Home News TV-News

"Der Garmisch-Krimi – Wolfsmord": Kritik zum ZDF-Krimi mit Lavinia Wilson

"Der Garmisch-Krimi – Wolfsmord"

Lavinia Wilson in ungewohnter Rolle als bayerische Ermittlerin

28.02.2026, 06.00 Uhr
von Susanne Bald
In "Der Garmisch-Krimi – Wolfsmord" zeigt Lavinia Wilson ihr Können als bayerische Ermittlerin. Ein spannender Fall um Wölfe und ein Mord in den Alpen.
Der Garmisch-Krimi - Wolfsmord
Die Erfahrene und der talentierte Nachwuchs: Obwohl sie den Polizeidienst quittiert hat, kann Kommissarin Ira Zach (Lavinia Wilson, links) das Ermitteln nicht lassen. Das sieht ihre Nachfolgerin Daphne (Philine Schmölzer) nicht immer gern, sie weiß das kriminalistische Gespür Iras aber auch zu schätzen.   Fotoquelle: ZDF/Linda Gschwentner
Der Garmisch-Krimi - Wolfsmord
Jemand hat einem Wolf den Kopf abgetrennt und ihn dem Tierschützer und Aktivisten Fabian Pongratz zugeschickt. Eine Ankündigung des kurz darauf folgenden Mordes an Pongratz? Die junge Kommissarin Daphne (Philine Schmölzer) hat als neue leitende Ermittlerin einen konfliktreichen Fall vor sich.  Fotoquelle: ZDF/Linda Gschwentner
Der Garmisch-Krimi - Wolfsmord
Eine schreckliche Drohung? Im Gangsterepos "Der Pate" war es ein abgetrennter Pferdekopf im Bett eines Filmproduzenten, im "Garmisch-Krimi" erhält der Tierschützer Fabian Pongratz (Benjamin Münchow) einen abgetrennten Wolfskopf per Post.   Fotoquelle: ZDF/Roland Stuprich
Der Garmisch-Krimi - Wolfsmord
Seit einigen Jahren sind die Wölfe zurück in der Region rund um die bayerischen Alpen. Da gelegentlich Schafe von ihnen gerissen werden, herrscht eine aufgeheizte Stimmung zwischen Landwirten, Wolfsschützern und Politik. Vor diesem Hintergrund spielt der erste "Garmisch-Krimi", eine deutsch-österreichische Koproduktion von ZDF und ServusTV.  Fotoquelle: ZDF/Roland Stuprich
Der Garmisch-Krimi - Wolfsmord
Ex-Kommissarin Ira (Lavinia Wilson) arbeitet neuerdings in der Gartenteich-Abteilung eines Baumarktes. Ihr Vorgesetzter Corky (Marcel Mohab) ist von ihrem mangelnden Verkaufstalent allerdings alles andere als begeistert.   Fotoquelle: ZDF/Linda Gschwentner
Der Garmisch-Krimi - Wolfsmord
In ihrer Freizeit geht Ira (Lavinia Wilson) einem interessanten Hobby nach: dem Fliegenfischen.   Fotoquelle: ZDF/Linda Gschwentner
Der Garmisch-Krimi - Wolfsmord
Der Landwirt Johann (Max von Thun) ist der Vater von Iras Tochter Pippa. Weshalb sie sich getrennt haben, erfährt man im Pilotfilm von "Der Garmisch-Krimi" noch nicht, aber es scheint, als könnte die Trennung nicht endgültig sein.   Fotoquelle: ZDF/Linda Gschwentner
Der Garmisch-Krimi - Wolfsmord
Der Wolf kommt den Menschen immer näher. Das muss auch Ira Zach (Lavinia Wilson) feststellen, als eines Nachts ihr Auto in einem Wohngebiet liegen bleibt.  Fotoquelle: ZDF/Linda Gschwentner
Der Garmisch-Krimi - Wolfsmord
Mütter und Töchter: Ira Zach (Lavinia Wilson, links) staunt nicht schlecht, als ihre Tochter Pippa (Sophie Borchhardt, Mitte) festgenommen wird, weil sie sich mit einem Bauern geprügelt hat. Sie wusste nicht, dass der Teenager zu den hiesigen Tieraktivisten gehört. Iras Mutter Franziska (Johanna Bittenbinder) versucht, zu vermitteln.  Fotoquelle: ZDF/Linda Gschwentner
Der Garmisch-Krimi - Wolfsmord
Graner (Harald Windisch), der Chef des Kommissariats, ist sauer auf seine junge Mitarbeiterin Daphne Meindl (Philine Schmölzer). Sie hat unerlaubt ihre Vorgängerin Ira in die laufenden Ermittlungen mit einbezogen - eigentlich ein Grund, sie zu suspendieren.  Fotoquelle: ZDF/Linda Gschwentner

