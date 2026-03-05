Home News TV-News

Überraschung beim "Rosenheim-Cops"-Finale von Marisa Burger

Das Ende der Kult-Polizeisekretärin

“Rosenheim-Cops”-Überraschung: ZDF ändert Pläne zum Finale von Marisa Burger

05.03.2026, 10.28 Uhr
von Annika Schmidt
Fans der ZDF-Serie "Rosenheim-Cops" müssen sich gedulden: Die letzten Folgen mit Marisa Burger als Miriam Stockl werden nicht zur vorgesehenen Zeit im TV ausgestrahlt. Wir werfen einen Blick auf die finale Staffel von Marisa Burger.
Marisa Burger verabschiedet sich nach mehr als 25 Jahren von de "Rosenheim-Cops".
Marisa Burger verabschiedet sich nach mehr als 25 Jahren von de "Rosenheim-Cops".  Fotoquelle: picture alliance / CHROMORANGE | Axel Kammerer

Fans der erfolgreichen ZDF-Serie "Rosenheim-Cops" müssen sich auf eine längere Wartezeit einstellen: Der Abschied von Schauspielerin Marisa Burger als Miriam Stockl verschiebt sich offenbar deutlich. Eigentlich sollte die Polizeisekretärin in ihrer letzten Staffel im Frühjahr 2026 zu sehen sein, doch aus dem geplanten Ausstrahlungsdatum wird nichts. Obwohl die entsprechenden Szenen bereits abgedreht sind, werden die letzten Folgen mit der beliebten Figur später gesendet als ursprünglich geplant.

"Rosenheim-Cops": Marisa Burger gibt Einblick hinter die Kulissen

Marisa Burger stand seit dem Start der "Rosenheim-Cops" Anfang der 2000er-Jahre für die Rolle vor der Kamera und entwickelte sich im Laufe der Zeit zu einer der beliebtesten Darstellerinnen der Serie. Ihr Ausstieg markiert daher einen bedeutenden Einschnitt für die langjährige ZDF-Produktion. Die 52-Jährige sehnt sich nach über zwei Jahrzehnten "Rosenheim Cops" nach Veränderung. Im Oktober 2025 stand Marisa Burger ein vorerst letztes Mal für die "Rosenheim-Cops" vor der Kamera. „Wir hatten eine wirklich schöne Abschiedsszene", verriet die Schauspielerin der AZ. Beim Dreh soll es dann aber doch emotional geworden sein. „Bei den Proben musste ich aber gedoubelt werden, denn ich konnte vor lauter Emotionen und Tränen einfach nicht spielen", gab Marisa Burger einen Einblick hinter die Kulissen. 

 

Derzeit beliebt:
>>"Rosenheim-Cops"-Star Marisa Burger erlebt böse Überraschung: "Das ist die Hölle"
>> "Zeit, die Notbremse zu ziehen": "Bauer sucht Frau"-Star Anna Heiser kündigt Auszeit an
>>„Bridgerton“: Ist Sophies Vater vielleicht doch ein anderer?
>>ARD stellt Ende 2026 drei Spartensender ein

"Rosenheim-Cops": ZDF ändert Pläne für Frau Stockls finale Staffel

Statt wie zunächst vorgesehen im Frühjahr ausgestrahlt zu werden, sollen die finalen Folgen nun erst im Herbst 2026 im Fernsehen laufen. Veränderungen im TV-Programm sollen die Gründe für den Verzug sein.  

Wie geht es mit Kult-Figur Miriam Stockl weiter?

Die "Rosenheim-Cops" ohne Frau Stockl - kaum vorstellbar. Dennoch rückt der Zeitpunkt des Abschieds näher. Zahlreiche Fans haben befürchtet, dass die kultige Polizeisekretärin den Serientod sterben muss. Zum Glück soll es kein tödliches Ende für Miriam Stockl geben. Wann genau die letzten Episoden mit Miriam Stockl im Herbst 2026 ausgestrahlt werden, ist bislang noch nicht offiziell bestätigt. Sicher ist jedoch: Der Abschied der Kultfigur wird erst einige Monate später stattfinden als ursprünglich erwartet. 

