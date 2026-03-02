Home News TV-News

"Großstadtrevier": Der Start der neuen Staffel in der ARD mit Özgür Karadeniz

"Großstadtrevier"

Zurück im Großstadtrevier: Neue Staffel, neue Gesichter

02.03.2026, 06.00 Uhr
von Eric Leimann
Die beliebte Serie "Großstadtrevier" meldet sich zurück mit Staffel 38. Neue Folgen, spannende Handlungen und der Neuzugang Tarkan Yildiz versprechen beste Unterhaltung. Erleben Sie die Fortsetzung des Hamburger Serienklassikers auf ARD.
Großstadtrevier: Nichts mehr, wie es war
Die neuen "Großstadtrevier"-Folgen beginnen mit einem äußerst kontroversen Fall: In Folge 514, "Nichts mehr, wie es war", neigt Lars Herold (Johannes Kienast, zweiter von links) zur Selbstjustiz, weil der Vergewaltiger seiner Frau wieder frei ist. Lukas Petersen (Patrick Abozen) und Bente Hinrichs (Sinha Melina Gierke) müssen ihn aufhalten.   Fotoquelle: ARD / Thorsten Jander
"Großstadtrevier", Staffel 38
So sieht das "Großstadtrevier" in Staffel 38 aus. Es ermitteln (von links): Patrick Abozen als Lukas Petersen, Sven Fricke als Daniel Schirmer, Enrique Fiß als Nils Sanchez, Maria Ketikidou als Harry Möller, Saskia Fischer als Frau Küppers, Sinha Melina Gierke als Bente Hinrichs und Özgür Karadeniz als Tarkan Yildiz.  Fotoquelle: ARD/Thorsten Jander/Montage Frey
Großstadtrevier: Nichts mehr, wie es war
Feuerwehrmann Lars Herold (Johannes Kienast, dritter von links) kann nicht glauben, dass sein Chef Dennis Bruck (Mathis Reinhardt, links) plötzlich wieder auftaucht.  Fotoquelle: ARD / Thorsten Jander
"Großstadtrevier", Staffel 38
Ein neues Gesicht stößt zum Ensemble: Tarkan Yildiz (Özgür Karadeniz) verstärkt als neuer Wachhabender die St.Pauli-Wache mit Staffel 38.  Fotoquelle: ARD / Thorsten Jander
Großstadtrevier: Nichts mehr, wie es war
Dennis Bruck (Mathis Reinhardt) soll Lars Herolds (Johannes Kienast, rechts) Ehefrau vergewaltigt haben. Ist er nur auf freiem Fuß, weil die Justiz zu langsam war?  Fotoquelle: ARD / Jörg Möller

2026 werden 38 Staffeln "Großstadtrevier" komplett sein. So etwas schaffen nicht viele wöchentliche TV-Serien, also Programme abseits von lang laufenden "Daily Soaps". Doch was ist schon normal beim vom NDR produzierten "Großstadtrevier", dessen erste Folge am 16. Dezember 1986 über den Bildschirm flimmerte? Nach zwei liegen gebliebenen Folgen der Staffel 37 startet direkt Staffel 38. Zehn erstausgestrahlte Episoden sind es insgesamt. Auch ein neues Gesicht stößt zum Ensemble: Tarkan Yildiz (Özgür Karadeniz) verstärkt als neuer Wachhabender die St.Pauli-Wache.

ARD
Großstadtrevier
Serie • 02.03.2026 • 18:50 Uhr

In der Auftaktfolge 514 mit dem Titel "Nichts mehr, wie es war" wird man zunächst Zeuge eines fröhlichen Feuerwehrfestes. Für Fiona (Lisa-Maria Sommerfeld) und Lars Herold (Johannes Kienast) endet es jedoch in einem Albtraum: Abseits des Trubels wird Fiona im Gebüsch vom Vorgesetzten ihres Mannes, Dennis Bruck (Mathis Reinhardt), vergewaltigt. Nach sechs Monaten Untersuchungshaft wird Bruck entlassen, weil es den Gerichten nicht gelingt, rechtzeitig einen Prozess zu eröffnen. Für Polizistin Bente Hinrichs (Sinha Melina Gierke) ist diese juristische Farce ein Schock – sie beginnt, an ihrem Beruf zu zweifeln.

