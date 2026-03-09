Home News TV-News

Konzept, Jury und Ausstrahlungsstart: So wird die neue DSDS-Staffel

Neuerungen bei DSDS

Konzept, Jury und Ausstrahlungsstart: So wird die neue DSDS-Staffel

09.03.2026, 14.57 Uhr
Zur 22. Staffel wartet "Deutschland sucht den Superstar" mit einigen Neuerungen auf. Unter anderem überarbeitete RTL die Castings zu Beginn. Begleitend gibt es eine Extradosis Reality-TV.
DSDS
Gemeinsam mit Isi Glück und Bushido (rechts) sucht Dieter Bohlen einmal mehr Deutschlands nächsten Superstar.  Fotoquelle:  RTL / Stefan Gregorowius

Auch in Staffel 22 ist diese Castingshow nicht totzukriegen: "Deutschland sucht den Superstar". Einmal mehr hält Dieter Bohlen Ausschau nach der besten Stimme der Nation, gemeinsam mit seinen Jurymitstreitern Bushido und Isi Glück. Wie RTL am Montag bekannt gab, starten die neuen Folgen pünktlich zu Ostern. Die erste Castingrunde wird am Samstag, 4. April, ausgestrahlt. Danach laufen immer dienstags und samstags neue Folgen des RTL-Dauerbrenners – jeweils zur Primetime. Parallel sind die Folgen bei RTL+ zum Streamen verfügbar.

Das Casting an sich birgt indes einige Neuerungen. Das TV-Publikum verfolgt pro Casting-Ausgabe den vollständigen Tag der Talente. Ehe die finale Jury über das finale Weiterkommen in den Recall entscheidet, müssen die Talente im "Golden Room" warten. Möglich sind dann ein direktes Weiterkommen oder der erneute Gang vor die Jurys. Die goldenen CDs sind dagegen Geschichte und statt der Recall-Zettel für die nächste Runde im Europa-Park Rust gibt's ab sofort Recall-Tickets.

Zudem verknüpft RTL die neue DSDS-Staffel mit einem Reality-TV-Aspekt. Begleitend zur TV-Show startet ab 21. April "DSDS Reality" bei RTL+. Das zehnteilige Format verspricht Einblicke in den Alltag der Kandidatinnen und Kandidaten. Neben Erfahrungen aus dem WG-Leben stellt RTL auch in Aussicht, den Talenten bei ihrer Vorbereitung auf die Auftritte über die Schulter zu schauen. Unterstützung bieten bekannte Mentoren und Coaches.

Derzeit beliebt:
>>"Sollen sie mich in Handschellen abführen": Judith Rakers fuhr schon mit neun Jahren Auto
>>Helene Fischer gibt seltenen Einblick in ihr Privatleben: „Das funktioniert nicht“
>>Carina Bohlen erstmals im TV: Ihr Auftritt bei „Klein gegen Groß“
>>40 Jahre Modern Talking: Thomas Anders plant großes Comeback mit Nostalgie-Tour

Carina Bohlen erstmals im TV: Ihr Auftritt bei „Klein gegen Groß“
TV-Premiere für Carina Bohlen. Erstmals steht sie mit Dieter Bohlen bei „Klein gegen Groß“ vor der Kamera – und gesteht nervös: „Ich bin so aufgeregt.“
TV-Debüt
Dieter Bohlen mit Mikrofon, im Hintergrund ist seine Frau Carina.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Relevante Themen dieses Artikels
Deutschland sucht den Superstar (DSDS)

