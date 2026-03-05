Home News Film-News

Agententhriller mit spektakulären Actionszenen: Einer der besten Bond-Filme aller Zeiten im Free-TV

Connerys Bond-Rückkehr

Agententhriller mit spektakulären Actionszenen: Einer der besten Bond-Filme aller Zeiten im Free-TV

05.03.2026, 15.42 Uhr
von Jasmin Herzog
Über 60 Jahre nach seinem Durchbruch als James Bond zeigt VOX Sean Connerys zweiten Auftritt in "Liebesgrüße aus Moskau". Ein packender Agententhriller mit spannenden Verfolgungsjagden und einem eleganten 007.
"James Bond 007: Liebesgrüße aus Moskau"
Einer der besten Auftritte von 007: In ""James Bond 007: Liebesgrüße aus Moskau" spielte Sean Connery zum zweiten mal den britischen Geheimagenten.  Fotoquelle: RTL / (c) 1963 Danjaq, LLC and Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Rights Reserved
"James Bond 007: Liebesgrüße aus Moskau"
James Bond (Sean Connery) wird vom britischen Geheimdienst nach Istanbul ins russische Konsulat geschickt, um eine Dechiffriermaschine zu entwenden.  Fotoquelle: RTL / (c) 1963 Danjaq, LLC and Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Rights Reserved
"James Bond 007: Liebesgrüße aus Moskau"
James (Sean Connery) kann es einfach nicht lassen: Mit der schönen Russin Tatjana (Daniela Bianchi) hat der smarte Agent eine Liebesaffäre.  Fotoquelle: RTL / (c) 1963 Danjaq, LLC and Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Rights Reserved
"James Bond 007: Liebesgrüße aus Moskau"
Die Gegner liefern sich gefährliche Verfolgungsjagden: Die Verbrecherorganisation "Phantom" jagt Bond (Sean Connery) und Tatjana (Daniela Bianchi).  Fotoquelle: RTL / (c) 1963 Danjaq, LLC and Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Rights Reserved
"James Bond 007: Liebesgrüße aus Moskau"
Der türkische Kontaktmann Kerim Bey (Pedro Armendáriz, links) hat James Bond (Sean Connery) unterirdische Pläne des russischen Konsulats besorgt.  Fotoquelle: RTL / (c) 1963 Danjaq, LLC and Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Rights Reserved

Über 60 Jahre ist es mittlerweile her, dass Regisseur Terence Young mit seinem ersten Agenten-Thriller "James Bond jagt Dr. No" einen Überraschungserfolg landete und einem damals relativ unbekannten Schauspieler namens Sean Connery der internationale Durchbruch gelang. Nach seiner hinreißenden und überaus erfolgreichen Premiere als Agent im Dienste ihrer Majestät durfte er schon bald wieder die Welt retten: VOX zeigt am Donnerstag, 5. März, 20.15 Uhr, Youngs zweiten Bond-Film, "James Bond 007 – Liebesgrüße aus Moskau" (1963).

Der smarte Geheimagent, den Connery so elegant wie kein anderer verkörperte, soll in Istanbul der jungen Russin Tatjana (Daniela Bianchi) die Flucht in den Westen ermöglichen und dafür von ihr den Zugang zur neuen sowjetischen Dechiffriermaschine "Lector" erhalten. Doch das ist nur ein abgekartetes Spiel von Dr. Nos Verbrecherbande, um 007 zu erledigen. Die will nämlich den Tod ihres Anführers rächen. Mit Qs (Desmond Llewelyn) Spezial-Koffer bewaffnet, macht sich James Bond mit der Lizenz zum Töten auf den Weg nach Istanbul. Ziel: die Dechiffriermaschine ergattern und Tatjana außer Landes schaffen.

James-Bond-Zukunft ist ungewiss

Die zahlreichen Action-Szenen, in denen sich die Gegner Helikopter- und Schnellboot-Verfolgungsjagden liefern, bedeuteten für Terence Young damals fast das Ende seiner steilen Karriere: Während der Dreharbeiten stürzte er zusammen mit einem Kameramann aus einem Hubschrauber ins Meer. Doch sie überlebten durch reines Glück den Unfall unverletzt. Viele Szenen, die in den 60er-Jahren das Publikum begeisterten, wirken heute zwar reichlich antiquiert, waren aber eine große Herausforderung für die einstigen Special-Effects-Fachleute.

Derzeit beliebt:
>>"Maybrit Illner": Das sind die Gäste & das Thema am 5. März
>>"Markus Lanz": Das sind die Themen & Gäste heute am 5. März
>>"Sport ist mein Leben": So begann die Karriere von Laura Wontorra
>>VOX verrät: So sieht das perfekte "Perfekte Dinner" aus

Die größte Herausforderung für das erfolgreiche Franchise ist derzeit die Frage nach einem neuen Hauptdarsteller: Wer wird nach Daniel Craigs letztem Auftritt in "Keine Zeit zu sterben" (2021) der nächste James Bond? Seit der Übernahme der kreativen Kontrolle über die "James Bond"-Reihe aus den Händen der Eigentümer-Familie Broccoli durch Amazon MGM Studios sind die Karten neu gemischt. Klar dürfte sein: Amazon wird das ohnehin monumentale Kinofranchise weiter ausbauen. Bei der Frage nach der Besetzung der Hauptrolle beschwichtigt Amazon indes: James Bond bleibe männlich und britisch. Mit Regisseur Denis Villeneuve ("Dune") und Drehbuchautor Steven Knight ("Peaky Blinders") steht zumindest das Kreativ-Team für "Bond 26" bereits fest.

