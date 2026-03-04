„Bares für Rares“: Waldi sagt „Das wird teuer“ – und behält recht

Dieses Mal lässt eine bezaubernde Tänzerin mehrere Händlerherzen höher schlagen und ein wertvolles Schmuckensemble die Kassen klingeln. Zudem überrascht der Wert eines alten Sets aus Geldbörse und Notizbuch die Verkäuferin.

Eine Tänzerin bezaubert und sorgt für ein Bieterduell bei „Bares für Rares“ Musiker „ST“ möchte eine besondere Steingutfigur verkaufen. Diese misst knapp einen halben Meter und zeigt eine Tänzerin. Weil die so anmutig und farbenfroh gestaltet ist, kommentiert Horst Lichter: „Das ist mal ein sehr schöner Schmetterling.“ Friederike Werner ist von der Figur „bezaubert“ und erklärt, dass es sich um das von Josef Lorenzl entworfene Werk „Der gefangene Vogel“ handelt, das die renommierte Wiener Manufaktur Goldscheider hergestellt hat. Die zwischen 1923 und 1941 gefertigte Figur zeichnet sich durch einen „tollen Erhaltungszustand“ aus. Aber ist auch der Wunschpreis des Verkäufers von 2.200 Euro realistisch? Ja, denn die Expertin taxiert das „tolle Sammlerstück“ zwischen 2.000 und 2.500 Euro.

Im Händlerraum ist ein Mann von der Tänzerin regelrecht begeistert, nämlich Händlerurgestein Wolfgang Paurisch. Das liegt nicht nur am Objekt selbst, sondern auch an dessen Herkunft aus seiner österreichischen Heimat. Waldi Lehnertz unkt: „Das wird teuer für ihn.“ Aber auch der fast sprachlose Wolfgang macht eine klare Ansage: „Ich möchte das Ding haben.“ Nachdem Waldi den Gebotsreigen mit seinen obligatorischen 80 Euro eröffnet, klettern die Gebote schnell in die Höhe.

Im vierstelligen Eurobereich entwickelt sich schließlich ein Bieterduell zwischen dem in die Figur verliebten Wolfgang und Fabian Kahl. Zunächst will keiner nachgeben. „Es wäre schön, wenn Du aufhören würdest zu bieten, damit ich sie kaufe“, wendet sich der Österreicher direkt an seinen Konkurrenten. Der erwidert: „Dann haben wir ein Problem.“ Am Ende ist Wolfgang mit 1.950 Euro der Höchstbietende und überbietet sich schließlich sogar selbst auf 2.000 Euro, damit Fabian gar nicht auf die Idee kommt, zu kontern. So tanzt die Figur zurück nach Österreich.

„Bares für Rares“: kostspieliges Schmucksensemble Ein ganzes Ensemble von Schmuckstücken – bestehend aus Ring, Armband und Halskette – hat Jessica in das Kölner Walzwerk mitgebracht. Das hatte sie einst zur Hochzeit erhalten. Auffällig sind die großen smaragdgrünen Chrysopassteine sowie die zahlreichen Zuchtperlen. Wichtigster Wertfaktor ist aber das 750er Gold. Deshalb ist Jessicas Wunschpreis mit 5.000 Euro ziemlich ambitioniert, den Schmuckexpertin Heide Rezepa-Zabel aber mit ihrer Expertise bestätigen kann.

Wolfgang ist immer noch in Käuferlaune und startet mit einem Anfangsgebot von 3.500 Euro. Wieder kommt es zum Bieterduell mit Fabian, der aber schließlich die 4.100 Euro des Österreichers nicht überbieten möchte. Doch das ist Jessica noch etwas zu wenig und sie gibt 4.500 Euro als Schmerzgrenze an. Das akzeptiert Wolfgang, sodass damit der kostspieligste Verkauf des Tages perfekt ist.

Überraschend wertvolles Set bei „Bares für Rares“ 20 bis 100 Euro möchte Sonja für ein Set aus Geldbörse und Notizbuch mit passendem Präsentationsetui erlösen. Die Expertise von Heide Rezepa-Zabel liegt ´geringfügig` höher, nämlich zwischen 1.000 und 1.200 Euro. Denn die guten Stücke stammen aus den 1890er Jahren und bestehen aus edlem Gold, Silber und Perlmutt.

Jede(r) im Händlerraum möchte das historische Set kaufen: Fabian startet mit 200 Euro und natürlich kontert Wolfgang direkt. Die erklärte Schmuckliebhaberin Lisa Nüdling erhöht weiter, aber auch Waldi sowie Sarah Schreiber mischen mit Geboten mit. Reichen die 850 Euro von „80 Euro“-Waldi aus? Nein, denn Lisa macht mit einem Gebot von 900 Euro schließlich das Geschäft.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!

Relevante Themen dieses Artikels