Lavinia Wilson als bayerische, Dialekt sprechende Ermittlerin: Das dürften wenige auf dem Schirm gehabt haben. Im Auftaktfilm zur neuen ZDF-Krimireihe gerät die Wahlberlinerin als Kommissarin Ira Zach nach dem Mord an einem Tierschützer zwischen die Fronten von Wolfsgegnern, Aktivisten und Politik.

ZDF
"Der Garmisch-Krimi – Wolfsmord"
Kriminalfilm • 28.02.2026 • 20:15 Uhr

"Der Garmisch-Krimi": "Bei dem Titel erwartet man eher einen konventionellen Regionalkrimi. Davon gibt's aber schon genügend", findet Lavinia Wilson, Hauptdarstellerin der neuen ZDF-Reihe aus dem äußersten Süden der Republik, völlig zurecht. Als gebürtige Bayerin habe sie sich "immer gewünscht, dass es auch in der bayerischen Provinz eine Reihe gibt, die die Region ernst nimmt und trotzdem cool und spannend ist und Überraschungen bereithält", so die Wahlberlinerin, die früher oft ihre Großeltern in Garmisch besuchte, im ZDF-Interview. Ob die hohen Erwartungen, die sie hier schürt, erfüllt werden?

"Der Garmisch-Krimi – Wolfsmord" (Regie: Saralisa Volm, Buch: Leona Stahlmann, Niklas Hoffmann), nun erstmals am Samstagabend zur Primetime zu sehen, ist eine Koproduktion von ZDF und ServusTV. Die Wölfe sind zurück in den bayerischen Alpen – soll man sie schützen oder abschießen? Ein aufgeheiztes Thema zwischen Bauern und Tieraktivisten. Im "Garmisch-Krimi" wird deswegen sogar gemordet, wie es scheint. Das Opfer Fabian Pongratz (Ben Münchow) war Vorstand des Naturbundes und hatte mehrfach genehmigte Abschüsse verhindert. Hat sich einer der Bauern, deren Schafe gerissen wurden, gerächt? Ein Fall für Kommissarin Ira Zach (Lavinia Wilson)!

Derzeit beliebt:
>>Die Anfänge eines Meisterdetektivs: Das sind die Streaming-Tipps der Woche
>>"Sammeln, Schreiben, Rausschmeißen, Reinschmeißen": So bereitet sich Stephan Zinner auf seine Fastenrede vor
>>Lavinia Wilson im Interview: "Werde wahrscheinlich von vielen auf die Schnauze kriegen"
>>"Unter anderen Umständen – Das Mädchen ohne Namen": Kritik zum ZDF-Krimi mit Natalia Wörner

Eigentlich. Denn Ira hat sich "beruflich umorientiert", so Polizeichef Graner (Harald Windisch). Womöglich nicht ganz freiwillig, wenn man die grantige Ermittlerin a.D. bei der Arbeit im Baumarkt beobachtet. "Kois san die SUVs unter die Zierfisch'", erklärt sie einer Kundin. "Damit zeigst, dass d'meinst, dass'd was Besseres bist. Woin's des? Hochgezüchtet, überg'wichtig, a Mops mit Schuppen!" – Dass Lavinia Wilson den Dialekt ihrer Heimat derart gut beherrscht, das hat man nicht kommen sehen.

