Konzept, Jury und Ausstrahlungsstart: So wird die neue DSDS-Staffel

Auch in Staffel 22 ist diese Castingshow nicht totzukriegen: "Deutschland sucht den Superstar". Einmal mehr hält Dieter Bohlen Ausschau nach der besten Stimme der Nation, gemeinsam mit seinen Jurymitstreitern Bushido und Isi Glück. Wie RTL am Montag bekannt gab, starten die neuen Folgen pünktlich zu Ostern. Die erste Castingrunde wird am Samstag, 4. April, ausgestrahlt. Danach laufen immer dienstags und samstags neue Folgen des RTL-Dauerbrenners – jeweils zur Primetime. Parallel sind die Folgen bei RTL+ zum Streamen verfügbar.

Das Casting an sich birgt indes einige Neuerungen. Das TV-Publikum verfolgt pro Casting-Ausgabe den vollständigen Tag der Talente. Ehe die finale Jury über das finale Weiterkommen in den Recall entscheidet, müssen die Talente im "Golden Room" warten. Möglich sind dann ein direktes Weiterkommen oder der erneute Gang vor die Jurys. Die goldenen CDs sind dagegen Geschichte und statt der Recall-Zettel für die nächste Runde im Europa-Park Rust gibt's ab sofort Recall-Tickets.

Zudem verknüpft RTL die neue DSDS-Staffel mit einem Reality-TV-Aspekt. Begleitend zur TV-Show startet ab 21. April "DSDS Reality" bei RTL+. Das zehnteilige Format verspricht Einblicke in den Alltag der Kandidatinnen und Kandidaten. Neben Erfahrungen aus dem WG-Leben stellt RTL auch in Aussicht, den Talenten bei ihrer Vorbereitung auf die Auftritte über die Schulter zu schauen. Unterstützung bieten bekannte Mentoren und Coaches.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

