Neue Hoffnung für Fans: "Game of Thrones"-Kinofilm geplant

Warner Bros. plant offenbar, "Game of Thrones" auf die große Leinwand zu bringen. Sieben Jahre nach dem Ende der Erfolgsserie soll ein Kinofilm angedacht sein. Ob das Projekt auch wirklich umgesetzt wird, ist allerdings noch nicht ganz sicher.

"Game of Thrones" bleibt auch sieben Jahre nach dem ungeliebten Ende der Fantasy-Serie in aller Munde. Gerade erst feierte das neuste Spin-off "A Knight of the Seven Kingdoms" bei HBO Max Premiere, jetzt soll Hollywood sogar einen Kinofilm planen.

Wie das US-Branchenblatt "The Hollywood Reporter" berichtet, soll Produzent und Drehbuchautor Beau Willimon, der unter anderem die Arbeiten an der Netflix-Erfolgsserie "House of Cards" leitete, für die Umsetzung verantwortlich sein. In dem vom Filmstudio Warner Bros. angedachten Kinofilm soll es um die Eroberung von Westeros durch König Aegon I. gehen, der die Targaryen-Dynastie in den Sieben Königslanden begründete.

"Game of Thrones"-Fans sollten sich aber nicht zu früh freuen. Denn angesichts der milliardenschweren Übernahme durch Paramount Skydance soll eine Umsetzung des Projekts laut Bericht bislang nicht gesichert sein.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

