Home News Film-News

„Marie Antoinette“ auf ZDFneo: Kostümfilm von Sofia Coppola mit Kirsten Dunst

Glamour im Käfig

„Marie Antoinette“ auf ZDFneo: Kostümfilm von Sofia Coppola mit Kirsten Dunst

10.02.2026, 12.11 Uhr
von Jasmin Herzog
Sofia Coppola zeigt Marie Antoinette als glamouröse Teenagerin in einem goldenen Käfig. Die Inszenierung in Versailles gleicht einem schillernden Kostümfilm, der eher an ein It-Girl als an eine Monarchin erinnert.
Marie Antoinette
Prächtige Kleider, monströse Haarmode und natürlich Kuchen - so sieht das Leben in Versailles für Regisseurin Sofia Coppola aus.   Fotoquelle: ZDF / Sofia Coppola
Marie Antoinette
Ein Teenie am Hofe von Versailles: Marie Antoinette (Kirsten Dunst, links) ist erst 14 Jahre alt, als sie an den französischen Hof kommt.   Fotoquelle: ZDF / Leigh Johnson
Marie Antoinette
Marie Antoinette (Kirsten Dunst) tat sich schwer mit den Gepflogenheiten am Hofe.   Fotoquelle: ZDF / Leigh Johnson
Marie Antoinette
Marie Antoinettes Gemahl Louis XVI. (Jason Schwartzman) interessiert sich mehr fürs Jagen als für Frauen.   Fotoquelle: ZDF / Leigh Johnson
Marie Antoinette
Eine aufgebrachte Menge belagert das Schloss Versailles: Marie Antoinette (Kirsten Dunst, zweite von links) weigert sich zu fliehen und bleibt bei Louis XVI. (Jason Schwartzman).  Fotoquelle: ZDF / Leigh Johnson

Sie gilt als Inbegriff der Dekadenz. Wer Marie Antoinette, die Königin der Verschwendungssucht, zu seiner Heldin macht, geht ein Risiko ein. Schließlich muss der Film Sympathien für jemanden wecken, der seinem hungernden Volk einst geraten haben soll: "Esst doch Kuchen!" Regisseurin Sofia Coppola ("Lost In Translation") ließ 2006 die Politik fast ganz beiseite und zeigte "Marie Antoinette" als einsames Mädchen im Elfenbeinturm Versailles, das mit eigenen Problemen zu kämpfen hatte. Kein Zufall, wenn man sich dabei eher an Paris Hilton als an die Zustände im Paris des 18. Jahrhunderts erinnert fühlt. ZDFneo zeigt den schillernden Kostümfilm am Dienstag, 10. Februar um 22.30 Uhr in einer Wiederholung.

Plakativ, bunt und poppig – so sieht Versailles bei Sofia Coppola aus. Die Themen: die neuesten Schuhe, prächtige Kleider und Haarmode. Was kaum einer weiß: Marie Antoinette (Kirsten Dunst) kam als unerfahrene österreichische Prinzessin mit 14 Jahren nach Frankreich. In einer eindrucksvollen Szene zeigt die Regisseurin, wie das junge Mädchen alles, sogar die Kleidung am Leib, hinter sich lassen muss, um für ihren zukünftigen Mann und Thronfolger Louis XVI. (Jason Schwartzman) ganz "französisch" zu werden. Der, ebenfalls ein Teenager, interessiert sich allerdings mehr fürs Jagen als für Frauen.

Ein Leben im Korsett der Etikette: Der Alltag am französischen Hof

Marie Antoinette muss also allein und ohne Vertraute aus Österreich ihren Weg finden, fern der Realität vor den Schlossmauern. Ohne jeden "Sissi"-Herzschmerz erlebt man hier eine junge Königin, die zu Beginn versucht, das strenge höfische Korsett aus Empfängen und förmlichen Begegnungen mit Charme und Menschlichkeit zu lockern.

Derzeit beliebt:
>>Catherine O'Hara: Todesursache offiziell bestätigt
>>Rätselraten nach Superbowl-Auftritt: Bad Bunny löscht alle Instagram-Beiträge
>>Schönheitswahn: ZDFinfo-Doku zeigt Selbstoptimierungstrends
>>"Priscilla": Kritik zum Drama von Sofia Coppola über Elvis Presley und seiner Frau!

Ob beim morgendlichen Anzieh-Ritual oder beim Essen, Louis und Marie dürfen keinen Handgriff selbst tun. In diesem präzisen, entmenschlichten System hat jeder eine Funktion. Ihre ist es, Erben auf die Welt zu bringen. Doch dafür muss sie erst das sexuelle Interesse ihres Mannes wecken. Ein schwieriges Unterfangen.

Kein klassischer Historienfilm: Sofia Coppola bricht mit Erwartungen

Für die Regisseurin sind Marie Antoinette und Louis zwei Jugendliche in einer Extremsituation. Sie mussten Frankreich in einer unbeständigen und schwierigen Zeit führen. Es hat sich gezeigt, dass sie ihrem Volk keine Hilfe waren. Stattdessen feiert Marie Antoinette rauschende Feste und private Partys mit ihren Freunden. Die Klatschpresse war zwar damals nicht dabei, aber dafür gibt es ja nun Sofia Coppola. Die Filmemacherin stützt ihr Bild der Marie Antoinette auf die Recherchen Antonia Frasers und ihre Aufsehen erregende Marie-Antoinette-Biografie (2002).

