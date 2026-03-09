Wer kriegt den Oscar? Das sind die Favoriten

In diesem Jahr findet die 98. Oscar-Verleihung statt. Die Academy of Motion Picture Arts and Sciences ehrt die aus ihrer Sicht besten Filme und Filmschaffenden des Kinojahres 2025. Film-Experte Steven Gätjen berichtet ab 22.30 Uhr deutscher Zeit im Joyn-Livestream vom Roten Teppich. Um 23.45 Uhr beginnt die TV-Übertragung auf ProSieben.

„Blood & Sinners“ Gleich 16 Oscar-Nominierungen konnte „Blood & Sinners“ einheimsen, so viele wie kein Film zuvor. Die bisherigen Spitzenreiter „Alles über Eva“, „Titanic“ und „La La Land“ kamen auf je 14 Nominierungen. Unter anderem geht der Vampirfilm in der Kategorie „Bester Film“ ins Rennen, zudem konkurriert Michael B. Jordan, der in einer Doppelrolle die Zwillinge Smoke und Stack spielt, um den Titel als „Bester Hauptdarsteller“. „Blood & Sinners“ spielt 1932. Smoke und Stack kehren in ihre Heimat zurück, wo die Diskriminierung von Schwarzen noch zum Alltag gehört. Sie wollen einen Club eröffnen und werden unter anderem von Sammie (Miles Caton) unterstützt, der eine besondere Gabe hat. Zunächst läuft alles gut, doch im Laufe des Abends tauchen Vampire auf und treiben ihr Unwesen... Man darf angesichts der großen Konkurrenz gespannt sein, ob sich die Nominierungen am Ende in Trophäen auszahlen.

„Hamnet“ Wer es mit historischen Fakten nicht ganz so genau nimmt und die Vermischung von Geschichte und Fiktion mag, wird wahrscheinlich seine Freude an „Hamnet“ von Regisseurin Chloé Zhao (gewann bereits den Oscar mit „Nomadland“) haben. Das Drama erzählt basierend auf dem Roman von Maggie O’Farrell, wie William Shakespeare (Paul Mescal) und seine Ehefrau Agnes (Jessie Buckley) mit dem Verlust ihres Sohnes Hamnet, der mit elf Jahren an der Pest starb, kämpfen. Bei den Golden Globes gewann „Hamnet“ bereits die Auszeichnung „Bester Film“, bei den Oscars tritt er in der gleichen Kategorie an. Außerdem können unter anderem Hauptdarstellerin Buckley sowie Regisseurin Zhao auf eine Trophäe hoffen. Auch in der Kategorie „Bestes Kostümdesign“ könnte das Drama gewinnen. „Hamnet“ ist bei den Oscars in insgesamt acht Kategorien nominiert und gilt als einer der großen Favoriten.

„Frankenstein“ Gibt es tatsächlich noch eine Möglichkeit, diese neben „Dracula“ berühmteste aller Schauergeschichten neu zu erzählen? Regisseur Guillermo del Toro hat dies in vielerlei Hinsicht tatsächlich geschafft. Der von der kaum 19-jährigen Mary Shelley während eines Urlaubs verfasste Briefroman über einen Wissenschaftler, der sich über die Natur stellt und aus Leichenteilen einen neuen Menschen erschafft, der zum Monster mutiert, wird im Laufe der folgenden 200 Jahre immer wieder aufgelegt und ab dem frühen 20. Jahrhundert in unzähligen Film-Adaptionen neu interpretiert. Guillermo del Toro konzentriert sich in seinem mit wunderschönen Bildern aufgewerteten Film weniger auf das Monströse der erschaffenen Kreatur, sondern auf das Monster, das aus ihrem Schöpfer wird. Denn der reagiert auf die Unzulänglichkeit seiner Kreatur mit Gewalt. Ein lehrreiches Epos über den Hochmut des Menschen, das in neun Kategorien nominiert ist.