Der Jahresplan fürs "Großstadtrevier" steht

Während Bruck in seine Position als Leiter der Feuerwache zurückkehrt, spitzt sich der Konflikt mit Feuerwehrmann Lars Herold immer weiter zu, bis Bruck ihn schließlich entlässt. Alles scheint verloren – doch dann entdeckt Daniel Schirmer (Sven Fricke) in den Ermittlungsakten eine bisher übersehene Spur.

Derzeit beliebt:
>>Zurück im Einsatz: Ex-„Tatort“-Star Franziska Weisz übernimmt neue Rolle
>>Diana Staehly übernimmt Hauptrolle in „Ein Hof zum Verlieben“ auf SAT.1
>>Vom deutschen Serienstar nach Hollywood: Artjom Gilz an der Seite von Emilia Clarke
>>„Marshals: A Yellowstone Story“: Neues Spin-off mit Luke Grimes gestartet

Fans dürfen sich freuen: Voraussichtlich bis zum 11. Mai laufen ab sofort neue Folgen, dann folgt eine (frühe) Sommerpause, in der Wiederholungen ausgestrahlt werden. Voraussichtlich ab 12. Oktober geht es weiter in Staffel 38. Der tragische Unfalltod des ehemaligen "Großstadtrevier"-Stars Wanda Perdelwitz hat übrigens keine direkten Auswirkungen auf die nun ausgestrahlten Folgen. Die mit 41 Jahren bei einem Fahrradunfall in Hamburg ums Leben gekommene Schauspielerin hatte die Serie bereits Ende 2022 auf eigenen Wunsch verlassen. Ihre Rolle als Nina Sieveking war abgeschlossen und wurde durch die von Sinha Melina Gierke gespielte Bente Hinrichs ersetzt. Weiterhin mit dabei im Team sind auch Lukas Petersen (Patrick Abozen), Frau Küppers (Saskia Fischer) sowie die Zivilermittler Harry Möller (Maria Ketikidou) und Nils Sanchez (Enrique Fiß).

Großstadtrevier – Mo. 02.03. – ARD: 18.50 Uhr

Lavinia Wilson im Interview: "Werde wahrscheinlich von vielen auf die Schnauze kriegen"
Lavinia Wilson spielt in der neuen ZDF-Reihe "Garmisch-Krimi: Wolfsmond" die Ex-Kommissarin Ira Zach. Im Interview erzählt die Schauspielerin, warum sie in ihrer Rolle ungeschminkt bleibt und wie ihre bayerischen Wurzeln Einfluss auf die Darstellung nehmen.
Ungeschminkt im Krimi
Lavinia Wilson im Interview

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Relevante Themen dieses Artikels
Großstadtrevier