Nicht ganz so unkonventionell

Wer nun befürchtet, der "Garmisch-Krimi" bewege sich auf dem blauweiß-launigen Niveau der einstigen "Garmisch-Cops", sei beruhigt. Hier geht es deutlich düsterer zu. Statt Bergidylle versprüht die Alpenkulisse etwas Bedrohliches – ähnlich wie das Erzgebirge im "Erzgebirgskrimi" oder die trüb inszenierte Küstenlandschaft im "Ostfrieslandkrimi". Die Behauptung, die neue ZDF-Reihe sei kein konventioneller Regionalkrimi, wird allerdings nicht nur dadurch relativiert.

Dass die impulsive Alleingängerin Ira im Ermitteln mehr Talent besitzt als im Fischverkauf, liegt auf der Hand. Und so unterstützt sie schon bald, mit nicht immer legalen Methoden, ihre junge Nachfolgerin Daphne (Philine Schmölzer) bei der Arbeit. Gemeinsam stoßen sie auf eine weit größere Sache als zunächst vermutet. Dass sowohl Iras Tochter, die Tierschutzaktivistin Pippa (Sophie Borchhardt), als auch ihr Ex, der Bauer und Wolfsgegner Johann (Max von Thun), in den Fall verstrickt scheinen, sorgt für zusätzliche private Spannungen.

Wie es Pilotfilmen eigen ist, werden zunächst die zentralen Figuren und Konflikte etabliert. Warum hat Ira den Polizeidienst quittiert? Weshalb haben sie und Johann sich trotz noch spürbarer Schwingungen getrennt? Und welche dunklen Geheimnisse verbergen sich noch im beschaulichen Garmisch? Es könnte durchaus interessant werden, die wie immer charismatische Lavinia Wilson in dieser neuen Ermittlerinnenrolle weiter zu begleiten.

"Der Garmisch-Krimi – Wolfsmord" – Sa. 28.02. – ZDF: 20.15 Uhr

"Finde ich nicht in Ordnung": Mats Hummels greift Experten-Kollegen an
Mats Hummels, der ehemalige Nationalspieler, hat nach seiner Fußballkarriere eine neue Rolle als TV-Experte bei Prime Video übernommen. In einem Interview mit GQ Germany spricht er über seine Herangehensweise und kritisiert die Branche.
TV-Experte
Mats Hummels

