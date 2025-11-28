Florian Silbereisen: So reich ist Deutschlands Schlager-Liebling

Home News Star-News

Das Vermögen des Schlagerstars

28.11.2025, 17.18 Uhr
von Annika Schmidt
Florian Silbereisen begann seine beeindruckende Karriere im Alter von neun Jahren und hat sich seitdem ein Millionenvermögen aufgebaut. Wir werfen einen Blick auf seine finanzielle Situation.
Wie reich ist Florian Silbereisen wirklich? Wir werfen einen Blick auf den Kontostand des Schlagerstars.
Wie reich ist Florian Silbereisen wirklich? Wir werfen einen Blick auf den Kontostand des Schlagerstars.   Fotoquelle: picture alliance/dpa | Hendrik Schmidt

Schon mit neun Jahren stellte Florian Silbereisen die Weichen für seine Karriere: erster Plattenvertrag, ein Debütalbum und frühe Auftritte vor laufenden TV-Kameras. Von da an nahm seine Schlagerlaufbahn rasant Fahrt auf – und ist bis heute außergewöhnlich. Kaum ein Projekt, das der Entertainer anfasst, bleibt ohne Erfolg. Selbst seine frühere Beziehung mit Schlager-Star Helene Fischer verschaffte ihm zusätzliche Aufmerksamkeit und prägte sein Medienbild.

Die Liebe zur heute 40-Jährigen liegt inzwischen hinter ihm. Für Florian Silbereisen bedeutete die Trennung jedoch keinen Rückschritt – im Gegenteil: Über die Jahre hat er sich ein beachtliches Vermögen aufgebaut und ein regelrechtes Unterhaltungs-Imperium erschaffen. Doch wie groß ist sein Besitz wirklich? Genau das schauen wir uns an.

Florian Silbereisen - ein Schlagerstar und Multimillionär

Über die Jahre hat Florian Silbereisen ein beachtliches Vermögen aufgebaut. Das verdankt er vor allem seiner Vielseitigkeit: Der Entertainer ist in zahlreichen Projekten aktiv. 2020 saß der 43-Jährige in der Jury der RTL-Castingshow „DSDS“. Seine Gage dürfte sich dabei in einer ähnlichen Größenordnung bewegt haben wie die seines Vorgängers Xavier Naidoo, dem Berichten zufolge rund 1,2 Millionen Euro pro Staffel gezahlt wurden.

Ebenfalls 2020 erreichte Silbereisen gemeinsam mit Thomas Anders Goldstatus für ihr gemeinsames Album. Hinzu kommen seine großen TV-Formate wie der „Schlagerboom“. Laut businessinsider.de soll er allein mit diesen Shows im Jahr 2021 rund 900.000 Euro eingenommen haben. Dazu kommt seine Rolle im ZDF-„Traumschiff“, die ebenfalls ein lukratives Engagement ist – und damit ein weiterer Faktor für sein beträchtliches Vermögen.



Die Jahre mit Helene Fischer machten Florian Silbereisen zur Marke

Die Beziehung zu Helene Fischer verschaffte beiden enorme öffentliche Aufmerksamkeit. Nach zehn gemeinsamen Jahren gingen die Schlagerstars zwar getrennte Wege, doch jedes Wiedersehen vor der Kamera sorgt bis heute für hohe Quoten und viele Schlagzeilen.

Und auch wenn die Liebe längst Vergangenheit ist, bleibt Helene Fischer für Florian Silbereisen ein Teil seines Lebens: Ihr Porträt trägt er als Tattoo auf dem Oberarm. Der Körperschmuck soll rund 1.000 Euro gekostet haben. Dem Vermögen Magazin zufolge belief sich Silbereisens Vermögen im Jahr 2024 auf etwa 8,5 Millionen Euro – und die Tendenz ist weiter steigend.

