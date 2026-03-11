Neue Serie auf "Bergdoktor"-Sendeplatz: Diese Sanitäterin erobert die Primetime

Die Reihe "Einfach Elli" erzählt von einer empathischen Notfallsanitäterin, die mit ADHS lebt und ihre Arbeit daher eher ungewöhnlich angeht. Klara Deutschmann verkörpert die etwas andere Hauptfigur der neuen Primetime-Medical, die vorerst mit zwei Episoden auf dem beliebten Sendeplatz am Donnerstagabend zu sehen ist. Dort also, wo unlängst die 19. "Bergdoktor"-Staffel zu Ende gegangen ist.

Im Mittelpunkt steht die titelgebende Elli Kempfer, die in ihren Heimatort Steinau im Karwendelgebirge zurückkehrt und dort als Notfallsanitäterin in der die Rettungsstelle Karwendel Nord anfängt. Gleich am ersten Tag, noch bevor sie die Unfallklinik überhaupt betreten hat, rettet sie einer schwer verletzten Frau das Leben. Elli ist besonders, und das zeigt sich an ihrer Intutition: Sie erkennt, dass hinter dem Hörverlust einer jungen Musikerin (Renée Gerschke) mehr steckt – und beeindruckt damit gleich ihre neuen Kollegen.

Allen voran Oberarzt Dr. Mark Sorell, dem Marcus Mittermeier fast schon einen charismatischen Clooney-Touch verleiht. Weil Sorells Frau (Sophie von Kessel) den Laden streng managt und sein Sohn Felix (Sebastian Griegel) mit Elli im Notarztwagen fährt, ist das "Familienunternehmen" komplett. Auch der Rest der Klinik beäugt die Neue neugierig; zu Notarzt Jasper (Lucas Reiber) spürt Elli gar eine besondere Verbindung.

"Einfach Elli": Serien-Hauptfigur lebt mit ADHS Das Innenleben der Hauptfigur ist ungewöhnlich präsent: "Ich verzettel mich manchmal, rede zu viel, schiebe Dinge auf, aber dafür kann ich Informationen viel schneller verarbeiten als andere und nehme sehr intensiv wahr", beschreibt Elli ihre Kondition. Und welch andere Serienärzte ziehen sich schon regelmäßig auf Almwiesen zurück, um zur Ruhe zu kommen?

Dass die Sanitäterin ADHS hat, wird weder zum Makel noch zur Marotte gemacht, sondern komplex thematisiert. "Elli ist ein reflektierter Mensch, medikamentös gut eingestellt. Sie weiß mit ihrer neurologischen Besonderheit umzugehen, sie auch einzusetzen und als Stärke zu begreifen", sagt Klara Deutschmann laut Sender über ihre Figur, mit der sie – in der Tat perfekt besetzt – gleich Sympathiepunkte beim Publikum sammelt.

Zugleich stehe Elli sich und anderen "auch häufiger mal im Weg". Sie habe beim Dreh gelernt, "wie vielfältig ADHS ist und wie unterschiedlich es sich von Person zu Person zeigt" und dass es "keine Einschränkung ist, sondern viele besondere Seiten hat", so die 36-jährige Schauspielerin im Interview mit der Agentur teleschau.

"Ich kann sehr schlecht Blut sehen" All das findet in der lieblichen Landschaft Südbayerns statt, wo der Kontrast zu medizinischen und menschlichen Dramen noch einmal größer erscheint und die Ärzte ihren Patienten schonmal auf dem Traktor begegnen. Viel Potenzial zum Publikumsliebling hat die neue Reihe jedenfalls – vor allem dank ihrer Hauptfigur. Klara Deutschmann selbst hätte Ellis Beruf laut ZDF übrigens "auf gar keinen Fall" ergriffen: "Ich kann sehr schlecht Blut sehen", gesteht sie, was oft zur Belustigung am Set geführt habe.

Auf die Premierenfolge "Neuanfang" (Donnerstag, 12. März, 20.15 Uhr) folgt eine Woche später die zweite Episode "Verzeihen" (19. März). Beide Filme sind schon jetzt online als Stream abrufbar.

