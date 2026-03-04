Home News Star-News

Hero Fiennes Tiffin: Wird er der nächste große Hollywood-Star?

Aufstieg eines Nachwuchsstars

Hero Fiennes Tiffin: Wird er der nächste große Hollywood-Star?

04.03.2026, 09.02 Uhr
von Wilhelm Flemmer
Hero Fiennes Tiffin, der talentierte Neffe von Ralph und Joseph Fiennes, steht vor großen Herausforderungen in Hollywood.
Young Sherlock
Hero Fiennes Tiffin (links) spielt die Titelrolle in "Young Sherlock", einer Krimi-Action-Serie, deren erste Staffel von Guy Ritchie inszeniert wurde.   Fotoquelle: Amazon Content Services LLC
Ralph Fiennes und Joseph Fiennes
Hero Fiennes Tiffin ist der Neffe von Ralph (links) und Joseph Fiennes.  Fotoquelle: 2005 Getty Images/Claire Greenway
Hero Fiennes Tiffin
Das Talent wurde Hero Fiennes Tiffin in die Wiege gelegt. Auch seine Eltern arbeiten in der Filmbranche.   Fotoquelle: Vittorio Zunino Celotto/Getty Images
After Passion
Vor seinem Durchbruch mit der "After Passion" (Bild) arbeitete Hero Fiennes Tiffin auch als Model.  Fotoquelle: Constantin Film Verleih GmbH
"Young Sherlock"
In James Moriarty (Dónal Finn, links) lernt Sherlock Holmes (Hero Fiennes Tiffin) einen faszinierenden Zeitgenossen kennen.  Fotoquelle: Amazon Content Services LLC
"Young Sherlock"
Auch Oscar-Gewinner Colin Firth (Mitte) folgte bei "Young Sherlock" dem Ruf von Star-Regisseur Guy Ritchie.  Fotoquelle: Amazon Content Services LLC

"Ich hoffe nur, dass ich dem gerecht werden kann", sagte Hero Fiennes Tiffin in einem Ende Februar veröffentlichten Interview mit dem Magazin "Tatler" und meinte damit den Vornamen, den ihm seine Eltern gegeben haben. Hero, Held – ja, die Erwartungen sind hoch, die an diesen Namen geknüpft sind, dem muss man erst Genüge leisten. Dabei gibt es noch einige andere Herausforderungen, die der britische Schauspieler, der immer noch am Anfang seiner Karriere steht, meistern muss – und die haben sowohl mit seiner Familie als auch mit seiner aktuellen Arbeit zu tun.

Da wäre zum ersten die Last, die ihm seine Eltern aufgebürdet haben. Zu dem Namen, der vollständig übrigens Hero Beauregard Faulkner Fiennes Tiffin lautet, kommt erschwerend der Beruf von Mama und Papa hinzu. Beide arbeiten in der Filmbranche, George Tiffin ist Kameramann, Martha Fiennes Regisseurin und Produzentin. So etwas kann prägen, kann zum Nacheifern drängen, auch gewaltig unter Druck setzen. Zumal, wenn die Mama einem auch noch ein Erlebnis aus früheren Tagen mit auf den Lebensweg gibt. Als die mit ihm schwanger war, so erzählte es Fiennes Tiffin 2020 einem Interview mit dem "Tings Magazine", habe eine Hellseherin ihr prophezeit, sie werde einen zweiten Sohn bekommen und der würde Schauspieler werden.

Konnte ein Weg daran vorbeiführen? Jedenfalls sei ihm die Schauspielerei "einfach so zugefallen", sagte Fiennes Tiffin, und man kann den Satz nicht anders verstehen, als musste sich da einer nicht sonderlich anstrengen, um zu werden, was er wurde. Andererseits gehört er zu jener Sorte von Schauspielerinnen und Schauspielern, die es nicht leicht haben in ihrem Beruf. Einfach darum, weil sie in große Fußstapfen treten.

