich Parton sicher: "Wenn du dann Glück hast, und ich hatte sehr viel Glück in meinem Leben, dann siehst du die Möglichkeiten, die sich dir bieten und ergreifst sie." Parton nutzte ihre Chancen früh. Schon mit zehn Jahren war sie im Radio zu hören, mit 13 wusste sie bereits, dass sie Musikerin werden wollte. Der Auslöser war niemand Geringeres als Johnny Cash, der mit ihr in einer Radioshow in Nashville auftrat: "Ich hatte noch nie eine Performance von jemandem gesehen, der solch eine sexuelle Anziehungskraft auf mich ausübte. Ich war verzückt", erinnerte sich Parton. Danach habe sie fest daran geglaubt, dass sie das Talent für eine große Karriere habe: "In der Highschool hatten alle sehr konkrete Berufspläne, aber ich sagte nur: 'Ich werde ein Star in Nashville!'" Gesagt, getan: Einen Tag nach ihrem High-School-Abschluss zog Parton ins Country-Mekka Nashville, wo sie bald als Songwriterin erste Erfolge feierte.

Darum gab Dolly Parton Elvis einen Korb

Ihr Backkatalog ist ebenfalls überlebensgroß: Über 3.000 Lieder hat die blonde Ikone bis heute geschrieben, zu den bekanntesten gehören "My Tennessee Mountain Home" (das von ihrer Kindheit handelt), "Jolene" (die es tatsächlich gab und eine rothaarige Bankangestellte war) und "9 to 5" (der Name einer Organisation, die sich für faire Bezahlung und Gleichbehandlung von Frauen am Arbeitsplatz einsetzt). Zudem nahm sie mit Country-Star Kenny Rogers zahlreiche Duette auf, das erfolgreichste ist das von den Bee Gees geschriebene und produzierte "Islands In The Stream" von 1983.

Nach Netflix-Hit "The Rip": Matt Damon teilt gegen Streamingdienst aus
Matt Damon äußert trotz des Erfolgs von "The Rip" auf Netflix Kritik an den Produktionsmethoden des Streaming-Giganten.
Kritik von Hollywood-Star
Matt Damon

Über allem steht aber "dieser eine Song, der all das möglich machte": Das von Parton verfasste "I Will Always Love You" führte allein in Amerika dreimal die Charts an. Im Jahr 1974 landete sie selbst damit in den Billboard Country-Charts eine Nummer 1. Und 1982 dann noch mal, nachdem sie das Lied für die Filmkomödie "Das schönste Freudenhaus in Texas", in der sie und Burt Reynolds die Hauptrollen spielen, neu aufgenommen hatte. International kennt man den Klassiker aller Liebeslieder natürlich durch Whitney Houstons Version aus dem Film "Bodyguard" von 1992.

Es wäre allerdings anders gekommen, wenn Parton nicht im entscheidenden Moment ihre Frau gestanden und Elvis Presley einen Korb erteilt hätte. "Elvis wollte 'I Will Always Love You' Mitte der Siebziger unbedingt aufnehmen! Aber ich habe abgelehnt, nachdem sein Manager wie bei allen Elvis-Kollaborationen verlangt hatte, ihm 50 Prozent der Veröffentlichungsrechte an dem Stück abzutreten. Das habe ich einfach nicht eingesehen!"

"Für jede Frau im Pop" ein Vorbild

Partons Dickköpfigkeit zahlte sich aus: Mit den Einnahmen aus dem Song legte sie den Grundstein für ihr Unternehmen. Jenes finanziert unter anderem das Bildungsprogramm ihrer Stiftung, die "Dolly Parton's Imagination Library", durch die jährlich weltweit mehrere Millionen Bücher an Kinder umsonst verschickt werden. Aufsehen erregte auch eine große Spende: Als Reaktion auf die Corona-Pandemie spendete Parton 2020 eine Million Dollar für die Forschung am Vanderbilt University Medical Center in Nashville.

So privat wie nie: Beatrice Egli öffnet die Tür zu ihrem Zuhause
In ihren eigenen vier Wänden zeigt sich die Schlagersängerin ungewohnt nahbar. Ein Ort, der viel über sie verrät.
Zuhause am Zürichsee
Beatrice Egli redet.

Nicht nur wegen ihrer Großzügigkeit taugt sie als Vorbild – und das über alle musikalischen Grenzen hinweg. Natürlich verehren weibliche Country- und Popstars wie Taylor Swift, Kacey Musgraves und ihr Patenkind Miley Cyrus sie als Wegbereiterin und Idol. Aber auch hierzulande hat Parton große Fans: "Sie ist für jede Frau im Pop ein Vorbild, weil sie selbstironisch und klug ist, und sich nicht die Butter vom Brot nehmen lässt", sagte Judith Holofernes in einem teleschau-Interview.

