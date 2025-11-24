Home News Streaming-News

Apple TV zeigt Eiszeit-Giganten – animiert nach neuester Forschung

"Ein Planet vor unserer Zeit"

24.11.2025, 12.11 Uhr
von Matthias Deuring
Mit der dritten Staffel von "Ein Planet vor unserer Zeit" nimmt die preisgekrönte Doku-Serie die Zuschauer mit in die Eiszeit. Ab 26. November auf Apple TV zu sehen, erwartet die Zuschauer eine visuell beeindruckende Reise zu prähistorischen Eiszeitbewohnern, untermalt von Hans Zimmers Musik.
Mit "Ein Planet vor unserer Zeit: Eiszeit" wagt sich die Reihe in neue Gefilde vor.   Fotoquelle: Apple TV
Das Animations- und Special-Effects-Studio Framestore lässt auch in der dritten Staffel von "Ein Planet vor unserer Zeit" ausgestorbene Spezies wie Säbelzahntiger lebendig werden.   Fotoquelle: Apple TV
Der Fokus liegt bei "Ein Planet vor unserer Zeit: Eiszeit" nicht nur auf schönen Bildern, sondern auch glaubhaften Szenen, basierend auf neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen.  Fotoquelle: Apple TV
Die Stars von "Ein Planet vor unserer Zeit: Eiszeit" sind dabei natürlich die Tiere. Von All-Stars wie Wollhaarmammuts bis zu übergroßen Terror-Störchen ist alles dabei.  Fotoquelle: Apple TV
Animationen zeigen imposante Tiere wie diesen riesigen Hirsch.  Fotoquelle: Apple TV

Nachdem die preisgekrönten Staffeln eins und zwei die Dinosaurier zum Leben erweckt haben, widmet sich "Ein Planet vor unserer Zeit" in der dritten Staffel nun den Stars der Eiszeit.

Welche Urzeit-Giganten zeigt die neue Apple-TV-Doku?

Produziert von der renommierten BBC Studios Natural History Unit, zeigt die Serie das Leben von spärlich behaarten Mammuts, Gürteltieren, die so groß wie Autos waren, und Störchen, die auf Mini-Elefanten Jagd machten. Die musikalische Untermalung stammt unter anderem vom Oscar-Preisträger Hans Zimmer. Zu sehen gibt es die fünfteilige Doku-Serie ab 26. November bei Apple TV.

In der englischen Originalversion wird "Ein Planet vor unserer Zeit: Eiszeit" vom Golden-Globe-Gewinner Tom Hiddleston erzählt. Zum Streaming-Start ist auch eine deutsche Synchronfassung abrufbar.