Derzeit beliebt:
>>Nach kürzlicher Fehlgeburt: Christin Stark meldet sich zurück
>>Trailer enthüllt Überraschung: Was sucht denn Beatrice Egli bei "Germany's Next Topmodel"?
>>Neue Serie "Young Sherlock": So tickte der Meisterdetektiv in jungen Jahren
>>Neues Prequel: "Sunrise on the Reaping" setzt die "Tribute von Panem"-Saga fort

Das sind Heros berühmten Onkel

So einfach es für Fiennes Tiffin einerseits gewesen sein mochte, in derselben Branche Fuß zu fassen, in der auch Teile seiner Familie erfolgreich sind, so schwer wird es für ihn andererseits werden, seinen eigenen Weg zu gehen. Denn der Schatten, den vielleicht nicht seine Eltern, dafür aber zwei seiner Onkel werfen, ist riesig: Hero ist nämlich der Neffe des erfolgreichen Schauspielers Joseph Fiennes, bekannt aus dem Romanzen-Klassiker "Shakespeare in Love" und dem Serienhit "The Handmaid's Tale – Der Report der Magd", und des noch erfolgreicheren Ralph Fiennes, seines Zeichens "Schindlers Liste"-Darsteller und dreifacher Oscar-Kandidat.

Klar, es war förderlich für Fiennes Tiffins Karriere, der Sohn von George Tiffin und Martha Fiennes zu sein und der Neffe von Joseph und Ralph Fiennes und dazu der Enkel eines erfolgreichen Fotografen (Mark Fiennes) und einer Schriftstellerin (Jennifer Lash). Dessen ist er sich selbst bewusst: "Ohne meine Familie, sagte er gegenüber "Tatler", "wäre ich niemals Schauspieler geworden, und ich bin sehr glücklich darüber." Andererseits will er das Phänomen Nepotismus allein als Erklärung für seinen Erfolg nicht gelten lassen. "Wenn mir jemand sagen würde, dass ich es nicht verdiene, würde ich mich auf jeden Fall verteidigen."

Nach kürzlicher Fehlgeburt: Christin Stark meldet sich zurück
Christin Stark hat sich nach einer schweren Zeit mit einem emotionalen Statement auf Social Media zurückgemeldet. Sie spricht offen über ihre Fehlgeburt.
Ehefrau von Matthias Reim
Matthias Reim und Christin Stark

Seinen Erfolg musste sich Hero Fiennes Tiffin auch verdienen

Natürlich wird er die Rolle in "Harry Potter und der Halbblutprinz" vor allem deshalb bekommen haben, weil auch Onkel Ralph darin mitspielte. Doch es hatte in seiner Karriere auch genügend Absagen und Ablehnungen gegeben, weshalb der Londoner zunächst eine Modelkarriere eingeschlagen hatte. Und andererseits: Rollen, die er bekommen hat, die musste er sich durchaus auch erkämpfen oder eben "verdienen". Wie die in der "After"-Liebesfilm-Reihe, mit der er seinen Durchbruch schaffte. Oder die Rolle in Guy Ritchies Action-Komödie "The Ministry of Ungentlemanly Warfare".

Gerade die Zusammenarbeit mit Ritchie spricht dafür, dass auch ein Fiennes Tiffin – berühmte Verwandte hin oder her – in seiner Karriere einen Schritt nach dem anderen machen musste. Durch Ritchie bekam er seine bislang anspruchsvollste Rolle, nämlich als junger Sherlock Holmes in der Amazon-Serie "Young Sherlock" (verfügbar ab 4. März), deren erste Staffel Ritchie inszeniert hat. "Größer geht es nicht", sagte Fiennes Tiffin über das Projekt und verdeutlichte damit die nächste Mammutaufgabe, die er meistern muss: Die Rolle ist an sich schon gewaltig, ein britisches Kulturgut, die dazu schon von Schauspielgiganten wie Benedict Cumberbatch und Robert Downey Jr. verkörpert. Ob er auch all dem gerecht werden kann? Seiner Familie entkommt er jedenfalls auch in der Serie erstmal nicht: Sein Onkel Joseph verkörpert in der Serie seinen Vater, Silas Holmes.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

