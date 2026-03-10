Home News Star-News

Beatrice Egli gewährt Einblick in ihre private Wohnung

Einblick ins Zuhause

Beatrice Egli privat: So gemütlich wohnt die Schlagersängerin

10.03.2026, 15.45 Uhr
von Annika Schmidt
Beatrice Egli lebt überraschend bescheiden in einer kleinen Zweizimmerwohnung am Zürichsee. Der Schlagerstar gewährt Einblicke in ihre helle, romantische Einrichtung.
Beatrice Egli redet.
Beatrice Egli liebt den Glamour auf der Bühne, doch zuhause ist ihr der Wohlfühl-Faktor am wichtigsten.  Fotoquelle: picture alliance / GEORG HOCHMUTH

Beatrice Egli hält ihr Privatleben weitgehend unter Verschluss — umso aufschlussreicher sind seltene Einblicke in ihr Zuhause am Zürichsee. Dort hat sich die Sängerin einen Ort geschaffen, der nichts mit Bühnenlicht oder Termindruck zu tun hat. Hinter der Wohnungstür steht nicht der gefeierte Schlagerstar im Mittelpunkt, sondern eine Frau, die Ruhe sucht und einfach sie selbst sein möchte.

Überraschend bescheiden: Eglis Wohnstil im Detail

Obwohl sich Beatrice Egli längst ein Leben im Luxus leisten könnte, lebt die Schlagersängerin bewusst bescheiden – in einer kleinen Zweizimmerwohnung am Zürichsee, in der sie sich seit Jahren zuhause fühlt. Ein Einrichtungsstil, der zu ihr passt, ist ihr besonders wichtig. Der Blick in ihre Räume zeigt schnell: Beatrice mag es hell, schlicht und dennoch romantisch. Weiß dominiert, ergänzt durch sanfte, unaufdringliche Töne.

Am meisten Zeit verbringt sie im kombinierten Wohn- und Küchenbereich. Dort steht ein weißes Sofa, die Wohnzimmerwand ist in einem dezenten Grau gestrichen. In der Küche findet sich ein Esstisch, umgeben von hellgrauen Samtstühlen. Auch beim Geschirr weiß die Sängerin genau, was sie möchte: Es soll schlicht sein. „So sieht man das Essen gut und präsentiert, was man mit Liebe gekocht hat“, erklärt sie.

Derzeit beliebt:
>>„Noch nie so verzweifelt“: Ina Müllers quälendes Interview mit Til Schweiger
>>"Rosenheim-Cops": Das ist aus den alten Stars der Serie geworden
>>"Die Giovanni Zarrella Show" geht wieder los - Das sind die Gäste im März!
>>GNTM-Auftritt von Beatrice Egli: Der wahre Grund für ihren Besuch bei Heidi Klum


Aufgewachsen ist Beatrice Egli in Pfäffikon. Der Ort liegt eine halbe Stunde Autofahrzeit vom Zürichsee entfernt. (Foto: picture alliance/Shotshop/Frank Peters)



So entspannt Egli in den eigenen vier Wänden

Viel Weiß und ein Hauch von zartem Rosa bestimmen die Atmosphäre in Beatrice Eglis Schlafzimmer. Ein weißes Sideboard, zahlreiche Kissen und Bettwäsche – am liebsten aus Leinen – sorgen für eine ruhige, helle Umgebung. Auch ein weißer Schaukelstuhl gehört zur Einrichtung und vermittelt der Sängerin zusätzliche Geborgenheit.

„Ich möchte im Schlafzimmer sein wie auf Wolke 7“, sagt die 37-Jährige. Und damit ihr das gelingt, pflegt sie jeden Abend ein festes Ritual: Bevor sie schlafen geht, trägt sie in ein Buch ein, wofür sie an diesem Tag dankbar war.

