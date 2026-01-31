Tanzyn Crawford spricht über hohe Erwartungen an "GoT"-Prequel: "Es war ein Balanceakt"

Mit Tanzyn Crawford betritt ein neues Gesicht eines der größten Serienuniversen der Welt. In "A Knight of the Seven Kingdoms" spielt die 25-Jährige eine Figur, die sich bewusst abseits von Macht, Intrigen und Gewalt bewegt – und genau dadurch heraussticht. Im Interview mit der Agentur teleschau sprach Crawford nun offen darüber, was dieser Schritt für sie bedeutet.

Die neue HBO-Max-Serie spielt rund 100 Jahre vor den Ereignissen von "Game of Thrones" und erzählt die Geschichte des jungen Ritters Ser Duncan der Große (Peter Claffey) und seines Knappen Egg (Dexter Sol Ansell) – dem späteren König Aegon Targaryen. Crawford verkörpert Tanselle "Zu-Groß", eine dornische Puppenspielerin, die den beiden in Westeros begegnet.

Erwartungen an "A Knight of the Seven Kingdoms"-Figur sind "einschüchternd" Der Einstieg in die Welt von George R. R. Martin sei für Crawford alles andere als selbstverständlich gewesen. "Ich war unglaublich nervös", gibt sie zu. "Diese Figur existiert ja schon sehr lange – die Menschen haben seit fast 20 Jahren ein Bild von ihr im Kopf. Das ist einschüchternd." Gleichzeitig habe sie genau das gereizt. "Ich wollte meine eigene Interpretation finden – und trotzdem der Buchvorlage gerecht werden. Es war ein Balanceakt."

Als sie erfuhr, dass sie die Rolle bekommen hatte, stand Crawford gerade für ein anderes Projekt vor der Kamera. "Mein Manager und meine Agenten schrieben plötzlich von Problemen. Ich dachte nur: Oh Gott, was ist jetzt los?", erinnert sie sich. Dann der Moment der Wahrheit: "Einer hatte im Zoom-Hintergrund plötzlich eine 'Game of Thrones'-Kulisse. Alle Kameras gingen aus – und ich wusste es." Kurz darauf saß sie allein auf dem Gehweg: "Ich habe einfach geweint. Vor Glück."

Tanzyn Crawford kennt die Unsicherheiten ihrer Rolle gut Tanselle ist keine Kämpferin, keine Intrigantin, keine Adelige. Und genau das macht sie so besonders. "Sie lebt in ihrer eigenen, kreativen Welt", sagt Crawford. "Wenn sie auf dem Bildschirm erscheint, ist das wie ein kurzer Moment der Ruhe – bevor alles wieder eskaliert." Ihre Figur zeige, wie verletzlich einfache Menschen im Schatten des Adels seien – und wie viel Stärke in Würde und Menschlichkeit liegen könne.

Was Crawford besonders mit Tanselle verbindet, ist ihre innere Ruhe. "Sie hat eine stille Stärke", erklärt die Schauspielerin im Interview. "Ich wollte nicht, dass sie sich beweisen muss oder 'in your face' ist." Gerade als große Frau, Crawford ist 1,83 Meter groß, kenne sie das Gefühl, sich kleiner machen zu wollen. "Tanselle ist da durchgegangen – und auf der anderen Seite angekommen. Sie ist sicher in sich, in ihrem Körper, in ihren Fähigkeiten." Von ihrer Figur habe sie auch persönlich gelernt: "Tanselle beobachtet die Welt erst einmal", sagt Crawford. "Sie hat nicht den Drang, alles sofort auszusprechen." Etwas, das sie selbst gerne öfter täte: "Ich bin da oft schneller – und das bringt mich manchmal in Schwierigkeiten."

Mit dem Start der Serie auf HBO Max ist Crawford schlagartig Teil eines globalen Phänomens geworden. Ob sie bereit dafür sei? "Ganz ehrlich? Ich weiß es nicht", sagt sie offen. Dann fügt sie hinzu: "Vielleicht verändert sich gar nichts. Vielleicht verändert sich alles." Und genau diese Ungewissheit scheint sie gelassen anzunehmen.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

