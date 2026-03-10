Home News Star-News

Influencerin im TV

"Let's Dance"-Kandidatin Vanessa Borck: So viel verdiente sie mit ihrem Ehe-Aus!

10.03.2026, 10.56 Uhr
von Alexander Kords
Das Ende einer Beziehung ist nicht selten schmerzhaft. Für Influencer kann eine Trennung aber auch mit einem warmen Geldregen verbunden sein, wie Vanessa Borck und ihre Ex-Frau Ina zeigen.
Vanessa Borck bei "Let's Dance".
Vanessa Borck ist Influencerin und Teilnehmerin der diesjährigen Staffel "Let's Dance".  Fotoquelle: picture alliance / Panama Pictures | Christoph Hardt
Vanessa und Ina von CoupleOnTour
Jahrelang waren Vanessa und Ina ein Paar und verdienten mit ihrem Kanal "CoupleOnTour" ihr Geld.  Fotoquelle: picture alliance / AAPimages | AAPimages/Lueders

Vanessa Borck ist eine der erfolgreichsten deutschen Influencerinnen. Derzeit wird sie sogar einem breiten Fernsehpublikum bekannt, da sie aktuell an „Let’s Dance“ teilnimmt. Besonders emotional wurde es für sie und ihre vielen Follower im September 2024, als sie und ihre Ehefrau Ina ihre Trennung bekanntgaben. Das taten die beiden selbstverständlich per Social Media. Und so schwer der Schritt für die beiden auch war: Er brachte ihnen einiges an Geld ein, wie Borck kürzlich im Podcast „Baby Got Business“ verriet. Denn das YouTube-Video, das mittlerweile mehr als drei Millionen Mal angesehen wurde, generierte Einnahmen in Höhe von rund 12.000 Euro. Zu verdanken ist dies den Werbeeinblendungen vor dem Video.

Außerdem sagte Borck im Podcast, dass das Video durchaus noch mehr Geld hätte einbringen können, hatte aber einen „schlechten TKP“. Die Abkürzung steht für Tausenderkontaktpreis, also die Einnahmen, die ein Video bei 1.000 Ansichten einbringt. In dem rund 15 Minuten langen Video erklären Borck und Ina, was die Gründe für ihre Trennung sind. Unter anderem sprechen sie über Kommunikationsprobleme und ihre Angst davor, mit ihrer Trennung ihre Follower und ihre Familien zu enttäuschen. Zudem verkünden sie, dass sie als Nessiontour und Inaontour mit Social Media weitermachen.

So wurde aus Vanessa Borck und Ina ein Influencer-Traumpaar

Vanessa Borck und Ina kennen sich bereits seit ihrer Schulzeit, hatten aber anfangs nur wenig Kontakt. Später entwickelte sich eine Freundschaft, aus der schließlich Liebe wurde. Im Sommer 2021 heirateten die beiden und bekamen 2022 per Samenspende ihre Tochter Olivia, die Vanessa austrug. Bei allen großen und kleineren Lebensschritten wurde das Coupleontour von Tausenden von Fans per Social Media begleitet – auch bei den Auswirkungen des Schlaganfalls, den Ina 2022 erlitt. Bis zur Trennung 2024 brachte das Paar zwei Jugendsachbücher sowie den Erlebnisbericht „Hope on Tour. Nach dem Schlaganfall zurück ins Leben“ heraus.

Wie es für Vanessa Borck allein weitergeht

Im März 2025 wurde bekannt, dass Vanessa Borck an der Dating-Show „Princess Charming“ teilnimmt. Auf der thailändischen Insel Koh Samui kämpften 18 Frauen um ihre Gunst. Als sich Borck in die Kandidatin Lotti verliebte, diese die Gefühle aber nicht erwiderte, brach sie die Show vorzeitig ab. Seit Ende Februar 2026 ist sie eine der 14 prominenten Kandidaten von „Let’s Dance“. Ihre Tanzpartnerin ist Victoria Sauerwald, die erstmals an der Show teilnimmt.

Auch wenn die Kanäle von Coupleontour mittlerweile stillgelegt sind, erfreut sich das Ex-Paar Borck nach wie vor großer Aufmerksamkeit in den sozialen Medien. Nessiontour hat auf TikTok mehr als 700.000 Follower, auf YouTube sind es etwa 200.000 Fans. Und auf Instagram interessieren sich sogar über 1,8 Millionen Menschen für die Beiträge von Vanessa Borck. Inaontour steht bei Instagram kurz vor der 1-Million-Follower-Marke. Und im Gegensatz zu ihrer Ex-Partnerin hat Ina ein neues privates Glück gefunden: Sie ist seit Ende 2024 mit einem jungen Mann namens Fabi zusammen.