Das könnte dich auch interessieren

"Macht mich traurig": Sven Plöger klagt im Interview über den Klimawandel
Klimastandpunkt
Sven Plöger
Warum die zwei neuen "Großstadtrevier"-Folgen gar nicht neu sind
NDR-Kultserie
Großstadtrevier: Nichts mehr, wie es war
Tatort mit Tretkraft: Wenn Velo Punks in die Pedale treten
"Tatort: Sashimi Spezial"
Tatort: Sashimi Spezial
Gast-Rolle für "Lena Lorenz"-Star: So wird der Jubiläums-"Tatort" aus Münster
Tatort-Jubiläum
Tatort: Eine Frage der Zeit
Mehr Internationalität wagen
"Eurovision Song Contest 2026 – Das Deutsche Finale"
Eurovision Song Contest 2026 - Das Deutsche Finale
"Hohepriesterin des Humors"
"Carolin Kebekus – Shesus"
Carolin Kebekus - Shesus
"Mister Gesundheit" Hademar Bankhofer im Alter von 84 Jahren verstorben
Nachruf
Hademar Bankhofer
Kinohit "Marty Supreme": Diese deutsche Tischtennis-Legende spielt mit
Hollywood trifft Tischtennis
Marty Supreme
Auf der Suche nach der perfekten Panade
"Das Millionenschnitzel"
"Das Millionenschnitzel"
„Du kannst nichts vor ihm verstecken“: Kollegen packen über Hans Sigl aus
Set-Geheimnisse
"Backstage - Der Bergdoktor
Sieben Oscars, drei Stunden Gänsehaut: Dieser Western von Kevin Costner schrieb Filmgeschichte
Preisgekrönter Western-Epos
Der mit dem Wolf tanzt
Stefan Raab-Spott beim ESC-Finale: Barbara Schöneberger und Hazel Brugger legen nach
Vorentscheid für den Eurovision Song Contest 2026
ESC - Das deutsche Finale
"Young Sherlock“ bei Prime Video: Guy Ritchie zeigt den jungen Sherlock Holmes
Sherlock Holmes' erster Fall
"Young Sherlock"
Jenny und der Kampf gegen Crystal Meth: Ein Drama um Hoffnung und Neuanfang
"Vena"
Vena
"Sport ist mein Leben": So begann die Karriere von Laura Wontorra
Laura Wontorra zurück
Laura Wontorra
Schindlers Liste: Ein Film, der unter die Haut geht
"Schindlers Liste"
Schindlers Liste
Das Ende des DC-Universums: Aquaman erobert das TV
"Aquaman: Lost Kingdom"
Aquaman: Lost Kingdom
Rätselhafte Zeichen und ihre Geheimnisse
"Terra X: Ungelöste Fälle der Archäologie – magische Zeichen"
Terra X: Ungelöste Fälle der Archäologie - magische Zeichen
VOX verrät: So sieht das perfekte "Perfekte Dinner" aus
Jubiläumsshow
Das perfekte Dinner - Tag 3
„Bares für Rares“: Diese angeblichen Schätze waren dreiste Fakes
Große Enttäuschung
Moderator Horst Lichter steht in der Studiokulisse.
Daniel Craig nur Platz 3: Dieser James Bond schlägt sie alle
Das große Ranking
Sechs Bond-Darsteller gemeinsam in einer Fotomontage.
Quentin Tarantinos Meisterwerk "Django Unchained" im Free-TV
Spaghetti-Western
Django Unchained
"Dark"-Star in einer komplizierten Dreiecksbeziehung: Coming-of-Age-Drama im Free-TV
Filmische Poesie
"Die Mitte der Welt"
Schauspielerin Lavinia Wilson: "Die deutsche Filmbranche ist in keinem optimistisch stimmenden Zustand"
Familienmanagement
Lavinia Wilson im Interview
Kilos und immer mehr Kilos: Die Krankheit sitzt im Gehirn
"Volkskrankheit Adipositas – Neue Therapien, neue Risiken?"
Volkskrankheit Adipositas - Neue Therapien, neue Risiken?
Lavinia Wilson in ungewohnter Rolle als bayerische Ermittlerin
"Der Garmisch-Krimi – Wolfsmord"
Der Garmisch-Krimi - Wolfsmord
Die Anfänge eines Meisterdetektivs: Das sind die Streaming-Tipps der Woche
Streaming-Neuheiten
"Young Sherlock"
"Sammeln, Schreiben, Rausschmeißen, Reinschmeißen": So bereitet sich Stephan Zinner auf seine Fastenrede vor
Nockherberg-Premiere
Stephan Zinner
Ein Wrestler vom anderen Planeten? So wurde Bruno Mars zum Weltstar
Bruno Mars' musikalisches Comeback
Bruno Mars
Nicht RTL: Bei diesem Sender begann Oliver Geissens Karriere
TV-Allrounder
Oliver Geissen vor dem DSDS-Logo.