Später als erwartet: Amazon gibt Startdatum von 7. LOL-Staffel bekannt

Seit nunmehr fünf Jahren sind Ostern und LOL fest miteinander verbunden. Denn von der ersten Staffel im Jahr 2021 an brachte Amazon jeweils am Tag vor Karfreitag neue Folgen der Sendung an den Start. So gingen zuletzt die fünfte Staffel am 28. März 2024 und die sechste Staffel am 17. April 2025 online. Doch diese Tradition ändert sich mit der kommenden siebten LOL-Staffel. Denn statt Anfang April erscheinen die nächsten Ausgaben erst am 14. Mai 2026. Mit Blick auf den Kalender wird jedoch klar, dass es sich bei dem Datum ebenfalls um einen Feiertag handelt, nämlich Christi Himmelfahrt beziehungsweise den Vatertag. Somit steht einem lustigen Streaming-Abend nichts mehr im Weg.

Wenn Amazon bei seinem üblichen Veröffentlichungsrhythmus festhält, dann wird die siebte Staffel sechs Folgen beinhalten. Die ersten zwei kommen am 14. Mai heraus, die nächsten beiden am 21. Mai, und am 28. Mai endet die Staffel mit zwei finalen Episoden.

Wer wird an der neuen LOL-Staffel teilnehmen? Bisher rückte Amazon immer recht früh im Jahr mit ersten Infos heraus, welche Prominenten an neuen LOL-Staffeln teilnehmen werden. Doch auch diesbezüglich gibt es dieses Jahr Verzögerungen. Denn auf Neuigkeiten warten Fans bislang vergeblich. Stattdessen heißt es, dass die Teilnehmer „in den nächsten Wochen“ bekanntgegeben werden. Einige heiße Kandidaten gibt es durchaus, wenn man sich die Liste der LOL-Alumni anschaut. Anke Engelke war zum Beispiel schon fünf Mal dabei (vier Mal als Kandidatin und ein Mal als Gast). Max Giermann kommt bislang auf vier Teilnahmen (drei Mal als Kandidat und ein Mal als Gast), ebenso wie Martina Hill und Hazel Brugger. Letztere wird allerdings noch 2026 den Ableger „LOL Next“ präsentieren, in dem zehn Nachwuchs-Comedians gegeneinander antreten, und daher vermutlich nicht bei LOL dabei sein.

Die Produktion ist jedoch bekannt dafür, auch Kandidaten teilnehmen zu lassen, die erst auf den zweiten Blick im Comedy-Bereich bewandert sind. So gewannen die Zwillinge Bill und Tom Kaulitz 2024 das Halloween-Special. Die Staffel von 2025 war besonders durchsetzt von eher abseitigen Kandidaten: Die Schauspieler Florian David Fitz und Jürgen Vogel waren ebenso dabei wie die Moderatoren Riccardo Simonetti, Ariane Alter und Giovanni Zarrella. Außerdem vervollständigen zuweilen Comedians das LOL-Feld, die bislang noch nicht die ganz große Bühne bespielt haben, wie etwa Larissa Rieß 2021 oder Helene Bockhorst 2025.

Worum geht es bei LOL überhaupt? Falls „Last One Laughing“ bislang an dir vorbeigegangen ist, hast du dir eine richtig witzige Comedy-Show entgehen lassen. Die zehn Teilnehmer verbringen sechs Stunden in einer Studio-Wohnung und dürfen dabei weder lachen noch grinsen. Wem dies zwei Mal passiert, der scheidet aus. Nicht nur haben die Kandidaten selbst das Ziel, sich gegenseitig zum Lachen zu bringen. Es gibt auch diverse Gastauftritte, die die Teilnehmer an ihre Grenzen bringen. Wer am Ende übrigbleibt, der bekommt 50.000 Euro, die er für einen guten Zweck spendet.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!

Relevante Themen dieses Artikels