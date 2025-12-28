Lachgarantie: "Sketch History" galoppiert durch die Geschichte

Selten gab es so eine hohe Dichte an Promisichtungen in der ZDF-Programmwelt: Barack Obama trifft auf Katharina die Große, Robin Hood auf Queen Victoria und Helmut Kohl noch einmal auf Franz Josef Strauß. Und ABBA überwindet Beziehungskrisen. In den zehn neuen Folgen der mittlerweile vierten "Sketch History"-Staffel, die nun geballt bei ZDFneo gezeigt werden, blüht endlich wieder der Blödsinn – Geschichte, die kleine und die große, wiederholt sich hier genial komisch. Sechs Jahre lang hatte die aufwendig inszenierte, grandios gespielte Comedy-Reihe Sendepause. Jetzt kehrt endlich Nachschub zurück. In bitterernsten Zeiten wie diesen war er noch nie wichtiger.

Dabei lagen selten die Erwartungen an das mehrfach preisgekrönte Format – dreimal Deutscher Comedypreis! – so hoch wie zuletzt. "In Zeiten, in denen die echten Nachrichtenmeldungen sich wie fast schon übertriebene Comedy lesen, war es gar nicht so einfach, noch Sketche zu schreiben, die lustig UND unrealistisch sind. Aber ich glaube, wir haben die Lücke gerade noch so gefunden", sagt Chris Geletneky, Creative Producer und Headautor der "Sketch History"-Reihe. "Weitreichende Entscheidungen der Menschheit brauchen ihre Zeit. Umso mehr freuen wir uns, dass wir sechs Jahre nach der letzten Staffel unsere beliebte Sketchreihe fortführen und erneut Geschichte schreiben", freut sich auch Frank Zervos, Leiter der ZDF-Redaktion Fernsehfilm/Serie I, die für die Produktion zuständig ist.

Man lässt mal wieder ein bestens aufgelegtes Ensemble wild durch die Jahrhunderte galoppieren – und Station machen bei ABBA im Proberaum, mit Frida Kahlo vor der Staffelei oder bei Bill Gates in der berühmten Computertüftler-Garage. Man erfährt mehr darüber, wie Mafiosi ihre jährliche Darmspiegelung hinter sich bringen oder wie spießig es in so manchem Serienkiller-Haushalt zugeht. Zu John Lennon und Yoko Ono darf man sich ins berühmte Lotterbett legen. Und unter den besonders beliebten Figuren dürfen natürlich auch die begnadeten teutonischen Handwerker Jürgen und Horst Kasallek nicht fehlen.

Jasmin Schwiers: "Wegen solcher Projekte liebe ich meinen Job." "Mit Vollgas durch die Geschichte!!! Dopamin als Treibstoff – was für ein Ritt", blickt Darstellerin Judith Ritter begeistert auf die Dreharbeiten zurück, die offensichtlich allen Beteiligten erneut großen Spaß bereiteten. "In allen Bereichen eine absolute Ausnahmeproduktion und immer wieder ein echter Glücklichmacher", sagt Alexander Schubert. "Sketch History'-Drehs sind für mich wie eine große Wundertüte – ein bisschen wie Klassenfahrt mit guten Freunden, zugleich fordernd, aber auch ein riesiges Vergnügen, bei dem man als Schauspieler alles ausleben kann, wovon man immer geträumt hat", erzählt Carsten Strauch. "Mit fantastischen Kostümen, einer großartigen Maske und einem der besten Teams vor und hinter der Kamera."

Und auch auf Neuzugänge im Team sprang der Funke sofort über. Von einem "Traumprojekt", bei dem sie unbedingt dabei sein wollte, spricht Jasmin Schwiers. Für sie ist "Sketch History" eine "Spielwiese durch alle Zeitalter", so die Schauspielerin, die erstmalig dabei war. "Jetzt bin ich Teil des Ensembles und habe jeden Drehtag zelebriert. Wegen solcher Projekte liebe ich meinen Job."

Die zehn neuen Folgen "Sketch History" programmiert ZDFneo ab 20.15 Uhr in einem langen Sketch-Block am Stück. Bereits ab Sonntag, 21. Dezember, kann man sie ab 10.00 Uhr auch in der ZDF-Mediathek sehen.

