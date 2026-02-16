Neues Prequel: "Sunrise on the Reaping" setzt die "Tribute von Panem"-Saga fort

Home News Film-News

Prequel-Abenteuer

16.02.2026, 08.20 Uhr
von Wilhelm Flemmer
Mit "Sunrise on the Reaping" wird die Vorgeschichte der "Tribute von Panem" weiter erzählt. Überraschend kehren auch Katniss und Peeta zurück, gespielt von Jennifer Lawrence und Josh Hutcherson.
Die Tribute von Panem - Sunrise On The Reaping (2026)
"Die Tribute von Panem - Sunrise On The Reaping" kreist um den jungen Haymitch Abernathy (Joseph Zada), der bei den 50. Hungerspielen um sein Leben kämpfen muss.  Fotoquelle: 2025 Lionsgate
Die Tribute von Panem - The Ballad of Songbirds and Snakes
"Sunrise On The Reaping" ist der zweite Teil einer neuen "Tribute von Panem"-Reihe die 2023 "The Ballad of Songbirds and Snakes" startete. Letzterer handelte von dem jungen Coriolanus Snow (Tom Blyth) und der Tributin Lucy Gray Baird (Rachel Zegler).  Fotoquelle: 2023 Lionsgate/Leonine Studios
Die Tribute von Panem - Sunrise On The Reaping (2026)
Haymitch träumt von einer gemeinsamen Zukunft mit seiner großen Liebe Lenore Dove (Whitney Peak), bevor er sie für die tödlichen Hungerspiele zurücklassen muss.   Fotoquelle: 2025 Lionsgate
Joseph Zada
Neuentdeckung Joseph Zada tritt mit "Die Tribute von Panem - Sunrise On The Reaping" in die Fußstapfen von Woody Harrelson, der Haymitch Abernathy in der ersten "Panem"-Reihe spielte.  Fotoquelle: 2025 Getty Images/Valerie Terranova
Whitney Peak
Auch sie ein Shooting-Star: Whitney Peak spielt in "Sunrise On The Reaping" die Jugendliebe von Haymitch Abernathy.  Fotoquelle: 2025 Getty Images/Dimitrios Kambouris
Die Tribute von Panem - Catching Fire
Zum zweiten Mal müssen Katniss (Jennifer Lawrence) und Peeta (Josh Hutcherson) in die Kampfarena.  Fotoquelle: Studiocanal GmbH

Die Saga geht weiter. Oder sagen wir präziser: Sie geht weiter, nachdem sie von vorne begonnen hatte. Denn 2023 erschien mit "Die Tribute von Panem – The Ballad of Songbirds and Snakes" (zu sehen am 15. Februar, 20.15 Uhr, ProSieben) die Vorgeschichte zu den vier "Tribute von Panem"-Filmen um Freiheitskämpferin Katniss Everdeen, womit eine neue Reihe eingeläutet wurde. Katniss war im Prequel naturgemäß nicht an Bord, im Zentrum standen der junge Coriolanus Snow, der einmal zum skrupellosen Machthaber von Panem aufsteigen wird, und Lucy Gray Baird, Tributin der zehnten Hungerspiele. Und auch der bevorstehende zweite Teil der neuen Reihe kreist um einen Charakter, der im "Panem"-Kosmos eine wichtige Rolle spielt. Worum geht es in "Die Tribute von Panem: Sunrise on the Reaping"? Wer spielt mit? Wann ist der Kinostart?

Wie alle vorausgegangenen Filme beruht auch "Sunrise on the Reaping" auf einem "Tribute von Panem"-Buch von Suzanne Collins. Der im Englischen gleichnamige Roman erschien am 18. März 2025 in den USA und eine Woche später unter dem Titel "Die Tribute von Panem L – Der Tag bricht an" auch in Deutschland. Kurz nach Ankündigung von "Panem L" sicherte sich erneut Lionsgate die Filmrechte, und schon im April 2025 hieß es, die Verfilmung werde Ende 2026 erscheinen. Hierzulande kommt das Fantasy-Abenteuer am 19. November des laufenden Jahres in die Kinos, in den USA einen Tag später.