Die Geschichtsschreibung tat Marie Antoinette bis dato wohl Unrecht. Den "Kuchen-Satz" hat sie nie gesagt. Doch einen ganzen Film trägt diese Erkenntnis nicht. Trotz der prächtigen Ausstattung und des Drehs in Original-Räumen erhebt Sofia Coppola gar nicht den Anspruch, einen authentischen Historienfilm zu präsentieren. Sie inszeniert das Leben der Adeligen schillernd und farbenprächtig und orientiert sich dabei eher am Auftreten eines It-Girls des 21. Jahrhunderts als an der französischen Königin.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Relevante Themen dieses Artikels
Versailles

Das könnte dich auch interessieren

Im Free-TV: Dieser opulente TV-Film erzählt von einem der dunkelsten Kapitel der deutschen Geschichte
Historisches TV-Drama
"Nacht über Berlin"
Neue ZDF-Talkshow: Wer ist eigentlich Laura Larsson?
Podcast-Star im TV
Neo Social Club mit Laura Larsson
Laura Larsson startet mit "Neo Social Club" auf ZDFneo durch
Comedy und Internet
Neo Social Club mit Laura Larsson
"UdSSR – Das Rote Imperium (1/3)": In drei Teilen durch die Geschichte der Sowjetunion
Sowjetische Geschichte
UdSSR - Das Rote Imperium (1/3)
Bill Kaulitz spricht offen über sein Liebesleben im Podcast „Kaulitz Hills“
Die Suche nach der großen Liebe
Tom und Bill Kaulitz
Auch in der x-ten Wiederholung sehenswert: Die beste Zeitschleifenkomödie aller Zeiten im Free-TV
Zeitlose Komödie
Und täglich grüßt das Murmeltier
ZDF zeigt "Die Wannseekonferenz" zum 80. Jahrestag
"Die Wannseekonferenz"
Die Wannseekonferenz
Gefährliche Wahrheitsjagd: Was steckt hinter "The Kollective"?
Weltweite Spurensuche
The Kollective
„Punch-Drunk Love“ im ZDFneo: Paul Thomas Andersons skurrile Liebesgeschichte
Kultfilm-Tipp
Punch-Drunk Love
Die Arena der Macht und Mythen
"Das Kolosseum, Arena der Macht (1/2) – Ein Bau der Superlative"
Das Kolosseum, Arena der Macht
Kurios: In dieser Situation flattern „Bergretter“-Star Sebastian Ströbel die Nerven
Überraschendes Geständnis
Sebastian Ströbel gibt einen kuriosen, privaten Einblick.
GZSZ-Star Anne Menden im Baby-Glück: "Für einen Moment stand alles still"
Babyglück
Anne Menden
Mord im Fasching: Tatort enthüllt düstere Geheimnisse
"Tatort: Kehraus"
Tatort: Kehraus
Die Altkanzlerin ermittelt in ihrem zweiten Mordfall
"Miss Merkel: Mord auf dem Friedhof"
Miss Merkel: Mord auf dem Friedhof
Hubert geht wieder mit Staller auf Mörderjagd: ARD zeigt noch einmal die Anfänge der Kultserie
"Hubert und Staller"
Hubert und Staller
Moderator Twenty4Tim verrät über neue Staffel "Reality Queens": "Es ist wirklich echt heftig"
Promi-Damen im Dschungel
"Reality Queens - Auf High Heels durch den Dschungel"
Helene Fischer antwortet auf pikante Frage: „Der einzige, der mir jetzt einfällt, ist natürlich Florian"
Privatleben der Schlagerstars
Eigentlich hält sich Helene Fischer bedeckt, wenn es um ihr Privatleben geht. In einer Radioshow hat die Schlagersängerin nun ihren Ex-Freund Florian Silbereisen direkt angesprochen.
Martin Rütter zerlegt Markus Söder im Podcast: "Nicht besonders intelligent"
Söder-Kritik
Martin Rütter
Marlene Lufen spricht mit verurteilter Mörderin – am Ende kommen ihr die Tränen
Ergreifende Podcast-Folge
Marlene Lufen
Gil Ofarim gewinnt Dschungelcamp – und beschert RTL Mega-Quoten
Sieger in Australien
Finale im Dschungelcamp
Nach dem Saarbrücken-"Tatort": Warum ist die Flutung von alten Stollen umstritten?
Familiendrama und Grubenflutung
"Tatort: Das Böse in Dir"
Atom-U-Boot im Fokus: Die packende Serie "Vigil"
"Vigil – Tod auf hoher See"
Vigil - Tod auf hoher See
Christoph Maria Herbst wird 60: So stark hat sich der Darsteller verändert
Vielseitiger Schauspieler
Christoph Maria Herbst
Bekannt aus "Hubert und Staller": Was wurde aus Annett Fleischer?
Das macht sie heute
Hubert und Staller
Doppelte Liebeskomödie: Die besten Til-Schweiger-Filme im Free-TV
Schweiger-Doppel
"Keinohrhasen"
Gil Ofarim: sein Zuhause, skurrille Fanerlebnisse und ein peinicher Vorfall
Private Einblicke
"Dschungelcamp"-Teilnehmer Gil Ofarim gibt einen spannenden Einblick in sein Privatleben.
Die gespaltenen Staaten von Amerika: Kid Rocks alternative Super-Bowl-Show erreicht Millionenpublikum
Spaltung durch Musik
Kid Rock
"Hat mich völlig auflaufen lassen": "Frühstücksfernsehen"-Star spricht über prägendes Interview
Unvergessliche Begegnung
Daniel Boschmann
Felix Neureuther über Vonn-Sturz: Es war schwierig, "danach weiter zu kommentieren"
Olympia-Drama
Felix Neureuther
Vor Zverev: Die Ex-Partner von Sophia Thomalla im Überblick
Wer sind sie?
Sophia Thomalla ist seit 2021 mit Tennis-Profi Alexander Zverev liiert.