 

Das könnte dich auch interessieren

Maybrit Illner: Das sind ihre Gäste und das Thema in der heutigen Sondersendung
Polit-Talkshow im ZDF
Jeden Donnerstag gibt es bei Maybrit Illner lebhafte Diskussionen über gesellschaftlich relevante Themen.
"Markus Lanz": Gäste und Thema der Sendung
ZDF-Talkshow
Seit 2009 führt Markus Lanz durch seine gleichnamige, bunte Talk-Runde im ZDF.
Michaela May: "Gerade im Alter reicht das Geld dann vorne und hinten nicht"
Altersarmut in Serie
Michaela May
Politdrama nach realen Fällen: 3sat zeigt ausgezeichneten Fernsehfilm
"Die Bürgermeisterin"
Die Bürgermeisterin
Model und Hollywood-Star: Annabel Schofield im Alter von 62 Jahren gestorben
Hollywood-Legende
Annabel Schofield
Idylle mit Abgründen: ZDF zeigt neuen Landkrimi aus Tirol
"Schnee von gestern"
"Schnee von gestern"
War „Tech-Nick“ Fluch oder Segen? Antoine Monot spricht Klartext
Krimi-Kommissar
Behringer und die Toten. Ein Bamberg Krimi: Rivus
Sebastian Ströbel mit falscher Ehefrau auf dem roten Teppich? Das steckt dahinter!
Einblicke in Ströbels Leben
Sebastian Ströbel
Schauspielerin Lavinia Wilson: "Die deutsche Filmbranche ist in keinem optimistisch stimmenden Zustand"
Familienmanagement
Lavinia Wilson im Interview
„Bares für Rares“: Die Experten und Händler im Überblick
Trödelwelt
Horst Lichter in einem lila Anzug und einem Hut.
Harte Worte im ZDF-Moma: Europa spielt laut Strack-Zimmermann international "keine Rolle"
Europas Schwäche
ZDF-"Morgenmagazin"
Wegen "Let's Dance": Anna-Carina Woitschack muss geplante Auftritte absagen
Woitschacks Absagen
Anna-Carina Woitschack
Sophia Thomalla: Diese Promi-Männer waren vor Zverev an ihrer Seite
Ihre Ex-Partner im Überblick
Sophia Thomalla ist seit 2021 mit Tennis-Profi Alexander Zverev liiert.
Carpendale kritisiert Helene Fischers sexy Outfits – sie reagiert deutlich
Polarisierende Freizügigkeit
Helene Fischer auf der Bühne
„Bergdoktor“-Star Hans Sigl: So lebt er privat mit der Familie
Am Ammersee
Hans Sigl lächelt.
Auch ein Schauspieler: Das wissen wir über Sophia Thomallas Vater
Bekannte Familie
Simone Thomalla und Rene.
Helene Fischer: So vermögend ist Deutschlands Schlager-Superstar
Ihr Vermögen
Helene Fischer bei einem Pressetermin für ihr Bühnenjubiläum.
"Besondere Anerkennung": Schlagerstar Helene Fischer bekommt eigene Barbie-Puppe
Ehrung für Helene
Helene Fischer
Erst "Rosamunde Pilcher", jetzt Oscar-Favoritin: Wie hat Jessie Buckley das geschafft?
Vielseitige Schauspielerin
Jessie Buckley
"Vagus – Der Anti-Stress-Nerv": Alle Infos zur Reportage bei 3sat
Vagusnerv-Doku
Vagus - Der Anti-Stress-Nerv
"Das Caravaggio-Komplott (1/6)": Darum geht's im Krimi bei ARTE
Familiendrama
Das Caravaggio-Komplott (1/6)
"Der Salzburg-Krimi – Am seidenen Faden": Darum geht's im Krimi mit Fritz Karl
Psychologen in Gefahr
Der Salzburg-Krimi - Am seidenen Faden
"Le Mans – Das härteste Autorennen der Welt": Alle Infos zur ARTE-Doku
Motorsport-Mythos
Le Mans - Das härteste Autorennen der Welt
GNTM-Auftritt von Beatrice Egli: Der wahre Grund für ihren Besuch bei Heidi Klum
Das steckt dahinter
Beatrice Egli auf der Bühne
Wayne Carpendale veralbert Lola Weippert – die antwortet prompt: "War komplett unnötig"
Instagram-Video
Lola Weippert, Wayne Carpendale
Sandra Maischberger: Das sind ihre heutigen Gäste und die Themen
ARD-Talkshow
Sandra Maischberger empfängt dienstags und mittwochs Gäste zum Talk.
Königliche Verbindungen: Diese bekannten Stars haben royale Vorfahren
Königliche Verbindungen
Angelina Jolie
Neue Hoffnung für Fans: "Game of Thrones"-Kinofilm geplant
Filmprojekt
Game of Thrones
ARD-Doku „Westerwelle“ blickt auf Leben des FDP-Politikers zurück
Darum geht's
Guido Westerwelle lächelt.
"Kein guter Mensch!" Tom Kaulitz warnt Bill nach Kontaktaufnahme vom "Ex-Ex-Ex-Freund"
Familienrat
Tom und Bill Kaulitz