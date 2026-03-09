"Guckt das nicht!": ZDF-Moderatorin klagt in Podcast über "schlimmen Tag" bei "Grill den Henssler"

Die Jury konnte Laura Larsson mit ihrer Leistung bei "Grill den Henssler" nicht überzeugen. Nach ihrem Auftritt in der VOX-Show sprach die ZDF-Moderatorin nun in ihrem eigenen Podcast über die "Nahtoderfahrung", die sie bei der Aufzeichnung der Sendung durchlitt.

"War da Krieg am Tisch?", fragte Juror Joachim Llambi, als er bei "Grill den Henssler" die von Laura Larsson gekochte Vorspeise zu Gesicht bekam. Auch geschmacklich konnte die ZDF-Moderatorin in dem Kochwettbewerb nicht punkten. Ihr Kartoffel-Soufflé mit Erbsen, Möhren und Trüffel fiel bei der Jury durch – Larsson unterlag Steffen Henssler mit 15:21 deutlich.

In ihrem Podcast "Zum Scheitern Verurteilt" sprach sie nun über ihren chaotischen Auftritt. Ihr Selbstbewusstsein habe sie bei der Aufzeichnung "komplett verlassen", klagt die 36-Jährige. "Leute, tut mir einen Gefallen ... ich wollte gerade sagen 'Guckt das nicht', aber das ist irgendwie nicht fair dem Format gegenüber", sagt sie. "Aber es war ein schlimmer Tag für mich."

Sie habe "noch nie so versagt", erklärt Larsson. Für sie sei die Teilnahme an der VOX-Sendung so gewesen, "als müsste ich eine Sachaufgabe in Mathe an der Tafel lösen – vor ganz vielen Leuten". Beim Probekochen zu Hause sei sie noch zuversichtlich gewesen, erinnert sich die Podcasterin. "Aber ich habe so verkackt!"

"Ich wusste nicht mehr, was Milch ist" Im Studio sei ihr gleichzeitig "kalt und heiß" geworden: "Ich wusste nicht, wer ich bin, ich wusste nicht, wo ich war." Auch Moderatorin Laura Wontorra sei im Gespräch mit der nervösen Kandidatin "richtig verzweifelt" gewesen: "Die hat versucht, mit mir ein Interview zu führen. Ich war überhaupt nicht ansprechbar!"

"Sehr cool" sei es indessen gewesen, ihre Mitstreiter Marijke Amado und Tony Bauer zu treffen. "Ich hatte da eine gute Runde", betont Larsson, die sich "ansonsten auch sehr wohl gefühlt" habe. "Aber das Kochen kann mir nun mal keiner abnehmen." Auch Koch-Coach Mario Kotaska nicht. "Der ist verrückt geworden mit mir, der wusste nicht weiter mit mir", berichtet die einstige Radiomoderatorin. "Der hat nur noch rübergeschrien in die Küche, was ich machen soll. Der sagte: 'Jetzt muss da Milch rein' – und ich wusste nicht mehr, was Milch ist! An dem Punkt war ich."

Wer sie "richtig leiden sehen" wolle, könne die am Sonntagabend auf VOX ausgestrahle Sendung auf RTL+ schauen. "Es war eine Nahtoderfahrung", bilanziert Larsson lachend. Das Thema Kochen sei für sie erledigt: "Ich bin durch damit – ich kann das nicht."

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

