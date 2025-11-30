„Duell um die Welt“ endet: Joko & Klaas verabschieden ihre Kult-Show

"Das Duell um die Welt" tauften Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf einst jene ProSieben-Show, die zu ihren erfolgreichsten Sendereihen überhaupt zählt. 2012 waren die beiden Entertainer erstmals um den Globus gereist, um wechselseitig gestellte Mutproben zu bewältigen. 13 Jahre später läuft die Show nun aus. Noch drei "Duell um die Welt"-Folgen werden gesendet, danach wird das Format eingestellt. Die Reihe sei auserzählt, meinen Joko und Klaas.

Finale am Sonntag! „Duell um die Welt“ tritt gegen den „Tatort“ an Los geht es mit der finalen Staffel um 20.15 Uhr bei ProSieben – die folgenden beiden Ausgaben sind an den beiden darauffolgenden Sonntagen zu sehen. Damit wechselt "Das Duell um die Welt" zum Abschied vom angestammten Samstagabend auf den Sonntagabend in direkte Konkurrenz unter anderem zum "Tatort" respektive dem "Polizeiruf 110" in der ARD.

In den letzten drei Folgen sind die Schauspielerin Palina Rojinski, die Zwillinge Dennis und Benni Wolter, Comedienne Hazel Brugger, Entertainer Jens "Knossi" Knossalla, Musiker "Evil" Jared Hasselhoff, Sängerin Vanessa Mai, Streamer Papaplatte, Schauspieler Axel Stein, Moderator Steven Gätjen, Ex-Fußballprofi Mario Basler und "Duell um die Welt"-Moderatorin Jeannine Michaelsen zu Gast. Sie alle gelten dank einschlägiger Vorerfahrung als "Legenden der Sendung".