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Heino Ferch ermittelt in Venedig: Als Commissario im schrillen Italo-Fernsehen
"Ingo Thiel – Die Frau ohne Gesicht"
Premiere für Golo Euler und Emily Cox im "Thüringenkrimi"
"Thüringenkrimi – Gerechtigkeit"
"Thüringenkrimi - Gerechtigkeit"
ZDF-Krimi Mordholz: Wenn das Erzgebirge zum Tatort wird
"Erzgebirgskrimi – Mordholz"
"Erzgebirgskrimi - Mordholz"
Ein Mordfall mit realem Hintergrund: Marie Brand deckt dunkle Medizin-Geschichten auf
"Marie Brand und die verlorenen Kinder"
Marie Brand und die verlorenen Kinder
Neuer ZDF-Krimi mit Lisa Maria Potthoff nach Quotenerfolg
"Sarah Kohr – Großer Bruder"
"Sarah Kohr - Großer Bruder"
Witz und Tragik: "Marie Brand" feiert ihr 30. Krimi-Jubiläum
"Marie Brand und der überwundene Tod"
Wenn das Leben zum Krimi wird: Jana Winter und ihr Sohn Leo
"Unter anderen Umständen – Mütter und Söhne"
Interne Ermittlungen im LKA Düsseldorf: Ein Krimi voller Intrigen
"Unbestechlich"
"Sarah Kohr – Zement": Hat Sarah Kohr einen Unschuldigen erschossen?
Krimi um Gedächtnisverlust
Dieser "Nord Nord Mord" geht unter die Haut
Humor und Tragik
Ein Wrestler vom anderen Planeten? So wurde Bruno Mars zum Weltstar
Bruno Mars' musikalisches Comeback
Bruno Mars
Nicht RTL: Bei diesem Sender begann Oliver Geissens Karriere
TV-Allrounder
Oliver Geissen vor dem DSDS-Logo.
Diana Staehly über die Nachrichtenflut: "Heute hagelt es nonstop krasse Bilder"
Feel-Good-Serie
Diana Staehly
Krieg der Zeiten: Kommt ein weiterer "Terminator"-Film in die Kinos?
Neustart geplant
Terminator: Dark Fate
Optisch ein Hochgenuss: Abenteuer-Epos mit Oscar-Rekordhalter läuft heute im Free-TV
Oscar-Vergessenheit
Der letzte Mohikaner
"Finde ich nicht in Ordnung": Mats Hummels greift Experten-Kollegen an
TV-Experte
Mats Hummels
"Mister Gesundheit" Hademar Bankhofer im Alter von 84 Jahren verstorben
Nachruf
Hademar Bankhofer
„Der Alte“ feiert 50. Staffel — Starttermin und neue Fälle stehen fest
Jubiläumsstaffel
Annabell Lorenz (Stephanie Stumph) und Caspar Bergmann (Thomas Heinze) schauen sich im Podcast Studio um.
Anna-Carina Woitschack vor "Let's Dance"-Start angeschlagen: "Hat sich leider zugespitzt"
Erkältung bei Let's Dance
Anna-Carina Woitschack
"Der Alte": Was ist aus den Hauptrollen und ihren Darstellern geworden?
Alte Stars
Der Schauspieler Jan-Gregor Kremp posiert als Kriminalhauptkommissar Richard Voss.
Später als erwartet: Amazon gibt Startdatum von 7. LOL-Staffel bekannt
Nicht lachen!
Michael Bully Herbig vor einer Fotowand von LOL.
„Bares für Rares“: Horst Lichter staunt über XXL-Hobel — „Das hatten wir noch nie“
Ausgabe vom 27. Februar 2026
Horst Lichter
„Wir sind alle sprachlos!“ Dramatisches „Bares für Rares“-Gefecht um Kaiserpokal
Ausgabe vom 26. Februar 2026
Horst Lichter
Deswegen verbrachte "Let's Dance"-Kandidatin Anna-Carina Woitschack ihre Kindheit im Wohnwagen
Schlagerstar-Hintergrund
Anna-Carina Woitschack
Unternehmerinnen, Soldatinnen, Streamerinnen: Die neuen Miss Germany-Kandidatinnen 2026
Schönheitswettbewerb im Wandel
Abina Ntim
Selten: Iris Berben spricht über ihre Beziehung mit Heiko Kiesow
Einblicke in die Liebe
Iris Berben in einem grauen Anzug bei der NDR Talkshow.
Wegen Multipler Sklerose: Christina Applegate verlässt ihr Bett kaum noch
Christina Applegate im Interview
Christina Applegate
"Mogelpackung": Energieberater rechnet im ARD-Moma mit Heizungsgesetz ab
Energiegesetzkritik
ARD-"Morgenmagazin"
Kinohit "Marty Supreme": Diese deutsche Tischtennis-Legende spielt mit
Hollywood trifft Tischtennis
Marty Supreme
Sängerin Pink meldet sich nach Trennungsgerüchten zu Wort: "Ich wusste nichts davon"
Medienkritik
Pink