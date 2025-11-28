Motsi Mabuse zum royalen Besuch bei König Charles eingeladen

Vom Gefängnis bis zur Blindheit: Das bewegte Leben von Ingrid van Bergen

Die deutsche Schauspiellegende Ingrid van Bergen ist im Alter von 94 Jahren verstorben. Bekannt als Dschungelkönigin und durch Rollen neben Stars wie Joachim Fuchsberger und Christopher Lee, führte sie ein bewegtes Leben voller Erfolge und Skandale. Zuletzt lebte sie zurückgezogen und kämpfte mit gesundheitlichen Problemen.