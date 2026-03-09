Home News TV-News

"Guckt das nicht!": ZDF-Moderatorin klagt in Podcast über "schlimmen Tag" bei "Grill den Henssler"

Kochdesaster

"Guckt das nicht!": ZDF-Moderatorin klagt in Podcast über "schlimmen Tag" bei "Grill den Henssler"

09.03.2026, 14.05 Uhr
von Franziska Wenzlick
Laura Larsson hatte bei "Grill den Henssler" mit einem Kartoffel-Soufflé versagt. In ihrem Podcast sprach sie über die "Nahtoderfahrung" und das Chaos am Herd.
"Grill den Henssler"
Ihr Auftritt bei "Grill den Henssler" wurde für Podcasterin und Moderatorin Laura Larsson zur "Nahtoderfahrung".  Fotoquelle: RTL

Die Jury konnte Laura Larsson mit ihrer Leistung bei "Grill den Henssler" nicht überzeugen. Nach ihrem Auftritt in der VOX-Show sprach die ZDF-Moderatorin nun in ihrem eigenen Podcast über die "Nahtoderfahrung", die sie bei der Aufzeichnung der Sendung durchlitt.

"War da Krieg am Tisch?", fragte Juror Joachim Llambi, als er bei "Grill den Henssler" die von Laura Larsson gekochte Vorspeise zu Gesicht bekam. Auch geschmacklich konnte die ZDF-Moderatorin in dem Kochwettbewerb nicht punkten. Ihr Kartoffel-Soufflé mit Erbsen, Möhren und Trüffel fiel bei der Jury durch – Larsson unterlag Steffen Henssler mit 15:21 deutlich.

In ihrem Podcast "Zum Scheitern Verurteilt" sprach sie nun über ihren chaotischen Auftritt. Ihr Selbstbewusstsein habe sie bei der Aufzeichnung "komplett verlassen", klagt die 36-Jährige. "Leute, tut mir einen Gefallen ... ich wollte gerade sagen 'Guckt das nicht', aber das ist irgendwie nicht fair dem Format gegenüber", sagt sie. "Aber es war ein schlimmer Tag für mich."

Derzeit beliebt:
>>Konzept, Jury und Ausstrahlungsstart: So wird die neue DSDS-Staffel
>>Lotto-Millionär Chico spricht über Investment-Flop – und die "beste Entscheidung" seines Lebens
>>Agententhriller mit spektakulären Actionszenen: Einer der besten Bond-Filme aller Zeiten im Free-TV
>>"Sport ist mein Leben": So begann die Karriere von Laura Wontorra

Sie habe "noch nie so versagt", erklärt Larsson. Für sie sei die Teilnahme an der VOX-Sendung so gewesen, "als müsste ich eine Sachaufgabe in Mathe an der Tafel lösen – vor ganz vielen Leuten". Beim Probekochen zu Hause sei sie noch zuversichtlich gewesen, erinnert sich die Podcasterin. "Aber ich habe so verkackt!"

"Ich wusste nicht mehr, was Milch ist"

Im Studio sei ihr gleichzeitig "kalt und heiß" geworden: "Ich wusste nicht, wer ich bin, ich wusste nicht, wo ich war." Auch Moderatorin Laura Wontorra sei im Gespräch mit der nervösen Kandidatin "richtig verzweifelt" gewesen: "Die hat versucht, mit mir ein Interview zu führen. Ich war überhaupt nicht ansprechbar!"

"Sehr cool" sei es indessen gewesen, ihre Mitstreiter Marijke Amado und Tony Bauer zu treffen. "Ich hatte da eine gute Runde", betont Larsson, die sich "ansonsten auch sehr wohl gefühlt" habe. "Aber das Kochen kann mir nun mal keiner abnehmen." Auch Koch-Coach Mario Kotaska nicht. "Der ist verrückt geworden mit mir, der wusste nicht weiter mit mir", berichtet die einstige Radiomoderatorin. "Der hat nur noch rübergeschrien in die Küche, was ich machen soll. Der sagte: 'Jetzt muss da Milch rein' – und ich wusste nicht mehr, was Milch ist! An dem Punkt war ich."

Wer sie "richtig leiden sehen" wolle, könne die am Sonntagabend auf VOX ausgestrahle Sendung auf RTL+ schauen. "Es war eine Nahtoderfahrung", bilanziert Larsson lachend. Das Thema Kochen sei für sie erledigt: "Ich bin durch damit – ich kann das nicht."

