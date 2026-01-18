Home News Star-News

"Bergdoktor"-Star Ronja Forcher packt aus: So schwer fiel ihr das Playboy-Shooting

Mutige Entscheidung

18.01.2026, 20.28 Uhr
von Alina Altendorf
Ronja Forcher, bekannt als Lilli aus „Der Bergdoktor", wagte 2017 den Schritt in den „Playboy". Trotz Zweifeln über ihren Körper entschied sie sich für das Nackt-Shooting. Hans Sigl lobte ihren Mut und die Aktion als „verrückt, aber toll". Doch was sagte ihr Mann Felix Briegel dazu?
Ronja Forcher lacht.
Ronja Forcher hat über ihre Entscheidung gesprochen, sich für den "Playboy" ausgezogen zu haben.  Fotoquelle: picture alliance/dpa | Christian Charisius

Seit 2008 ist „Der Bergdoktor“ aus der deutschen Fernsehlandschaft nicht mehr wegzudenken. Von Anfang an dabei ist auch Ronja Forcher (29), die die Gruber-Tochter Lilli verkörpert. Zum Start der Dreharbeiten war sie neun Jahre alt. Sie wurde also mit der Serie erwachsen, und ein Millionenpublikum durfte ihr dabei zusehen.

Deshalb zögerte Ronja Forcher bei der „Playboy"-Anfrage

2017, im Alter von zwanzig Jahren, traf sie eine Entscheidung, die sie sich ein Jahr lang wohlüberlegt hatte. Die Anfrage des „Playboys“ lag auf dem Tisch, aber Ronja zögerte. „Ich hatte so viele Glaubenssätze in mir. Über meinen Körper. Über Weiblichkeit. Ich bin nicht schlank genug, nicht schön genug.“ Schließlich siegte ihr Mut und sie ließ die Hüllen fallen. „Heute sage ich: Ich musste das machen. Es war wichtig für mich.“ Zu ihrem Körper zu stehen und ihn anzuerkennen, war ein wichtiger Schritt in ihrer Entwicklung. „Ich wollte [die Unsicherheit] abstreifen. Und ich habe es getan.“

Seit zehn Jahren ein Paar: Ronja Forcher und Felix Briegel

Verurteilt hat sie am „Bergdoktor“-Set für ihren Mut niemand. Schauspielkollege Hans Sigl (56) bezeichnete die Aktion damals als „verrückt, aber toll“.

Zuspruch gab es auch von Ronjas Mann Felix Briegel (27). „Er hat mich unterstützt. Das war am Anfang unserer Beziehung. Und es hat mir gezeigt, dass er das aushält neben mir. Mein Leben und meine Öffentlichkeit“, sagt die 29-Jährige. Nun sind die beiden seit zehn Jahren ein Paar und seit fünf davon glücklich verheiratet.



Hans Sigl denkt laut über sein „Bergdoktor“-Ende nach
Noch steht er voll hinter seiner Rolle – doch Hans Sigl erklärt, welche Zeichen für ihn bedeuten würden, dass die Zeit beim „Bergdoktor“ gekommen ist.
Das hat er vor
Hans Sigl als Dr. Martin Gruber in "Der Bergdoktor"

Dabei haben sie nie das anfängliche „Leuchten“ verloren, obwohl sie sich selten sehen. „Wir […] sind oft getrennt. Aber wir telefonieren jeden Tag. Und wenn wir uns wiedersehen, dann leuchten wir. Es ist eine Entscheidung füreinander. Jeden Tag aufs Neue.“ Sie sieht ihren Mann als „Geschenk“ und ist dankbar dafür, dass sie gemeinsam mit ihm erwachsen werden durfte – dazu gehört auch, sich und seinen Körper lieben zu lernen.