Er hat sich verplappert: Ist Callum Turner der neue James Bond?
Seit einiger Zeit wird wild spekuliert, wer wird der neue James Bond? Callum Turner gilt als ein guter Kandidat für die Rolle. Ein Vorfall auf der Berlinale könnte deutliche Klarheit bringen.
Berlinale
Callum Turner in einem Pulli vor blauem Hintergrund.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Relevante Themen dieses Artikels
James Bond

Das könnte dich auch interessieren

Er hat sich verplappert: Ist Callum Turner der neue James Bond?
Berlinale
Callum Turner in einem Pulli vor blauem Hintergrund.
Daniel Craig nur Platz 3: Dieser James Bond schlägt sie alle
Das große Ranking
Sechs Bond-Darsteller gemeinsam in einer Fotomontage.
VOX-Kultformat „Hot oder Schrott“: Das erwartet Fans zum 10-jährigen Jubiläum
"Hot oder Schrott – 10 Jahre die Allestester"
Hot oder Schrott - 10 Jahre die Allestester
Judith Williams isst Augenpad im Podcast von Barbara Schöneberger
Ungewöhnliche Aktion
Barbara Schöneberger
Das wussten Sie nicht über die "Die Höhle der Löwen"-Investoren
Löwen-Karrieren
Die Höhle der Löwen
Kondom-Schutzhülle sorgt für Sprachlosigkeit bei den Investoren
"Die Höhle der Löwen"
Die Höhle der Löwen
20 Jahre „Das perfekte Dinner“: Kult-Kochshow bekommt Sonderfolge - inklusive Show-Pannen
Spektakuläres Küchenchaos
Das perfekte Dinner
Action mit Schweißgeruch: Dieser unterhaltsame Liam-Neeson-Kracher im Free-TV
Zugthriller
The Commuter
"Sing meinen Song": RTL gibt hochkarätige Besetzung zur 13. Staffel bekannt
Prominente Musiktalente
Sing meinen Song
Heute im Free-TV: Nicolas Cage spielt sich selbst – und es funktioniert
Selbstironie
Massive Talent
Schülerin empört sich im ZDF über Wehrpflichtdebatte: "Da wurden Jugendliche übergangen"
Protest gegen Wehrpflicht
ZDF-"Morgenmagazin"
SAT.1 fiel in Paul Ronzheimers Bürgergeld-Doku auf Lügen-Erzählung herein
Reportage-Skandal
Paul Ronzheimer
"Rosenheim-Cops"-Star Marisa Burger erlebt böse Überraschung auf Bühne
"Das ist die Hölle"
Marisa Burger in dem Theaterstück "Kleine Verbrechen unter Liebenden".
"Zeit, die Notbremse zu ziehen": "Bauer sucht Frau"-Star Anna Heiser kündigt Auszeit an
Social Media Pause
Anna und Gerald Heiser
„Bridgerton“: Ist Sophies Vater vielleicht doch ein anderer?
Neue Staffel
Yerin Ha in einem hellblauen Kleid auf dem roten Teppich.
"Aus Sicherheitsgründen": Thomas Anders muss Konzert kurzfristig verschieben
Konzertverschiebung
Thomas Anders
„Bridgerton“: Sophie-Darstellerin Yerin Ha über Benedicts Red Flags
Erfolgsserie
Luke Thompson und Yerin Ha lachen.
Berlinale-Gewinner 2026: Filmkritik zu „Gelbe Briefe“ von İlker Çatak
Regisseur von „Das Lehrerzimmer“
İlker Çatak hält eine Trophäe hoch.
Carina Bohlen erstmals im TV: Ihr Auftritt bei „Klein gegen Groß“
TV-Debüt
Dieter Bohlen mit Mikrofon, im Hintergrund ist seine Frau Carina.
“Rosenheim-Cops”-Überraschung: ZDF ändert Pläne zum Finale von Marisa Burger
Das Ende der Kult-Polizeisekretärin
Marisa Burger verabschiedet sich nach mehr als 25 Jahren von de "Rosenheim-Cops".
Harte Worte im ZDF-Moma: Europa spielt laut Strack-Zimmermann international "keine Rolle"
Europas Schwäche
ZDF-"Morgenmagazin"
Wegen "Let's Dance": Anna-Carina Woitschack muss geplante Auftritte absagen
Woitschacks Absagen
Anna-Carina Woitschack
Sophia Thomalla: Diese Promi-Männer waren vor Zverev an ihrer Seite
Ihre Ex-Partner im Überblick
Sophia Thomalla ist seit 2021 mit Tennis-Profi Alexander Zverev liiert.
Carpendale kritisiert Helene Fischers sexy Outfits – sie reagiert deutlich
Polarisierende Freizügigkeit
Helene Fischer auf der Bühne
„Bergdoktor“-Star Hans Sigl: So lebt er privat mit der Familie
Am Ammersee
Hans Sigl lächelt.
Auch ein Schauspieler: Das wissen wir über Sophia Thomallas Vater
Bekannte Familie
Simone Thomalla und Rene.
Helene Fischer: So vermögend ist Deutschlands Schlager-Superstar
Ihr Vermögen
Helene Fischer bei einem Pressetermin für ihr Bühnenjubiläum.
"Besondere Anerkennung": Schlagerstar Helene Fischer bekommt eigene Barbie-Puppe
Ehrung für Helene
Helene Fischer
Erst "Rosamunde Pilcher", jetzt Oscar-Favoritin: Wie hat Jessie Buckley das geschafft?
Vielseitige Schauspielerin
Jessie Buckley
"Vagus – Der Anti-Stress-Nerv": Alle Infos zur Reportage bei 3sat
Vagusnerv-Doku
Vagus - Der Anti-Stress-Nerv