Sonya Kraus nimmt ihr "Let's Dance"-Aus gefasst – und glaubt, es liegt auch am "Baujahr"
Sonya Kraus muss "Let's Dance" nach der ersten Show verlassen. Ihr Tanzpartner Valentin Lusin ist tief betroffen, während Kraus optimistisch bleibt und neue Ziele verfolgt.
Sonya Kraus' Tanz-Aus
Let's Dance

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Relevante Themen dieses Artikels
Grill den Henssler

Das könnte dich auch interessieren

"On the Line": Kritik zum Thriller mit Mel Gibson im ZDF
Thriller
On the Line
"Im Schatten der Angst – Der Skorpion": Kritik zur ORF/ZDF-Reihe mit Julia Koschitz
Psychothriller
Im Schatten der Angst - Der Skorpion
Howard Carpendale wütet über Helene Fischer: "Das ist die unterste Form"
Pikanter Ratschlag
Helene Fischer und Howard Carpendale auf der Bühne.
"Der Russe ist einer, der Birken liebt": Kritik zur Romanverfilmung im ZDF mit Aylin Tezel
Identitätsdrama
Der Russe ist einer, der Birken liebt
"Terra X: Faszination Erde – mit Hannah Emde Finnland – Suche nach dem Glück": Darum geht's in der ZDF-Dokumentationsreihe
Finnlands Geheimnis
Faszination Erde - mit Hannah Emde Finnland - Suche nach dem Glück
Autounfall und Not-Kaiserschnitt: Staffel-Endspurt von "Frühling" schockt mit krassen Bildern
Dramatisches Staffelende
Frühling: Leben oder nicht!
"Mord im Mittsommer – Linnea": Darum geht's in dem ZDF-Krimi
Skandinavische Krimispannung
"Mord im Mittsommer - Linnea"
Jörg Schüttauf: "Wenn ich alleine irgendwo hinreise, geht das meistens nicht gut aus"
Jörg Schüttaufs Karriere
Jörg Schüttauf
"Let's Dance"-Star Anna-Carina Woitschack ist "in einem Wohnwagen groß geworden"
Tanzdrama bei RTL
Anna-Carina Woitschack
"Paralympics Die Eröffnungsfeier": Alle Infos zu der Übertragung im ZDF
Paralympics 2026
Paralympics 2026
Oscars 2026: Kuriose Fakten über die Preisverleihung
Oscar-Fakten
Sean Baker hält vier Oscars in der Hand.
Nur Frauen: Das ist die Sonderfolge der ARD-Telenovela „Rote Rosen“
Frauentag
Maria Fuchs lacht.
Bieterduell um Bierreklame und goldige Meinungsverschiedenheit
Ausgabe vom 9. März
Horst Lichter.
Maya Leinenbach: Erfolgreiche Foodbloggerin und Unternehmerin im Interview
Vegane Kochkunst
Maya Leinenbach im Interview
"Vanished" Die Thriller-Romanze mit Kaley Cuoco und Sam Claflin
Neue Serie
Vanished - Vertraust du ihm
40 Jahre nach Teil eins: Wann kommt der nächste "Highlander"-Film in die Kinos?
Unsterbliche Krieger
Highlander - Es kann nur einen geben (1986)
Kevin Bacon spricht über 38 Ehe-Jahre mit Kyra Sedgwick: "Wow, was für ein Geschenk!"
Hollywood-Gespann
Kyra Sedgwick und Kevin Bacon
Veronica Ferres: Seit diesem Film begeistert uns die Schauspiel-Ikone
Deutschlands Filmikone
Veronica Ferres
Christopher Lambert: Was macht der "Highlander"-Star heute?
Vom Highlander zum Kosmopoliten
Highlander - Es kann nur einen geben (1986)
Schock in Los Angeles: Rihanna unter Beschuss
Angriff auf Popstar
Rihanna
"ARD Dokumentarfilm: Westerwelle": Alle Infos zur Doku
Politik-Doku
Guido Westerwelle
"Die Aussprache": Kritik zum oscargekrönten Drama auf ARTE mit Rooney Mara
Starbesetztes Drama
Die Aussprache
"Erlebnis Erde: Die geheime Welt der Tiere": Axel Gebauer in der ARD
Naturdokumentation
Erebnis Erde: Die geheime Welt der Tiere
Wer kriegt den Oscar? Das sind die Favoriten
Oscar-Nominierungen
Die Oscar-Trophäe
Christliche Abtreibungsgegner im "Polizeiruf 110": Gibt es solche Gruppen in Deutschland?
Gesellschaftspolitischer Krimi
Polizeiruf 110: Your Body My Choice
"Die Giovanni Zarrella Show" geht wieder los - Das sind die Gäste im März!
Große Gefühle
Giovanni Zarrella auf der Bühne.
"Bodyguard": Der Klassiker mit Kevin Costner und Whitney Houston auf RTL Zwei
Romantik-Thriller
Bodyguard
Stanley Kubricks Meisterwerk: "Full Metal Jacket" im Free-TV
Ungeschminktes Vietnam-Drama
Full Metal Jacket
Darum ist die Nachfolge von Mechthild Großmann im Münster-"Tatort" nicht dauerhaft geklärt
Neue Staatsanwältin
Tatort: Münster
Im Video regnet es Blut: Reality-Star Bela Klentze schrieb "unbequemen" Friedens-Song
Musik und Frieden
Stairway to Violet