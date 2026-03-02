"Großstadtrevier": Der Start der neuen Staffel in der ARD mit Özgür Karadeniz

2026 werden 38 Staffeln "Großstadtrevier" komplett sein. So etwas schaffen nicht viele wöchentliche TV-Serien, also Programme abseits von lang laufenden "Daily Soaps". Doch was ist schon normal beim vom NDR produzierten "Großstadtrevier", dessen erste Folge am 16. Dezember 1986 über den Bildschirm flimmerte? Nach zwei liegen gebliebenen Folgen der Staffel 37 startet direkt Staffel 38. Zehn erstausgestrahlte Episoden sind es insgesamt. Auch ein neues Gesicht stößt zum Ensemble: Tarkan Yildiz (Özgür Karadeniz) verstärkt als neuer Wachhabender die St.Pauli-Wache.

Großstadtrevier Serie • 02.03.2026 • 18:50 Uhr

In der Auftaktfolge 514 mit dem Titel "Nichts mehr, wie es war" wird man zunächst Zeuge eines fröhlichen Feuerwehrfestes. Für Fiona (Lisa-Maria Sommerfeld) und Lars Herold (Johannes Kienast) endet es jedoch in einem Albtraum: Abseits des Trubels wird Fiona im Gebüsch vom Vorgesetzten ihres Mannes, Dennis Bruck (Mathis Reinhardt), vergewaltigt. Nach sechs Monaten Untersuchungshaft wird Bruck entlassen, weil es den Gerichten nicht gelingt, rechtzeitig einen Prozess zu eröffnen. Für Polizistin Bente Hinrichs (Sinha Melina Gierke) ist diese juristische Farce ein Schock – sie beginnt, an ihrem Beruf zu zweifeln.

Der Jahresplan fürs "Großstadtrevier" steht Während Bruck in seine Position als Leiter der Feuerwache zurückkehrt, spitzt sich der Konflikt mit Feuerwehrmann Lars Herold immer weiter zu, bis Bruck ihn schließlich entlässt. Alles scheint verloren – doch dann entdeckt Daniel Schirmer (Sven Fricke) in den Ermittlungsakten eine bisher übersehene Spur.

Fans dürfen sich freuen: Voraussichtlich bis zum 11. Mai laufen ab sofort neue Folgen, dann folgt eine (frühe) Sommerpause, in der Wiederholungen ausgestrahlt werden. Voraussichtlich ab 12. Oktober geht es weiter in Staffel 38. Der tragische Unfalltod des ehemaligen "Großstadtrevier"-Stars Wanda Perdelwitz hat übrigens keine direkten Auswirkungen auf die nun ausgestrahlten Folgen. Die mit 41 Jahren bei einem Fahrradunfall in Hamburg ums Leben gekommene Schauspielerin hatte die Serie bereits Ende 2022 auf eigenen Wunsch verlassen. Ihre Rolle als Nina Sieveking war abgeschlossen und wurde durch die von Sinha Melina Gierke gespielte Bente Hinrichs ersetzt. Weiterhin mit dabei im Team sind auch Lukas Petersen (Patrick Abozen), Frau Küppers (Saskia Fischer) sowie die Zivilermittler Harry Möller (Maria Ketikidou) und Nils Sanchez (Enrique Fiß).

Großstadtrevier – Mo. 02.03. – ARD: 18.50 Uhr

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*

*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.



Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Relevante Themen dieses Artikels