War „Tech-Nick“ Fluch oder Segen? Antoine Monot spricht Klartext
Krimi-Kommissar
Behringer und die Toten. Ein Bamberg Krimi: Rivus
Sterbeurkunde enthüllt: Daran starb "Grey's Anatomy"-Star Eric Dane wirklich
Schwere Krankheit
Eric Dane
Schauspielerin Lavinia Wilson: "Die deutsche Filmbranche ist in keinem optimistisch stimmenden Zustand"
Familienmanagement
Lavinia Wilson im Interview
Harrison Ford kämpft bei Preisverleihung mit den Tränen: "Schwierig, aus dieser Branche auszusteigen"
Lebenswerk-Ehrung
Harrison Ford
Schockierende Einblicke: Mobbing und Ausgrenzung hinter den Kulissen der „Wilden Kerle“
Ex-Kinderstar packt aus
"Kinderschauspieler - Der Preis des Erfolgs"
Pflege oder perfider Plan? Neuer ZDF-Film mit Désirée Nosbusch in ungewohnter Rolle
"In fremden Händen"
In fremden Händen
„Zwei Frauen für alle Felle“: Bettina Zimmermann über Zerrissenheit und Tierliebe
Im Interview
Bettina Zimmermann lächelt.
Das machen die "Kommissar Rex"-Stars heute
Stars heute
Kommissar Rex
Vom deutschen Serienstar nach Hollywood: Artjom Gilz an der Seite von Emilia Clarke
Internationaler Durchbruch durch "Ponies"
Artjom Gilz
Daniel Craig nur Platz 3: Dieser James Bond schlägt sie alle
Das große Ranking
Sechs Bond-Darsteller gemeinsam in einer Fotomontage.
"Sport ist mein Leben": So begann die Karriere von Laura Wontorra
Laura Wontorra zurück
Laura Wontorra
Fastenrede 2026: Neuer Mann sorgt für Spannung beim Nockherberg
"Auf dem Nockherberg 2026"
Stephan Zinner
Michaela May: "Gerade im Alter reicht das Geld dann vorne und hinten nicht"
Altersarmut in Serie
Michaela May
Politdrama nach realen Fällen: 3sat zeigt ausgezeichneten Fernsehfilm
"Die Bürgermeisterin"
Die Bürgermeisterin
Armut mitten in Deutschland: Bewegende Reportage zeigt Alltag im Kampf gegen die Armut
"stern TV Reportage: Arme Menschen, reiches Land"
stern TV Reportage: Arme Menschen, reiches Land
ZDF-Reportage über Medikamentenmissbrauch bei Jugendlichen
"Die Spur: Benzos, Tilidin, Oxys – Jugend im Rausch"
Die Spur: Benzos, Tilidin, Oxys - Jugend im Rausch
Model und Hollywood-Star: Annabel Schofield im Alter von 62 Jahren gestorben
Hollywood-Legende
Annabel Schofield
Idylle mit Abgründen: ZDF zeigt neuen Landkrimi aus Tirol
"Schnee von gestern"
"Schnee von gestern"
Zurück ins Dorf der Vergangenheit: Adele Neuhauser stellt sich ihren Dämonen
"Ungeschminkt"
"Ungeschminkt"
"Verkünde das hier zum ersten Mal": Amira Aly nutzt ihr Talent jetzt für den guten Zweck
Backen mit Herz
Amira Aly
„Ein Ticket für Zwei“: Kultfilm mit den beiden Comedy-Legenden Steve Martin und John Candy
Komödie von 1987
Ein Ticket für zwei
Weißes Haus reagiert auf Gerüchte um Donald Trumps Gesundheitszustand
Stellungnahme veröffentlicht
Donald Trump
"Markus Lanz": Gäste und Thema der Sendung
ZDF-Talkshow
Seit 2009 führt Markus Lanz durch seine gleichnamige, bunte Talk-Runde im ZDF.
Sebastian Ströbel mit falscher Ehefrau auf dem roten Teppich? Das steckt dahinter!
Einblicke in Ströbels Leben
Sebastian Ströbel
Sandra Maischberger: Das sind ihre heutigen Gäste und die Themen
ARD-Talkshow
Sandra Maischberger empfängt dienstags und mittwochs Gäste zum Talk.
Schickte Jim Carrey einen Doppelgänger zur Preisverleihung? Jetzt äußert sich die César-Akademie
César-Mysterium
Jim Carrey
Kindheit im Wohnwagen? So wuchs Anna-Carina Woitschack auf
Schlagerstar-Hintergrund
Anna-Carina Woitschack
"Kann in sein Schlafzimmer gucken": Das ist der prominente Nachbar von Bill Kaulitz
Hollywood-Bungalow
Bill Kaulitz
Er hat sich verplappert: Ist Callum Turner der neue James Bond?
Berlinale
Callum Turner in einem Pulli vor blauem Hintergrund.
„Bares für Rares“: Die Experten und Händler im Überblick
Trödelwelt
Horst Lichter in einem lila Anzug und einem Hut.