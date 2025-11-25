Home News TV-News

Nach Tränenausbruch bei Giovanni Zarrella: Nicole erklärt große Emotionen

Emotionale Momente

25.11.2025, 08.46 Uhr
Große Emotionen bei Nicole: Mit Tränen in den Augen beendete Nicole am Samstag ihre Darbietung in der "Giovanni Zarrella Show". Auch Tage danach beschäftigt sie ihr Auftritt noch, wie sie bei Instagram preisgegeben hat,
Nicole
Am vergangenen Samstag war Nicole in der "Giovanni Zarrella Show" zu Gast.  Fotoquelle: Getty Images / Thomas Niedermueller
Nicole
Große Gefühle: Nicole schließt Ralph Siegel in die Arme.  Fotoquelle: Getty Images / Thomas Niedermueller

Am Ende stand Nicole mit Tränen auf der Bühne: Die "Giovanni Zarrella Show" stand am vergangenen Samstag unter dem Motto "Wir sagen Dankeschön". In diesem Rahmen gab der Moderator auch seinen prominenten Gästen die Möglichkeit, besonderen Personen ihres Lebens einen Dank auszusprechen. Nicole nutzte die Gelegenheit, einem ganz besonderen Weggefährten die Ehre zu erweisen: Ralph Siegel. Gemeinsam hatte das Duo 1982 beim ESC mit dem Song "Ein bisschen Frieden" den Sieg errungen.

"Die letzten Tage habe ich gebraucht, um das alles zu verarbeiten", wandte sich Nicole nun via Instagram an ihre Fans. Für Siegel zu singen, sei "so besonders" gewesen, erklärte sie ihre "echten Emotionen" auf der Bühne. Direkt an Siegel adressiert bedankte sich die 61-Jährige "für seinen Respekt, seine Worte und diese besondere Verbindung, die uns schon so lange begleitet". Zudem zeigte sich Nicole "tief berührt" von Zarrellas Gastfreundschaft in der TV-Show: "Diese Wärme, dieses Willkommen-Sein... danke von Herzen, lieber Giovanni."

Auch Ralph Siegel hatte bei Giovanni Zarrella feuchte Augen

Schon auf der Bühne hatte Nicole bei der ZDF-Sendung ihren Emotionen freien Lauf gelassen. "Wir haben Musikgeschichte geschrieben", sprach Nicole direkt Ralph Siegel im Publikum an. Mit feuchten Augen meinte sie: "Danke für dieses Jahrhundertlied, das damals wie heute so vielen Menschen mit der gleichen Intensität aus dem Herzen spricht."

Im Anschluss bot Nicole ihren Ewigkeits-Hit "Ein bisschen Frieden" dar und sank am Ende weinend in die Arme von Ralph Siegel. Auch der legendäre Musikproduzent war nah am Wasser gebaut und umarmte die Sängerin innig.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
