„Zwei Frauen für alle Felle“: Bettina Zimmermann über Zerrissenheit und Tierliebe

Im Interview

02.03.2026, 08.01 Uhr
von Julian Flimm
Zwischen Patchworkfamilie, Tierwohl und persönlichen Überzeugungen: Bettina Zimmermann spricht über ihre Rolle in der ARD-Reihe.
Bettina Zimmermann lächelt.
Bettina Zimmermann spielt eine Tierärztin in „Zwei Frauen für alle Felle“.  Fotoquelle: picture alliance / ABBfoto

In „Pferdeliebe“ gerät Maja zwischen wirtschaftlichen Druck, sportlichen Ehrgeiz und ihre eigene Überzeugung. Wie haben Sie sich dieser inneren Zerrissenheit genähert?
Wohnen nicht immer zwei Seelen in einer Brust? Als Schauspielerin spiele ich ja meist Rollen, die ein ganz anderes Schicksal haben als ich, vielleicht auch eine vollkommen andere Sicht auf ihr Leben- und trotzdem schöpfe ich immer aus mir und meinen Erfahrungen, nähere mich hier also auch der Zerrissenheit aus einem ganz ehrlichen Gefühl heraus.

Ihr Charakter entscheidet oft intuitiv und mit großem Mitgefühl. Was mögen Sie an dieser Seite von ihr – und was macht sie vielleicht auch verletzlich?
Ehrlichkeit mach immer verletzlich - aber das schätze ich sehr, nicht nur an meiner Figur, sondern auch im „echten“ Leben. Was gibt es schöneres als Mitgefühl? Gerade in unserer heutigen Gesellschaft ist das ja leider eine schwindende Eigenschaft im Umgang miteinander und wird ersetzt durch den Blick auf die äußere Wirkung, das Kalkül, das mag ich überhaupt nicht.

Maja ist Ärztin, Chefin und Mutter in einer Patchworkfamilie – und nicht alles ist perfekt. Reizt Sie gerade dieses ungeschönte, manchmal chaotische Familienbild?
Absolut! Mir ist immer wichtig, nicht nur eine beliebige Geschichte zu erzählen, die nichts mit der Realität zu tun hat, denn das Schönste ist doch, wenn wir Zuschauer uns in der Unterhaltung wiederfinden und ernstgenommen fühlen. Und dazu gehört für mich zu zeigen, dass eben nicht alles glatt läuft, man nicht immer wissen muss wie es weitergeht und es auch nur selten ein einfaches „richtig oder falsch“ gibt.

Sie sind mit Tieren und der NABU-Station Ihrer Mutter groß geworden. Was bedeutet es Ihnen, eine Figur zu spielen, für die Tierwohl nicht nur Beruf, sondern Haltung ist?
Schauspieler werden immer wieder gefragt: „Wie viel von dir steckt in der Rolle“ und hier ist die klare Antwort: sehr viel! Wir alles sind Lebewesen auf diesem Planeten und wir alle haben das gleiche Recht hier zu sein! Darum ist es meiner Meinung nach unsere etische Pflicht für unser aller Wohlergehen zu sorgen, statt sich über die Tiere zu stellen.

Gab es in Ihrem Leben ein Tier, das Sie besonders geprägt hat?
Ja. Das waren bei mir natürlich die ersten Tiere, sie waren mein erster „tierischer“ Kontakt. Sie lehrten mich den Umgang miteinander, das umsorgen, die Verantwortung ihnen gegenüber und überhaupt das Wichtigste: Jedes Tier ist ein eigenes Individuum mit einer Seele, die es zu respektieren gilt. Meine ersten Tiere waren Bonny, ein Rauhaardackel, Laura, ein Papagei, der bei uns immer frei herumflog, dann noch drei Meerschweinchen, Lola, Lilly und Schnuckel, der Hase Peppy und anfangs zwei Hamster Pucki und Josefine, deren Hobby es war sich zu vermehren (lacht).

Wenn Sie auf beide neuen Filme blicken: Was sollen die Zuschauerinnen und Zuschauer für sich mitnehmen?
Sie sollen sich gut unterhalten und wohl fühlen. Wir bieten ihnen tierische, dennoch spannende Unterhaltung mit familiären Geschichten, bei denen sich der ein oder andere vielleicht wiedererkennt und schmunzeln muss und merkt, egal wie unterschiedlich jeder ist, es vielleicht auch manchmal sehr chaotisch ist, gemeinsam kann man viel schaffen.

„Zwei Frauen für alle Felle (3) – Pferdeliebe“ läuft am Freitag, 6. März 2026 um 20:15 Uhr im Ersten und ist ab Donnerstag, 5. März 2026 in der ARD Mediathek verfügbar.
„Zwei Frauen für alle Felle (4) – Neues Glück“ läuft am Freitag, 13. März 2026 um 20:15 Uhr im Ersten und ist ebenfalls ab Donnerstag, 5. März 2026 in der ARD Mediathek abrufbar.