Ikonisches RTL-Moderationsduo: Ulrike von der Groeben und Peter Kloeppel "waren nicht befreundet"
Ulrike von der Groeben und Peter Kloeppel prägten als Moderationsduo die deutsche TV-Landschaft. Doch privat verband die beiden nicht viel, wie Ulrike im Podcast verriet.
TV-Duo-Entzauberung
Peter Kloeppel und Ulrike von der Groeben

Zuhause als Schutzraum: Eglis Regel für Privatsphäre

Bei ihrem turbulenten Berufsalltag ist Beatrice Egli besonders wichtig, dass ihr Zuhause ein echter Rückzugsort bleibt. „Zuhause möchte ich wirklich zuhause sein“, erklärt die gelernte Friseurin ihre persönliche Regel. Deshalb sucht man in ihrer Wohnung vergeblich nach Preisen oder Auszeichnungen – die bewahrt sie bewusst im Proberaum auf.

Ihr Zuhause soll ein Ort sein, an dem sie herunterfahren und ganz bei sich sein kann. „Ich brauche diesen Abstand zu allem“, sagt die Metzgerstochter und beschreibt damit genau das, was ihre Wohnung für sie bedeutet: einen geschützten Raum, fernab vom Trubel der Öffentlichkeit.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden.
Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden.
Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Kochen als Leidenschaft: Eglis Lieblingsort zuhause

Bei der Wohnungsbesichtigung erzählte Beatrice Egli, dass sie besonders gern in ihrer Küche kocht – am liebsten gemeinsam mit Freunden. Entsprechend viel Zeit verbringt sie in ihrem offenen Wohn- und Kochbereich. Auch wenn sie versucht, Privates und Berufliches zu trennen, gelingt das nicht immer. Doch es gibt einen Ort, an den sie sich zurückzieht, sobald das Wetter mitspielt.

„Der Bergdoktor“: Hans Sigl spricht erstmals über ein mögliches Serien-Ende
Hans Sigl ist seit über 15 Jahren als Dr. Martin Gruber bekannt. Nun spricht er im Podcast "SWR1 Leute" offen über ein mögliches Ende seiner Erfolgsgeschichte und seine Pläne für die Zukunft, inklusive einer Late-Night-Show.
Hans Sigls Zukunftspläne
Hans Sigl als Dr. Martin Gruber in "Der Bergdoktor"

„Ich bin am allerliebsten auf meiner Terrasse und das am besten bei Sonnenschein.“
Dort hat sie es sich so eingerichtet, dass sie alles tun kann: arbeiten, entspannen oder einfach nur draußen sein. „Ich bin draußen so eingerichtet, dass ich arbeiten, entspannen und einfach alles machen kann. Denn am liebsten verbringe ich meine Zeit an der frischen Luft“, sagte der Schlagerstar im Gespräch mit Haus.de.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden.
Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden.
Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!

