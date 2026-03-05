Home News TV-News

"Le Mans – Das härteste Autorennen der Welt": Alle Infos zur ARTE-Doku

Motorsport-Mythos

"Le Mans – Das härteste Autorennen der Welt": Alle Infos zur ARTE-Doku

05.03.2026, 06.00 Uhr
von John Fasnaugh
Das 24-Stunden-Rennen von Le Mans gilt als eines der größten Spektakel im Motorsport. Eine neue ARTE-Doku versucht, den Mythos und die einzigartigen Geschichten rund um das Rennen zu ergründen.
Le Mans - Das härteste Autorennen der Welt
Der Italiener Antonio Fuoco (Bild) gewann 2024 das 24-Stunden-Rennen: Die Doku "Le Mans - Das härteste Autorennen der Welt" erzählt von tränenreichen Tragödien, aber natürlich auch von heldenhaften Triumphen auf dem Circuit de la Sarthe.  Fotoquelle: WEC/World Endurance Championship/ARTE
Le Mans - Das härteste Autorennen der Welt
Bilder von der Fahrerparade in Le Mans: Die neue ARTE-Doku begibt sich immer wieder direkt auf die Strecke, um die Faszination rund um das 24-Stunden-Rennen greifbar zu machen.  Fotoquelle: Christian Efkemann/Prounen Film/ARTE
Le Mans - Das härteste Autorennen der Welt
Menschen bis zum Horizont: Jährlich pilgern bis zu 300.000 Besucherinnen und Besucher nach Le Mans.  Fotoquelle: Christian Efkemann/Prounen Film/ARTE

Von den "intensivsten 24 Stunden des Jahres" ist die Rede, vom "größten Spektakel im internationalen Motorsportkalender": Schon nach einer Minute dieses Films hat man alle möglichen Superlative durch. Dann noch der Untertitel, "Das härteste Autorennen der Welt". Ganz schön viel Vollgas, doch hier passt der Ansatz. Seit über 100 Jahren elektrisieren die 24 Stunden von Le Mans die Rennfahrerszene immer wieder aufs Neue. Fast alle, die kompetitiv hinter einem Lenkrad sitzen, möchten hier einmal an den Start gehen. Aber was genau macht den besonderen Reiz von Le Mans aus? Das möchte ARTE mit einer neuen Dokumentation ergründen.

ARTE
Le Mans – Das härteste Autorennen der Welt
Dokumentation • 05.03.2026 • 20:15 Uhr

Über 60 Rennwagen jagen durch den Tag und dann durch die Nacht. Rund 5.000 Kilometer in 24 Stunden. Und eine einzige unachtsame Sekunde, ein einziger kleiner Fehler, kann alles kaputtmachen. Es ist ein maximaler Belastungstest für Mensch und Maschine. Klar, dass es da neben großen Triumphen auch immer wieder tränenreiche Tragödien gibt. Regisseur Thomas Ammann versucht, in seinen 45 Minuten Film möglichst viel davon einzufangen. Er durchstöbert die Historie von Le Mans, die bis 1923 zurückreicht, begibt sich aber auch direkt auf die Strecke, um den Wahnsinn 24-Stunden-Rennen aus nächster Nähe zu begleiten.

"Das Ambiente, der Geruch, die Autos, das ist ein Lebensgefühl"

Die Dokumentation blickt hinter die Kulissen am Circuit de la Sarthe, fängt Stimmen von Ingenieuren sowie von Rennfahrern wie Mick Schumacher und Le-Mans-Sieger Timo Bernhard ein und zeigt alte Archivaufnahmen von Sir Stirling Moss, der auf der weltberühmten Strecke in Westfrankreich eine der größten Katastrophen der Motorsportgeschichte miterlebte. 84 Menschen kamen damals im Juni 1955 ums Leben – ein besonders düsteres Le-Mans-Kapitel, das aber auch dazugehört, wenn man die Geschichte dieser einzigartigen Rennveranstaltung umfassend erzählen will.

Derzeit beliebt:
>>GNTM-Auftritt von Beatrice Egli: Der wahre Grund für ihren Besuch bei Heidi Klum
>>Wayne Carpendale veralbert Lola Weippert – die antwortet prompt: "War komplett unnötig"
>>Andrzej Wajdas filmische Aufarbeitung des Katyn-Massakers im Free-TV
>>Gigantischer Bergsturz in Blatten: ARTE zeigt die Gefahr schmelzender Gletscher

Dabei, den "Mythos Le Mans" greifbar zu machen, helfen vor allem auch die Momente im Film, in denen die Fans zu Wort kommen. Bis zu 300.000 Menschen pilgern Jahr für Jahr zum 24-Stunden-Rennen, um am Streckenrand mitzufiebern. Tag und Nacht, bei glühender Hitze und im strömenden Regen. Einer der PS-Fanatiker kommt seit 40 Jahren hierher, er habe das Rennen "noch nie verpasst", erzählt er stolz. "Lebenstraum erfüllt", schwärmt ein anderer auf den Zuschauerrängen, der erstmals vor Ort ist. "Das Ambiente, der Geruch, die Autos, das ist ein Lebensgefühl. Wenn man auf Autos steht, muss man einmal im Leben in Le Mans gewesen sein." ARTE zeigt den Film "Le Mans – Das härteste Autorennen der Welt" als TV-Erstausstrahlung.

