Großes Jubiläum: Sky-Doku gewährt Einblicke ins Leben von Roland Kaiser

Konzert-Doku

04.03.2026, 09.05 Uhr
von Susanne Bald
Roland Kaiser, der Schlagerstar, feiert sein 50-jähriges Bühnenjubiläum mit einem Konzertfilm. Der Film bietet Einblicke in sein Leben und seine Karriere.
50 Jahre Roland Kaiser - Ein Leben für die Musik
Das Glück liegt für Schlagerstar Roland Kaiser auf der Bühne. Seit seinem Durchbruch mit dem Achtzigerjahre-Hit "Santa Maria" begeistert der Sänger bis heute seine Fans.  Fotoquelle: Frank Embacher/Sky/2025 Roland Kaiser/Semmel Concerts/Ariola/Sony Music
50 Jahre Roland Kaiser - Ein Leben für die Musik
Auf seiner Jubiläumstour mit dem Titel "RK50 I 50 Jahre - 50 Hits!" spielte Roland Kaiser 2024 und 2025 ausverkaufte Konzerte, darunter in Hannover.  Fotoquelle: Frank Embacher/Sky/2025 Roland Kaiser/Semmel Concerts/Ariola/Sony Music
50 Jahre Roland Kaiser - Ein Leben für die Musik
Immer wieder kommen im Konzertfilm zu Roland Kaisers Jubiläumstour Gänsehautmomente auf.  Fotoquelle: Frank Embacher/Sky/2025 Roland Kaiser/Semmel Concerts/Ariola/Sony Music
50 Jahre Roland Kaiser - Ein Leben für die Musik
Der Kinofilm über Roland Kaiser führt auch hinter die Bühne und begleitet den Sänger in ruhigen, nachdenklichen Momenten vor und nach den Konzerten.  Fotoquelle: Frank Embacher/Sky/2025 Roland Kaiser/Semmel Concerts/Ariola/Sony Music
50 Jahre Roland Kaiser - Ein Leben für die Musik
Die gute Laune sieht man Roland Kaiser bei seinen Konzerten an. Für ihn sei die Bühne der schönste Teil seines Berufes, sagt er.  Fotoquelle: Frank Embacher/Sky/2025 Roland Kaiser/Semmel Concerts/Ariola/Sony Music
50 Jahre Roland Kaiser - Ein Leben für die Musik
Open-Air-Konzerte verbreiten eine ganz besondere Stimmung. Das sieht man auch bei den Aufnahmen von Roland Kaisers zahlreichen Konzerten.  Fotoquelle: Frank Embacher/Sky/2025 Roland Kaiser/Semmel Concerts/Ariola/Sony Music
50 Jahre Roland Kaiser - Ein Leben für die Musik
Die Berliner Waldbühne ist ein ganz besonderer Ort, sowohl für die Musiker auf der Bühne als auch die Menschen im Publikum. Für den Berliner Roland Kaiser sind seine Auftritte dort echte Heimspiele.  Fotoquelle: Frank Embacher/Sky/2025 Roland Kaiser/Semmel Concerts/Ariola/Sony Music

"50 Jahre Roland Kaiser"? Im Mai wird der Berliner, der in Wahrheit Ronald Keiler heißt, doch bereits 74 Jahre alt, und sein Durchbruch mit dem Lied "Santa Maria" liegt "erst" 46 Jahre zurück. Was also genau feiert der Dokumentarfilm "50 Jahre Roland Kaiser – Ein Leben für die Musik", der im vergangenen Oktober ins Kino kam und nun am 6. März Streaming-Premiere bei Sky und WOW feiert?

Ganz einfach: 2025 beging Roland Kaiser sein 50-Jahre-Bühnenjubiläum! Mit der ausverkauften Tournee "RK50 I 50 Jahre – 50 Hits!", mit der er ab 2024 in über 20 Städten in Deutschland, Österreich und der Schweiz auftrat, ließ er vor insgesamt knapp einer halben Million Menschen seine Bühnenkarriere Revue passieren und begeisterte das Publikum mit Hits wie "Dich zu lieben", "Sieben Fässer Wein", "Liebe kann uns retten", "Joana" und "Ich glaub es geht schon wieder los". Der französische Regisseur Hans Pannecoucke und sein Team waren mit den Kameras auf der Jubiläumstournee auf, vor und hinter der Bühne hautnah dabei. Im Kino sahen den Film 145.000 Menschen und machten ihn damit zum erfolgreichsten Konzertfilm eines deutschen Musikers überhaupt.

"Musik ist sein Leben"

Vor 20 Jahren sah es einmal so aus, als würde man Roland Kaiser, der 90 Millionen verkaufte Tonträger verbuchen kann, nie wieder so sehen und hören. Nachdem 2006 bekannt wurde, dass er unter der Lungenkrankheit COPD leidet, wurde das Singen zunehmend unmöglich, schließlich erklärte Kaiser seinen Abschied von der Bühne. Doch 2010 folgte die rettende Lungentransplantation, Monate später stand der Schlagerstar in Carmen Nebels TV-Show wieder auf der Bühne. Der Beginn eines zweiten Lebens mit vielen musikalischen Erfolgen. 2022 erreichte Kaiser mit dem Platin-Album "Perspektiven" zum ersten Mal seit 40 Jahren sogar wieder Platz eins der deutschen Charts.

Im Konzertfilm kommen die Kameras dem Sänger ganz nahe und gewinnen so sehr persönliche Einblicke in sein Leben und seinen Alltag auf Tour. Und sie zeigen einen Mann, der die unbändige Begeisterung für seinen Beruf, seine Auftritte und den Kontakt mit seinen Fans auch nach 50 Jahren nicht verloren hat. Neben Kaiser selbst kommen auch zahlreiche Wegbegleiterinnen und -begleiter aus seiner Band und Crew sowie Kollegen aus der Schlagerwelt zu Wort, darunter Sängerin Christiane Eiben, Saxofonistin Tina Tandler und Duettpartnerin Maite Kelly.

Auch begeisterte Fans im Publikum dürfen sich zu ihrem Star äußern: "Er ist halt einfach authentisch, sympathisch. Wenn man ihn trifft, mit ihm quatscht, ist es immer super", schwärmt eine junge Frau. "Musik ist sein Leben, die Bühne ist sein Leben", weiß ein weiterer weiblicher Fan. Und was sagt Roland Kaiser selbst? Das Gleiche: "Der schönste Teil meines Berufes ist eindeutig die Bühne. Mich macht das persönlich glücklich."

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