Relevante Themen dieses Artikels
Mieten, kaufen, wohnen Schlager

Das könnte dich auch interessieren

"Experte für alles" ist zurück: Klaas Heufer-Umlauf startet Staffel 2 der Show auf ProSieben
Experte löst Alltagsrätsel
Experte für alles
„Traumschiff“-Insiderin packt aus: Wussow äußert sich zu Kapitän Silbereisen
Macht der Kapitän einen guten Job?
Florian Silbereisen, Barbara Wussow und Daniel Morgenroth beim "Traumschiff"-Dreh.
Helene Fischer gibt seltenen Einblick in ihr Privatleben: "Ich bin gar nicht mehr so wichtig"
Zwischen Babygeschrei, Schlafmangel und Tourvorbereitungen
Helene Fischer spricht über ihr neues Leben als zweifache Mutter.
"Klein gegen Groß – Das unglaubliche Duell": Alle Infos zu der ARD-Show
Promi-Duelle
Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell
Königliche Verbindungen: Diese bekannten Stars haben royale Vorfahren
Königliche Verbindungen
Angelina Jolie
Trailer enthüllt Überraschung: Was sucht denn Beatrice Egli bei "Germany's Next Topmodel"?
Schlagerstar überrascht
Beatrice Egli
Kindheit im Wohnwagen? So wuchs Anna-Carina Woitschack auf
Schlagerstar-Hintergrund
Anna-Carina Woitschack
Schockmoment im MDR: Kim Fisher widmet Sendung verstorbenem Kollegen
Emotionaler Abschied
"Riverboat"
SAT.1 startet neue Vorabendserie mit Diana Staehly am Bodensee
"Ein Hof zum Verlieben"
Ein Hof zum Verlieben
"Mister Gesundheit" Hademar Bankhofer im Alter von 84 Jahren verstorben
Nachruf
Hademar Bankhofer
"Rosenheim-Cops"-Star Marisa Burger erlebt böse Überraschung vor Publikum
"Das ist die Hölle"
Marisa Burger in dem Theaterstück "Kleine Verbrechen unter Liebenden".
Carpendale kritisiert Helene Fischers sexy Outfits – sie reagiert deutlich
Polarisierende Freizügigkeit
Helene Fischer auf der Bühne
Shirin David packt über Mobbing in Schulzeit aus: "Als würde jemand dein Herz rausreißen"
Rapperin Shirin David
Shirin David
Arzt versagt bei simpler Medizinfrage – Peinlicher Moment bei "Wer wird Millionär?"
Joker-Desaster
Wer wird Millionär?
„Ihr werdet mich von allen Seiten sehen“: So wird die Bühne auf Helene Fischers Tour aussehen
Jubiläumstour
Helene Fischer in der Luft auf der Bühne.
Deutet sich heute schon Marisa Burgers Abschied bei den "Rosenheim-Cops" an?
Abschied von Stockl
"Die Rosenheim-Cops - Jagd auf Stockl"
Verhaftet bei USA-Einreise: Davor sorgte sich Michael Mittermeier
Direkte Comedy
Volle Kanne
RTL zeigt verunglückte Wanda Perdelwitz heute in einem ihrer letzten TV-Filme
Armbrustmord
Wanda Perdelwitz
Der Graf mit großer Dankbarkeit für seine Frau: „Ohne sie wäre ich nie Musiker geworden“
Neustart
Der Graf von Unheilig guckt ernst.
Hasskommentare über ihr Aussehen: Gründer kehren völlig verändert zu "Die Höhle der Löwen" zurück
Überraschender Auftritt
Frank Thelen, Judith Williams, Dagmar Wöhrl, Carsten Maschmeyer, Janna Ensthaler und Ralf Dümmel kämpfen in "Die Höhle der Löwen" um die besten Investments. Ein Gründerpaar sorgt in der aktuellen Staffel für eine große Überraschung.
„Rosenheim-Cops“-Star Marisa Burger räumt mit Irrtum auf: „Wir sind keine Millionäre“
Gagen im TV
Marisa Burger lächelt in der NDR-Talkshow.
Amira Aly macht Urlaub in Dubai und wird stark kritisiert: "Das geht gar nicht!"
Heikle Dubai-Debatte
Amira Aly
"Riverdale"-Star im Babyglück: Charles Melton ist Vater geworden
Familienglück
Charles Melton
Netflix feiert zweite Staffel von "One Piece"
Grand Line Abenteuer
"One Piece" - Staffel 2 | Netflix
"Arbeitsloser des Jahres" erklärt, warum er in Ronzheimer-Doku übers Bürgergeld log
Bürgergeld-Lüge
Paul Ronzheimer
"Let's Dance"-Kandidatin Vanessa Borck: So viel verdiente sie mit ihrem Ehe-Aus!
Influencerin im TV
Vanessa Borck bei "Let's Dance".
„Du kriegst das nicht“ und „Sensationstag“: Wenn Expertisen zur Makulatur werden
Ausgabe vom 10. März
Die Experten Colmar Schulte-Goltz, Wendela Horz und Annika Raßbach stehen mit Moderator Horst Lichter im "Bares für Rares"-Studio nebeneinander, dabei lächeln sie in die Kamera.
"Sind Tränen geflossen": Marlene Lufen schildert "dramatische" Kündigungswelle bei TV-Sendern
Krise in der TV-Branche
Marlene Lufen
Christliche Abtreibungsgegner im "Polizeiruf 110": Gibt es solche Gruppen in Deutschland?
Gesellschaftspolitischer Krimi
Polizeiruf 110: Your Body My Choice
Oscars 2026 – Alle wichtigen Nominierten im Überblick: Wer hat die besten Chancen?
Die Oscars
Jessie Buckley hält ihren Golden Globe nach oben.