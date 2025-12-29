Vierschanzentournee im TV: Das sind die Übertragungen im Ersten & ZDF

Endlich mal wieder Tournee-Gold für Deutschland – klappt es diesmal? Seit der Saison 2001/2002 warten die DSV-Adler auf einen Sieg bei der prestigeträchtigen Vierschanzentournee, Sven Hannawald landete damals überlegen auf Platz eins in der Gesamtwertung (mit Siegen an allen vier Wettkampftagen). In der letzten Saison, als der Österreicher Daniel Tschofenig die Tournee gewann, erreichte Deutschland mit Pius Paschke immerhin Platz sechs. Wie stehen die Chancen für die deutschen Springer 2025/26? Zum Favoritenkreis gehören sie nicht, zuletzt steckten sie eher in der Formkrise. Aber wenn doch was geht, fangen die Kameras von ARD und ZDF es natürlich live ein.

Sportschau Sport

190 Stunden Wintersport im Ersten in dieser Saison, 190 Stunden auch beim ZDF, über allem stehen dabei natürlich die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina d'Ampezzo (6. bis 22. Februar). Die Vierschanzentournee wenige Wochen vorher ist aber viel mehr als nur ein Aufwärmprogramm. Die Tour lockt Jahr für Jahr ein großes Publikum vor die TV-Geräte, beachtliche 5,39 Millionen schalteten im Dezember 2024 zur Auftaktveranstaltung in Oberstdorf ein.

Vierschanzentournee 2025: Alle TV-Termine und Sendezeiten Die konkreten Termine mit Sendedaten für die neue Saison: Am Montag, 29. Dezember, überträgt das Erste das Springen von der Schattenbergschanze in Oberstdorf ab etwa 16 Uhr (Qualifikation am Sonntag, 28. Dezember). Das ZDF zeigt dann das Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen (Donnerstag, 1. Januar, 13.50 Uhr) und begleitet auch den dritten Wettkampftag in Innsbruck (Sonntag, 4. Januar, 13.15 Uhr). Das Finale der 74. Vierschanzentournee in Bischofshofen ist dann wieder im Ersten zu sehen (Dreikönigsspringen am Dienstag, 6. Januar, 16.05 Uhr). Alle vier Wettbewerbe werden wie gewohnt auch bei Eurosport live übertragen.

Neben den klassischen TV-Sendungen bei ARD und ZDF sollten Wintersportfans wie gehabt auch die Livestreams von "Sportschau" und "sportstudio" im Auge behalten (zum Beispiel für die Quali-Durchgänge der Vierschanzentournee). Darüber hinaus ergänzen die Öffentlich-Rechtlichen ihre Sportprogramme über die Wintermonate mit diversen Dokumentationen – darunter auch ein Format mit ganz konkretem Bezug zu Skispringen und Vierschanzentournee.

Die "Sportschau"-Doku "Fly – Skispringen hautnah" begleitet die deutschen Athletinnen und Athleten durch die Saison 2024/25 und befasst sich dabei unter anderem auch mit der brisanten Frage, warum die Vierschanzentournee weiterhin nur für die Männer veranstaltet wird. Folge eins läuft im Anschluss an das Springen in Oberstorf im Ersten (19 Uhr), die zweite Episode folgt nach dem Wettkampf am Dreikönigstag (6. Januar, 19 Uhr). Die komplette vierteilige Doku-Serie ist bereits ab 26. Dezember in der ARD-Mediathek abrufbar.

Sportschau – Mo. 29.12. – ARD: 16.00 Uhr

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!



Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Relevante Themen dieses Artikels