HBO Max startet mit "Banksters": Lohnt sich die deutsche Serie?

Galt Deutschland im Serienfach einst noch als rückständig, haben Prestigeproduktionen von "Dark" bis "Das Boot" den deutschen Ruf längst aufpoliert. Insofern ist es wenig verwunderlich, dass nun auch die Qualitätsschmiede HBO auf den Zug aufspringt und mit "Banksters" (ab 20. Februar wöchentlich eine neue Folge) die erste deutschsprachige Original-Produktion vom Stapel lässt. Mit den prominenten Produzenten Quirin Berg und Max Wiedemann ("4 Blocks") vertraut HBO jedenfalls erfolgsverwöhntem Personal.

Nach einem tollen Freistoßtor bleibt Yussuf (Eren M. Güvercin) nicht viel Zeit zum Jubeln. Noch auf dem grünen Rasen wird der Bank-Azubi festgenommen. Der Vorwurf lautet: mehrfacher Bankraub samt riesiger Schadenssumme. Wer ihn verpfiffen hat, bleibt zunächst völlig unklar. Doch Verhaftung hin oder her, Yussuf denkt gar nicht dran, den Ermittlern die Namen seiner Mitstreiter zu nennen. Da kann selbst der jähzornige Ermittler Kramer (David Ruland) nichts ausrichten.

"Banksters" beruht auf wahrer Geschichte: Bankazubis erleichtern eigene Arbeitgeber Das Publikum ist dem Polizisten mit der kurzen Zündschnur indes deutlich voraus. "Banksters" changiert in hohem Tempo zwischen Gegenwart und unterschiedlichen Zeitpunkten der Vergangenheit. Schnell wird klar: Was für Yussuf als kleine Kreditkartengaunerei begann, nahm schnell eine größere Dimension an – samt Hilfe dreier anderer Bankazubis: dem nerdigen Ausweisfälscher Steven (Michelangelo Fortuzzi), der grauen Maus Melanie (Maria Dragus) und dem vermeintlich verwöhnten Bankierssohn Malte (Merlin von Garnier).

Doch weder seine aufgebrachten Eltern (Numan Acar und Britta Hammelstein) noch seine besorgte Schwester (Anna Bardavelidze) können Yussuf aus der Ruhe bringen. Und das, obwohl ihm in U-Haft sitzend die Bankraubserie mehr und mehr um die Ohren zu fliegen droht ...

Zwischen Banküberfall und Coming of Age Heist-Action, Coming-of-Age-Identitätsfindung, Familiendrama und ein bisschen Generalkritik am Finanzsystem: "Banksters" streift viele Genres – und verliert sich dabei ein Stück weit. Mit dem sprunghaften Erzählstil beraubt sich der Sechsteiler selbst des Potenzials, den Figuren den nötigen Raum zu schaffen. Die Konflikte innerhalb von Yussufs Familie bleiben dabei ebenso blass wie die Hintergrundgeschichten seiner Mitstreiter. Dass obendrein die Polizei – besonders in Form des eindimensionalen Rüpels Kramer – derartig dilettantisch agiert, ist ärgerlich.

Somit verpasst es HBO Max, mit seinem deutschsprachigen Erstling ein Ausrufezeichen auf dem jüngst erschlossenen hiesigen Streamingmarkt zu setzen. Wie schwer das ist, zeigt auch der Blick auf die Konkurrenz: Während Netflix mit der international gefeierten Mystery-Serie "Dark" und Sky mit dem Hochglanzwerk "Das Boot" echte Publikumsfänger landeten, blieb Apples deutschsprachiges Seriendebüt mit der Comedy "Where's Wanda?" deutlich hinter den Erwartungen zurück.

