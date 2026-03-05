Überraschung beim "Rosenheim-Cops"-Finale von Marisa Burger

Fans der erfolgreichen ZDF-Serie "Rosenheim-Cops" müssen sich auf eine längere Wartezeit einstellen: Der Abschied von Schauspielerin Marisa Burger als Miriam Stockl verschiebt sich offenbar deutlich. Eigentlich sollte die Polizeisekretärin in ihrer letzten Staffel im Frühjahr 2026 zu sehen sein, doch aus dem geplanten Ausstrahlungsdatum wird nichts. Obwohl die entsprechenden Szenen bereits abgedreht sind, werden die letzten Folgen mit der beliebten Figur später gesendet als ursprünglich geplant.

"Rosenheim-Cops": Marisa Burger gibt Einblick hinter die Kulissen Marisa Burger stand seit dem Start der "Rosenheim-Cops" Anfang der 2000er-Jahre für die Rolle vor der Kamera und entwickelte sich im Laufe der Zeit zu einer der beliebtesten Darstellerinnen der Serie. Ihr Ausstieg markiert daher einen bedeutenden Einschnitt für die langjährige ZDF-Produktion. Die 52-Jährige sehnt sich nach über zwei Jahrzehnten "Rosenheim Cops" nach Veränderung. Im Oktober 2025 stand Marisa Burger ein vorerst letztes Mal für die "Rosenheim-Cops" vor der Kamera. „Wir hatten eine wirklich schöne Abschiedsszene", verriet die Schauspielerin der AZ. Beim Dreh soll es dann aber doch emotional geworden sein. „Bei den Proben musste ich aber gedoubelt werden, denn ich konnte vor lauter Emotionen und Tränen einfach nicht spielen", gab Marisa Burger einen Einblick hinter die Kulissen.

"Rosenheim-Cops": ZDF ändert Pläne für Frau Stockls finale Staffel Statt wie zunächst vorgesehen im Frühjahr ausgestrahlt zu werden, sollen die finalen Folgen nun erst im Herbst 2026 im Fernsehen laufen. Veränderungen im TV-Programm sollen die Gründe für den Verzug sein.