Motsi Mabuse zum royalen Besuch bei König Charles eingeladen
Motsi Mabuse ist in Deutschland vor allem durch die RTL-Show "Let's Dance" bekannt geworden. Was viele Zuschauerinnen und Zuschauer hierzulande nicht wissen: Seit 2019 ist Mabuse auch in der britischen Ausgabe des Formats ("Strictly Come Dancing") Teil der Jury. Kein Wunder also, dass die 44-Jährige auch in England viele Fans hat – darunter König Charles und Königin Camilla höchstpersönlich.
So darf die südafrikanisch-deutsche Tänzerin beim anstehenden Staatsbesuch auf Schloss Windsor nicht fehlen. Nicht nur Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und dessen Frau Elke Büdenbender sind demnach zum Staatsbankett geladen. Auch Mabuse und ihr Ehemann Evgenij Voznyuk werden im Dezember bei der Royal Family zu Gast sein.
Für Motsi Mabuse ist es nicht der erste Besuch bei den Royals
Für den "Let's Dance"-Star ist es nicht das erste Treffen mit dem Monarchen. Bereits mehrfach begegnete Mabuse König Charles in der Vergangenheit, zuletzt im März 2023 beim Staatsbankett im Schloss Bellevue in Berlin. Vor Ort war damals unter anderem auch Toten-Hosen-Frontmann Campino.
Bezüglich ihres erneuten Treffens mit Charles und Camilla erklärte Mabuse nun gegenüber "Bild": "Für meinen Mann und mich ist es wieder eine besondere Ehre und Freude, Ihrer Majestät König Charles III. und Königin Camilla auf Schloss Windsor zu begegnen." Der Besuch des Bundespräsidenten zeige, "wie wichtig die Verbindung zwischen Deutschland und Großbritannien" sei, sagte die Tanztrainerin zudem.
So wertvoll ist das Staatsbankett für "Let's Dance"-Jurorin Motsi Mabuse
Darüber hinaus messe sie der Einladung zum Staatsbankett eine besondere Bedeutung zu: "Gerade in dieser Zeit spüre ich, wie wertvoll echter Austausch, Respekt und Miteinander sind. Als Unternehmerin und TV-Jurorin sehe ich jeden Tag, wie viel man erreichen kann, wenn Menschen zusammenarbeiten." Mabuse wünsche sich, "dass dieser Besuch dazu beiträgt, unsere gemeinsamen Werte zu stärken und neue Brücken zwischen unseren Ländern zu schlagen".
Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH