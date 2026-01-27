Home News TV-News

"Die Wannseekonferenz": Kritik zur ZDF-Sendung zum 80. Jahrestag der Konferenz

"Die Wannseekonferenz"

ZDF zeigt "Die Wannseekonferenz" zum 80. Jahrestag

27.01.2026, 06.00 Uhr
von Eric Leimann
Zum 80. Jahrestag der Wannseekonferenz zeigt das ZDF die präzise Neuverfilmung des historischen Treffens von 1942. Der Film von Matti Geschonneck offenbart die schockierende Kälte der Bürokratie hinter dem Holocaust.
Die Wannseekonferenz
Ein Lächeln zur Planung von millionenfachem Massenmord: Reinhard Heydrich (Philipp Hochmair), Chef des Reichssicherheitshauptamts, der Sicherheitspolizei und des SD, sitzt der Wannseekonferenz am 20. Januar 1942 vor.   Fotoquelle: ZDF / Julia Terjung
Die Wannseekonferenz
Architekten der Wannseekonferenz, von links: Reinhard Heydrich (Philipp Hochmair), Chef des Reichssicherheitshauptamts, der Sicherheitspolizei und des SD, Heinrich Müller (Jakob Diehl) und Adolf Eichmann (Johannes Allmayer), Leiter der Abteilung Judenangelegenheiten/Räumungsangelegenheiten im Reichssicherheitshauptamt.  Fotoquelle: ZDF / Julia Terjung
Die Wannseekonferenz
Teilnehmer der Wannseekonferenz, von links): Dr. Rudolf Lange (Frederic Linkemann), Dr. Eberhard Schöngarth (Maximilian Brückner), Dr. Josef Bühler (Sascha Nathan), Dr. Georg Leibbrandt (Rafael Stachowiak), Dr. Alfred Meyer (Peter Jordan), Adolf Eichmann (Johannes Allmayer), Ingeburg Werlemann (Lilli Fichtner), Heinrich Müller (Jakob Diehl), Reinhard Heydrich (Philipp Hochmair), Otto Hofmann (Markus Schleinzer), Dr. Gerhard Klopfer (Fabian Busch), Friedrich Wilhelm Kritzinger (Thomas Loibl), Dr. Wilhelm Stuckart (Godehard Giese), Martin Luther (Simon Schwarz), Erich Neumann (Matthias Bundschuh)und Dr. Roland Freisler (Arnd Klawitter).  Fotoquelle: ZDF / Julia Terjung
Die Wannseekonferenz
Die nur etwa 90 Minuten dauernde Konferenz "mit anschließendem Frühstück" beginnt: Adolf Eichmann (Johannes Allmayer) und Protokollantin Ingeburg Werlemann (Lilli Fichtner) sind mit dabei.  Fotoquelle: ZDF / Julia Terjung
Die Wannseekonferenz
Von links: Dr. Gerhard Klopfer (Fabian Busch), Friedrich Wilhelm Kritzinger (Thomas Loibl), Dr. Wilhelm Stuckart (Godehard Giese), Martin Luther (Simon Schwarz), Erich Neumann (Matthias Bundschuh) und Dr. Roland Freisler (Arnd Klawitter) beraten.  Fotoquelle: ZDF / Julia Terjung
Die Wannseekonferenz
Besprechungspause vor der Villa am Großen Wannsee: Dr. Eberhard Schöngarth (Maximilian Brückner, links), Dr. Rudolf Lange (Frederic Linkemann, Mitte) und Friedrich Wilhelm Kritzinger (Thomas Loibl) besprechen sich.  Fotoquelle: ZDF / Julia Terjung
Die Wannseekonferenz
Reinhard Heydrich eröffnet die Besprechung mit (von links) Adolf Eichmann (Johannes Allmayer), Ingeburg Werlemann (Lilli Fichtner), Heinrich Müller (Jakob Diehl), Reinhard Heydrich (Philipp Hochmair), Otto Hofmann (Markus Schleinzer) und Friedrich Wilhelm Kritzinger (Thomas Loibl).  Fotoquelle: ZDF / Julia Terjung
Die Wannseekonferenz
Reinhard Heydrich (Philipp Hochmair, links), Chef des Reichssicherheitshauptamts, Chef der Sicherheitspolizei und des SD, verlässt die Konferenz nach getaner Arbeit.  Fotoquelle: ZDF / Julia Terjung

Von 30 Protokoll-Durchschlägen, die im Nachgang der 85-minütigen Konferenz zur "Endlösung der Judenfrage" angefertigt wurden, überstand nur einer die Endphase des Krieges. Es reichte aus, um detailliert und in kühler Präzision zu belegen, was an einem kalten Januarmorgen 1942 in der Villa am Berliner Großen Wannsee 56/58 geschah. Das ZDF zeigt den schlicht "Die Wannseekonferenz" betitelten Film von Regisseur Matti Geschonneck aus dem Jahr 2022 erneut zu später Stunde.

ZDF
Die Wannseekonferenz
Drama • 27.01.2026 • 20:15 Uhr

Ins damalige Gästehaus der Sicherheitspolizei und des Sicherheitsdienstes (SD) hatte Reinhard Heydrich (Philipp Hochmair), Chef der Sicherheitspolizei und des SD, 14 weitere Männer samt Protokollantin Ingeburg Werlemann (Lilli Fichtner) eingeladen. An Heydrichs Seite saß Adolf Eichmann (Johannes Allmayer), sein Leiter der Abteilung Judenangelegenheiten / Räumungsangelegenheiten im Reichssicherheitshauptamt. Auf ihrer Themenliste für die Konferenz stand: den begonnenen Holocaust an den Juden im Detail zu organisieren und die Zusammenarbeit der beteiligten Instanzen zu koordinieren. Die anderen Herren der Runde werden von bekannten Schauspielern wie Godehard Giese, Maximilian Brückner oder Thomas Loibl verkörpert.

Die Vorläufer der Neuverfilmung

Verantwortlich für die Neuverfilmung der "Wannseekonferenz" zeichnet das für seine kühle Präzision in Sachen Kriminal- und Dramaerzählungen bekannte Gespann Matti Geschonneck (Regie) und Magnus Vattrodt (Drehbuch). Paul Mommertz, der als Ideengeber erwähnt wird, schrieb 1984 das Bühnenstück "Die Wannseekonferenz", aus dem Heinz Schirk im gleichen Jahr einen gleichnamigen Fernsehfilm drehte. Der wurde damals mit dem Grimmepreis ausgezeichnet, wenige Jahre später folgte ein Kinofilm. 2001 nahmen sich dann Amerikaner und Briten des Stoffes an.

Derzeit beliebt:
>>Gil Ofarim: sein Zuhause, ein peinicher Vorfall und Fanerlebnisse
>>Keanu Reeves als scheiternder Schutzengel: Das sind die Heimkino-Highlights der Woche
>>„Der Bergdoktor“: Hans Sigl spricht erstmals über ein mögliches Serien-Ende
>>Neues Kapitel für „Wetten, dass..?“: Frank Elstner äußert sich zu den Kaulitz-Brüdern

Das vom gesamten Ensemble hervorragend gespielte Konferenz-Update, aus dem Philipp Hochmair als charmant-brillanter Architekt des Bösen herausragt, hinterlässt Spuren. Trotz der Verwaltungssprache wird das gigantische Grauen offensichtlich, das sich hinter den Worten verbirgt: Der Massenmord an Millionen Jüdinnen und Juden wird hier als rein logistisches Problem behandelt.

In der ZDFmediathek steht "Die Wannseekonferenz" bereits ab Mittwoch, 21. Januar, zum Abruf bereit.

Die Wannseekonferenz – Di. 27.01. – ZDF: 20.15 Uhr

Das wurde aus den Stars der "Schwarzwaldklinik"
Sie waren die beliebtesten Ärzte, Pfleger und Schwestern Deutschlands: Wir zeigen, was aus den Stars der "Schwarzwaldkinik" wurde.
Schwarzwaldstars
Aus dem Schwarzwald in die halbe Welt

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Unglaubliches Meisterwerk: "Son of Saul" zeigt das Grauen von Auschwitz
Holocaust-Mahnmal
"Son of Saul"
Film aus der Hölle: ARTE zeigt schwer erträgliches Meisterwerk
"Son of Saul"
"Son of Saul"
Geld, Glaube, Macht: Wer regiert die USA unter Donald Trump wirklich?
"Terra X History: Donald Trump – Amerikas neue Revolution?"
Terra X History: Donald Trump - Amerikas neue Revolution?
So sah Marietta Slomka am Anfang ihrer "heute journal"-Karriere aus
ZDF-Jubiläum
Marietta Slomka
Das wurde aus den Stars der "Schwarzwaldklinik"
Schwarzwaldstars
Aus dem Schwarzwald in die halbe Welt
Leben auf dem Mond? Die Pläne für 2030
"Terra X: Rückkehr zum Mond"
Terra X: Rückkehr zum Mond
Wie Goebbels das Volk manipulierte
"Führer und Verführer"
Führer und Verführer
Aus tragischem Abgang beim "SOKO Leipzig"-Jubiläum macht das ZDF kein Geheimnis
Emotionaler Serienausstieg
"SOKO Leipzig - Was bleibt" (1)
Zum 25-Jahre-Jubiläum verabschiedet sich ein Serien-Urgestein
Doppelfolge "SOKO Leipzig – Was bleibt"
"SOKO Leipzig - Was bleibt" (1)
Ein alter Bekannter kehrt zurück
"SOKO Wien – Vergeltung"
SOKO Wien - Vergeltung
Die Verzweiflung der "Displaced Persons"
"Die Überlebenden – Neuanfang nach dem Holocaust (1/2)"
Die Überlebenden - Neuanfang nach dem Holocaust (1/2)
"Let's Dance" 2026: RTL bestätigt Starttermin
Promi-Tanzshow
"Let's Dance"
Seit Jahrzehnten vor der Kamera: Monika Baumgartner blickt auf ihr Leben
Karriereende? Nicht für sie!
Monika Baumgarnter
Carina Walz: Ein Blick auf das Vermögen der Ehefrau von Dieter Bohlen
Finanzielle Eigenständigkeit
Dieter Bohlen auf der Bühne, im Hintergrund sind Sylvie Meis, Carina Walz und Pietro Lombardi.
So wohnt Beatrice Egli privat: Ein Blick in ihr Zuhause am Zürichsee
Intime Einblicke
Beatrice Egli redet.
Tim Mälzer spricht über Kostendruck auf seiner TV-Show: "Dann höre ich auf"
Sparzwang bei VOX
Kitchen Impossible
Schlager-Star Mary Roos denkt an den Tod: "Ich amüsiere mich immer"
Mary Roos im Unruhestand
Kölner Treff
Kein Weltuntergang, dafür jede Menge Ego: Warum "Wonder Man" die klügste Marvel-Serie seit Langem ist
Satirische Superheldenserie
"Wonder Man" | Disney+
Krebs-Erkrankung war "ein Schock": Badesalz-Comedian Gerd Knebel ist tot
Comedy-Legende
Gerd Knebel
Fans sind nach ultrakurzer Dschungelcamp-Folge wütend: "Was soll das?"
Dschungelcamp-Kürzung
Tag 3 im Dschungelcamp
Ikonisches RTL-Moderationsduo: Ulrike von der Groeben und Peter Kloeppel "waren nicht befreundet"
TV-Duo-Entzauberung
Peter Kloeppel und Ulrike von der Groeben
Judith Williams stellt sich Einbürgerungstest: "Durfte noch nie einen Wahlzettel ausfüllen"
Einbürgerungstest
Judith Williams
Im Free-TV: Dieser starbesetzte Endzeit-Thriller zeichnet ein düsteres Bild für 2027
Endzeitthriller
Children of Men
"O.C., California"-Star: So geht es Mischa Barton heute
Mischa Bartons Lebensreise
O.C, California
"Sweet Caroline": Wer ist die "süße Caroline" in Neil Diamonds Evergreen?
Hintergrundgeschichte
Neil Diamond
"Zu weit gegangen": Jason Statham räumt folgenschwere Fehler bei Dreharbeiten ein
Gefährliche Stunts
Jason Statham
Laura Maria Rypa verrät ihr Gewicht – und was sie daran ändern will
Traumfigur
Laura Maria Rypa auf einem roten Teppich.
Das ist der Vater von Sophia Thomalla
Prominente Familie
Simone Thomalla und Rene.
Bremer Tatort: Geht es Deutschlands Studierenden wirklich so schlecht?
Studentenstress
Tatort: Wenn man nur einen retten könnte
Ina Müller berichtet von misslungenem Interview mit Til Schweiger: "Das war traumatisierend"
Interview-Panne
Ina Müller