Das könnte dich auch interessieren

"Guckt das nicht!": ZDF-Moderatorin klagt in Podcast über "schlimmen Tag" bei "Grill den Henssler"
Kochdesaster
"Grill den Henssler"
Im Video regnet es Blut: Reality-Star Bela Klentze schrieb "unbequemen" Friedens-Song
Musik und Frieden
Stairway to Violet
Sonya Kraus nimmt ihr "Let's Dance"-Aus gefasst – und glaubt, es liegt auch am "Baujahr"
Sonya Kraus' Tanz-Aus
Let's Dance
Ross Antony freut sich über "Let's Dance"-Erfolg, findet aber auch: "Sonya hat das nicht verdient"
Tanzsensation
"Let's Dance"
"Let's Dance"-Star Anna-Carina Woitschack ist "in einem Wohnwagen groß geworden"
Tanzdrama bei RTL
Anna-Carina Woitschack
Wegen "Let's Dance": Anna-Carina Woitschack muss geplante Auftritte absagen
Woitschacks Absagen
Anna-Carina Woitschack
Dschungelcamp-Star über Gewichtszunahme nach Show: "Könnte weinen"
Private Krise
Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! Das große Wiedersehen
"Sport ist mein Leben": So begann die Karriere von Laura Wontorra
Laura Wontorra zurück
Laura Wontorra
Armut mitten in Deutschland: Bewegende Reportage zeigt Alltag im Kampf gegen die Armut
"stern TV Reportage: Arme Menschen, reiches Land"
stern TV Reportage: Arme Menschen, reiches Land
War „Tech-Nick“ Fluch oder Segen? Antoine Monot spricht Klartext
Krimi-Kommissar
Behringer und die Toten. Ein Bamberg Krimi: Rivus
"Weil der doof ist": "Tatort"-Star Edi Hasanovic zieht in Schöneberger-Podcast über Kollegen her
Kritik an Kollegen
Edin Hasanovic
Teresa Weißbach enthüllt: Warum ältere Frauen kaum Rollen im TV bekommen
Altersdiskriminierung
Teresa Weißbach
Lotto-Millionär Chico spricht über Investment-Flop – und die "beste Entscheidung" seines Lebens
Lotto-Gewinner-Erfolg
Kürsat Yildirim alias Lotto-Chico
Oscars 2026: Kuriose Fakten über die Preisverleihung
Oscar-Fakten
Sean Baker hält vier Oscars in der Hand.
Nur Frauen: Das ist die Sonderfolge der ARD-Telenovela „Rote Rosen“
Frauentag
Maria Fuchs lacht.
Bieterduell um Bierreklame und goldige Meinungsverschiedenheit
Ausgabe vom 9. März
Horst Lichter.
Maya Leinenbach: Erfolgreiche Foodbloggerin und Unternehmerin im Interview
Vegane Kochkunst
Maya Leinenbach im Interview
"Vanished" Die Thriller-Romanze mit Kaley Cuoco und Sam Claflin
Neue Serie
Vanished - Vertraust du ihm
40 Jahre nach Teil eins: Wann kommt der nächste "Highlander"-Film in die Kinos?
Unsterbliche Krieger
Highlander - Es kann nur einen geben (1986)
Kevin Bacon spricht über 38 Ehe-Jahre mit Kyra Sedgwick: "Wow, was für ein Geschenk!"
Hollywood-Gespann
Kyra Sedgwick und Kevin Bacon
Veronica Ferres: Seit diesem Film begeistert uns die Schauspiel-Ikone
Deutschlands Filmikone
Veronica Ferres
Christopher Lambert: Was macht der "Highlander"-Star heute?
Vom Highlander zum Kosmopoliten
Highlander - Es kann nur einen geben (1986)
Schock in Los Angeles: Rihanna unter Beschuss
Angriff auf Popstar
Rihanna
"On the Line": Kritik zum Thriller mit Mel Gibson im ZDF
Thriller
On the Line
"ARD Dokumentarfilm: Westerwelle": Alle Infos zur Doku
Politik-Doku
Guido Westerwelle
"Die Aussprache": Kritik zum oscargekrönten Drama auf ARTE mit Rooney Mara
Starbesetztes Drama
Die Aussprache
"Erlebnis Erde: Die geheime Welt der Tiere": Axel Gebauer in der ARD
Naturdokumentation
Erebnis Erde: Die geheime Welt der Tiere
"Im Schatten der Angst – Der Skorpion": Kritik zur ORF/ZDF-Reihe mit Julia Koschitz
Psychothriller
Im Schatten der Angst - Der Skorpion
Wer kriegt den Oscar? Das sind die Favoriten
Oscar-Nominierungen
Die Oscar-Trophäe
Christliche Abtreibungsgegner im "Polizeiruf 110": Gibt es solche Gruppen in Deutschland?
Gesellschaftspolitischer Krimi
Polizeiruf 110: Your Body My Choice