Worum geht es in "Sunrise on the Reaping"

"Sunrise on the Reaping" handelt von Haymitch Abernathy, der in den ersten "Tribute von Panem"-Filmen der Mentor von Katniss Everdeen war. Als junger Mann nimmt er selbst an den tödlichen Hungerspielen teil, wo die Kandidatinnen und Kandidaten, sogenannte Tribute, unter den Augen eines jubelnden Massenpublikums einander bis zum Tod bekämpfen müssen. Es sind die 50. Hungerspiele angesagt, und da es sich also um ein weiteres Jubel-Jubiläum handelt (alle 25 Jahre findet eine Sonderausgabe der Spiele statt), treten doppelt so viele Tribute an als sonst, nämlich 48.

Die 50. Hungerspiele – wir befinden uns folglich 24 Jahre vor den ersten Spielen mit Katniss Everdeen und 40 Jahre, nachdem in "Ballad of Songbirds and Snakes" Lucy Gray die Todesarena als Siegerin verlassen hatte. Haymitch ist 16 Jahre alt und lebt in Panem im 12. Distrikt. Nach einem tragischen Zwischenfall am Tag der Tributen-"Ernte" wird er als Ersatztribut ausgewählt. Dass er die Spiele gewinnen wird, wissen wir aus den Katniss-Filmen. Die Spannung ergibt sich im neuen Film vielmehr aus den Fragen, wie ihm der Sieg gelungen ist und wie aus dem hoffnungsvollen jungen Mann der spätere zynische Mentor wurde. Dass Haymitch seine Familie und seine große Liebe Lenore Dove für ein menschenverachtendes Spiel zurücklassen musste, dürfte der Anfang dieser Wandlung sein.

Überraschung: Diese zwei "Panem"-Hauptdarsteller kehren zurück

In die Rolle Haymitchs ist Nachwuchsschauspieler Joseph Zada ("Invisible Boys") geschlüpft, der damit in die nicht gerade kleinen Fußstapfen Woody Harrelsons tritt. Auch die anderen Figuren des Vorgängers erstrahlen, selbstredend, in neuen Gesichtern. Mit von der Partie ist auch in "Sunrise on the Reaping" der finstere Coriolanus Snow, der hier schon Panem-Präsident ist. Ralph Fiennes ("Schindlers Liste") hat sich diesmal nach Donald Sutherland und Tom Blyth an den brutalen Machthaber gewagt. Als Plutarch Heavensbee, in den ersten "Tribute"-Filmen von Philip Seymour Hoffman dargestellt, wird nun Jesse Plemons ("Bugonia") zu sehen sein. Elle Fanning spielt die Anstandsdame Effie Trinket und Hollywood-Ikone Glenn Close eine Figur namens Drusilla Sickle.

Ergänzt wird der prominente Cast von zwei Schauspielern, mit denen den Machern ein echter Coup gelungen ist. In "Sunrise on the Reaping" wird es auch ein Wiedersehen geben mit Katniss und ihrem Tributen-Kollegen aus den 74. Hungerspielen, Peeta Mellark. Das wiederum heißt: Mit den beiden Figuren kehren auch ihre Darsteller Jennifer Lawrence und Josh Hutcherson zur Reihe zurück. Wie das konkret umgesetzt wurde, da doch "Sunrise on the Reaping" mehr als zwei Jahrzehnte vor dem ersten "Panem"-Film spielt, muss sich noch erweisen. An Fantasie wird es Drehbuchautor Billy Ray ("Terminator: Dark Fate") nicht gemangelt haben. In Szene gesetzt hat das Hungerspiel-Spektakel erneut Francis Lawrence, der seit "Catching Fire" bei jedem "Tribute"-Film Regie führte.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

