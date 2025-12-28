Lachgarantie: "Sketch History" galoppiert durch die Geschichte

Home News TV-News

Comedy

28.12.2025, 06.30 Uhr
von Rupert Sommer
Nach sechs Jahren Pause ist die preisgekrönte Comedy-Serie "Sketch History" zurück auf ZDFneo. Mit bekannten und neuen Gesichtern werden historische Sketche auf humorvolle Weise inszeniert.
Nur nicht den Überblick verlieren. ABBA steckt mal wieder in Beziehungskrisen (von links): Björn (Tom Böttcher), Anni-Frid (Lou Strenger), Agnetha (Nora Islei) und Benny (Holger Stockhaus).   Fotoquelle: ZDF / Dea Atanasova
Im Einsatz bei einem Genie. Die Kassalleks müssen die Heizung des weltberühmten Astrophysikers reparieren (von links): Horst Kasallek (Alexander Schubert) Albert Einstein (Matthias Matschke) und Jürgen Kasallek (Holger Stockhaus).  Fotoquelle: ZDF / Alexander Schubert
Die Sketch-Welt sieht nur flach aus, sie hat abgründige Tiefen.  Fotoquelle: ZDF / Francesco Di Marzio
Auch ein Weltstar kann ganz nahbar sein (von links): Bernd (Carsten Strauch) aus Kassel, Andy Warhol und Bernds Freundin Frauke (Lou Strenger).  Fotoquelle: ZDF / Erik Haffner
Ted Bundy (Matthias Matschke) ist auch nur ein oller Spießer, der den Serienkiller-Alltag mit seiner Frau Elisabeth (Judith Richter, links) und Tochter Molly (Nora Islei) meistern muss.  Fotoquelle: ZDF / Erik Haffner
John Lennon (Alexander Schubert) wird mit einem Groupie (Jasmin Schwiers) im Bett überrascht.  Fotoquelle: ZDF / Erik Haffner
Wenn Männer um die Macht ringen, ist oft weibliche Hilfe gefragt (von links): Franz-Josef Strauß (Paul Sedlmeir), Sekretärin Müler (Nora Islei) und Helmut Kohl (Jan van Weyde).  Fotoquelle: ZDF / Erik Haffner

Selten gab es so eine hohe Dichte an Promisichtungen in der ZDF-Programmwelt: Barack Obama trifft auf Katharina die Große, Robin Hood auf Queen Victoria und Helmut Kohl noch einmal auf Franz Josef Strauß. Und ABBA überwindet Beziehungskrisen. In den zehn neuen Folgen der mittlerweile vierten "Sketch History"-Staffel, die nun geballt bei ZDFneo gezeigt werden, blüht endlich wieder der Blödsinn – Geschichte, die kleine und die große, wiederholt sich hier genial komisch. Sechs Jahre lang hatte die aufwendig inszenierte, grandios gespielte Comedy-Reihe Sendepause. Jetzt kehrt endlich Nachschub zurück. In bitterernsten Zeiten wie diesen war er noch nie wichtiger.

Unterhaltung • 28.12.2025 • 20:15 Uhr

Dabei lagen selten die Erwartungen an das mehrfach preisgekrönte Format – dreimal Deutscher Comedypreis! – so hoch wie zuletzt. "In Zeiten, in denen die echten Nachrichtenmeldungen sich wie fast schon übertriebene Comedy lesen, war es gar nicht so einfach, noch Sketche zu schreiben, die lustig UND unrealistisch sind. Aber ich glaube, wir haben die Lücke gerade noch so gefunden", sagt Chris Geletneky, Creative Producer und Headautor der "Sketch History"-Reihe. "Weitreichende Entscheidungen der Menschheit brauchen ihre Zeit. Umso mehr freuen wir uns, dass wir sechs Jahre nach der letzten Staffel unsere beliebte Sketchreihe fortführen und erneut Geschichte schreiben", freut sich auch Frank Zervos, Leiter der ZDF-Redaktion Fernsehfilm/Serie I, die für die Produktion zuständig ist.

Man lässt mal wieder ein bestens aufgelegtes Ensemble wild durch die Jahrhunderte galoppieren – und Station machen bei ABBA im Proberaum, mit Frida Kahlo vor der Staffelei oder bei Bill Gates in der berühmten Computertüftler-Garage. Man erfährt mehr darüber, wie Mafiosi ihre jährliche Darmspiegelung hinter sich bringen oder wie spießig es in so manchem Serienkiller-Haushalt zugeht. Zu John Lennon und Yoko Ono darf man sich ins berühmte Lotterbett legen. Und unter den besonders beliebten Figuren dürfen natürlich auch die begnadeten teutonischen Handwerker Jürgen und Horst Kasallek nicht fehlen.