Vielleicht ist das ohnehin ihre überlebensgrößte Leistung: Selbst in polarisierten Zeiten wie diesen – gerade in Amerika – darf sie immer noch als von allen geliebtes Gesamtkunstwerk gelten. An Dolly Parton kommt niemand vorbei.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Pop-Diven, Rock-Legenden, Indie-Stars: Das komplette Line-up von „Pop Around the Clock“
Konzert-Marathon bei 3sat
Whitney Houston
Pop-Ikone Nena: Die ARTE-Doku voller Hits und Erinnerungen
"Nena, vom Teenie-Idol zur Poplegende"
Nena, vom Teenie-Idol zur Poplegende
Unbekannte Seiten eines Weltstars: Pop-Star Thomas Anders privat
Modern Talking-Star
Thomas Anders
Die 10 besten Biopics über Musik-Legenden – von Johnny Cash bis Queen
Legendäre Musikfilme
I'm Not There (2007)
Große Sorge um Dolly Partons Gesundheit - Sie meldet sich zu Wort
Gesundheitsgerüchte
Dwayne "The Rock" Johnson enthüllt seinen größten Schmerz!
Kindheitstrauma
Das ist der wahre Star hinter dem "Dirty Dancing"-Hit
Kult-Film
Eva Ries und der Wu-Tang Clan: Eine ungewöhnliche Erfolgsgeschichte
Unwahrscheinliche Heldin
Eurodance-Nostalgie: VOX-Doku zeigt DJ Bobo und die 90er-Stars
"Rhythm is a dancer – 30 Jahre Eurodance"
Whitney Houstons Leben als Pop-Ikone – jetzt im TV
"Whitney Houston: I Wanna Dance With Somebody"
Action an Bord: Harrison Ford rettet die "Air Force One"
Präsidenten-Action
Air Force One
Nach Netflix-Hit "The Rip": Matt Damon teilt gegen Streamingdienst aus
Kritik von Hollywood-Star
Matt Damon
Mit Barbara Schöneberger aus dem Quotentief? Stefan Raab startet neues RTL-Quiz
Quizshow-Duo
Wer weiß wie wann was war?
Nach Trumps Drohungen nimmt Röttgen Europa in die Pflicht: "Müssen es endlich verstehen"
Grönland-Streit
ZDF-"Morgenmagazin"
Zehn Kilo in zwei Monaten: So veränderte Barbara Wussow ihren Alltag
Krasser Wandel
Nikolaus Fortell und Barbara Wussow
Ammersee statt Alpen: So wohnt "Bergdoktor" Hans Sigl wirklich
Wie lebt er?
Hans Sigl lächelt.
"Völlig absurd": Meeresforscher skizziert wahre Gründe für Trumps Grönland-Ansprüche
Grönlands Ansprüche
"NDR Talk Show"
Sophia Thomalla & Alexander Zverev: Das hält ihre Beziehung zusammen
Nach turbulenter Zeit
Sophia Thomalla und Alexander Zverev.
Hans Sigl und "Der Bergdoktor": Diese Serien-Fakten verblüffen selbst Fans
Das wusstest du noch nicht
"Der Bergdoktor" Hans Sigl und TV-Tochter Ronja Forcher im idyllischen Ellmau.
Vor Dschungelcamp-Abflug: Diesen liebevollen Rat hat Sky du Mont für Ex-Frau Mirja parat
Emotionaler Support
MIrja und Sky du Mont
OP war unumgänglich: So geht es Senta Berger nach ihrem Sturz
Kämpferische Schauspielerin
Senta Berger
"A Knight of Seven Kingdoms": Was Sie über das "Game of Thrones"-Prequel wissen müssen
Neues Westeros-Abenteuer
"A Knight of the Seven Kingdoms"
Simone Thomalla offenbart: Dieser Film führte zu Sophia Thomallas Entstehung
Intime Familien-Details
Simone und Sophia Thomalla.
„Der Bergdoktor“-Star Monika Baumgartner überrascht mit ehrlichen Worten
Erfolgreiche Schauspielkarriere
Monika Baumgarnter
Hans Sigl: Diese frühe Rolle ebnete ihm den Weg zum „Bergdoktor“
Erfolgreiche TV-Karriere
So sieht Hans Sigl heute aus.
„Der Bergdoktor“-Liebling Hans Sigl: So tickt er hinter den Kulissen
Set-Geheimnisse
"Der Bergdoktor"
"Bergdoktor"-Star Ronja Forcher packt aus: So schwer fiel ihr das Playboy-Shooting
Mutige Entscheidung
Ronja Forcher lacht.
"Let's Dance"-Star Sally Özcan nach Ehe-Aus wieder vergeben
YouTuberin stellt neuen Mann vor
Sally Özcan stellt ihre neue Liebe offiziell vor.
Scarlett, Dakota und Co.: Das sind die Nackt-Regeln der Stars
Nacktklauseln im Film
Die Nackt-Regeln der Stars
Simone Thomalla: So sah der "Frühling"-Star früher aus
TV-Karriere
Frühling