Le Mans – Das härteste Autorennen der Welt – Do. 05.03. – ARTE: 20.15 Uhr

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Zwischen Notfall und Personalmangel: Landärzte am Limit im ZDF
"37°: Die Landklinik – Retter in der Provinz"
37°: Die Landklinik - Retter in der Provinz
Uncovered: Die harte Realität unter Trump
"Thilo Mischke. Trump – The greatest Realityshow"
Thilo Mischke. Trump - The greatest Realityshow
Sieben Oscars, drei Stunden Gänsehaut: Dieser Western von Kevin Costner schrieb Filmgeschichte
Preisgekrönter Western-Epos
Der mit dem Wolf tanzt
Kilos und immer mehr Kilos: Die Krankheit sitzt im Gehirn
"Volkskrankheit Adipositas – Neue Therapien, neue Risiken?"
Volkskrankheit Adipositas - Neue Therapien, neue Risiken?
145 Tage Angst und Empathie: Heino Ferch als Ermittler im "Fall Mirco"
"Ingo Thiel – Ein Kind wird gesucht"
"Ingo Thiel - Ein Kind wird gesucht"
Wie lebt Heidi Klum wirklich abseits von „Germany’s Next Topmodel“?
Model-Mama ganz privat
On & Off the Catwalk by Heidi Klum
"Fallende Blätter": Kritik zum finnischen Drama bei ARTE
Fallende Blätter
Fallende Blätter
Teenie-Band der 90-er: Was machen die Echt-Stars heute?
Echt-Doku
Echt Kim Frank
Nach der Netflix-Doku der Schock: Haftbefehl erlitt schweren Rückfall
Drogen-Drama
Haftbefehl
Neuer Job Busfahrer: ZDF-Serie über Fachkräftemangel im ÖPNV
"Das fahrende Klassenzimmer – Neuer Job Busfahrer"
Das fahrende Klassenzimmer - Neuer Job Busfahrer
ARD stellt Ende 2026 drei Spartensender ein
ARD und ZDF Reform
ARD
Maybrit Illner: Das sind ihre Gäste und das Thema in der heutigen Sondersendung
Polit-Talkshow im ZDF
Jeden Donnerstag gibt es bei Maybrit Illner lebhafte Diskussionen über gesellschaftlich relevante Themen.
"Markus Lanz": Gäste und Thema der Sendung
ZDF-Talkshow
Seit 2009 führt Markus Lanz durch seine gleichnamige, bunte Talk-Runde im ZDF.
Sandra Maischberger: Das sind ihre heutigen Gäste und die Themen
ARD-Talkshow
Sandra Maischberger empfängt dienstags und mittwochs Gäste zum Talk.
Königliche Verbindungen: Diese bekannten Stars haben royale Vorfahren
Königliche Verbindungen
Angelina Jolie
Neue Hoffnung für Fans: "Game of Thrones"-Kinofilm geplant
Filmprojekt
Game of Thrones
ARD-Doku „Westerwelle“ blickt auf Leben des FDP-Politikers zurück
Darum geht's
Guido Westerwelle lächelt.
"Kein guter Mensch!" Tom Kaulitz warnt Bill nach Kontaktaufnahme vom "Ex-Ex-Ex-Freund"
Familienrat
Tom und Bill Kaulitz
Oscars der Extreme: Die größten Skandale, Pannen und Ausraster der Geschichte
Hollywood
Will Smith gab Chris Rock eine Ohrfeige.
Starttermin offiziell: Kult-Serie von SAT.1 kehrt mit neuem Star zurück
Wieder da
Kommissar Rex
Dschungelcamp-Star über Gewichtszunahme nach Show: "Könnte weinen"
Private Krise
Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! Das große Wiedersehen
„Ach Du heiliges Kanonenrohr!“: So etwas gab es noch nie bei „Bares für Rares“
Ausgabe vom 4. März 2026
Horst Lichter
„Bares für Rares“: Waldi sagt „Das wird teuer“ – und behält recht
Ausgabe vom 3. März 2026
Horst Lichter
Stephan Zinner: "Dieses Aushalten von anderen Ansichten geht mir manchmal ab"
Fastenrede des Jahres
Stephan Zinner
Ein Chronist deutscher Verwerfungen – Wolf Biermann wird 90 und hat viel vor
Jubiläumsjahr
Wolf Biermann
Atze Schröder teilt gegen Gottschalk aus: "Vielleicht liegt es daran, was du so denkst"
Comedy-Wandel
Atze Schröder / Thomas Gottschalk
Adele Neuhauser über ihre Rolle in "Makellos – Eine kurze Welle des Glücks"
"Musste mich mit meiner Hässlichkeit aushalten"
Adele Neuhauser im Interview
Großes Jubiläum: Sky-Doku gewährt Einblicke ins Leben von Roland Kaiser
Konzert-Doku
50 Jahre Roland Kaiser - Ein Leben für die Musik
Hero Fiennes Tiffin: Wird er der nächste große Hollywood-Star?
Aufstieg eines Nachwuchsstars
Young Sherlock
Nach kürzlicher Fehlgeburt: Christin Stark meldet sich zurück
Ehefrau von Matthias Reim
Matthias Reim und Christin Stark