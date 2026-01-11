Drama hinter den Kulissen: Das Aus von Trystan Pütter bei „Ku’damm 77“

Home News TV-News

Unerwartetes Serien-Aus

11.01.2026, 19.03 Uhr
von Jens Szameit
Die beliebte Serie "Ku'damm 77" überrascht mit einem Wechsel im Cast: Trystan Pütter, der in den ersten drei Staffeln eine zentrale Rolle spielte, ist nicht mehr dabei. Stattdessen kehrt Sabin Tambrea zurück, obwohl seine Figur zuvor gestorben war.
Ku'damm 56
Ausbruch aus dem Alltag: Monika Schöllack (Sonja Gerhardt) und Freddy Donath (Trystan Pütter) rocken den Rock'n'-Roll-Wettbewerb.   Fotoquelle:  ZDF/Stefan Erhard
Ku'damm 77
Drei Frauengenerationen vor 70er-Kulisse: "Ku'damm 77" erzählt die Geschichte der Familie Schöllack weiter. Unter einem Dach leben (von links) Caterina (Claudia Michelsen), Friederike (Marie Louise Albertine Becker), Helga (Maria Ehrich), Monika (Sonja Gerhardt), Dorli (Carlotta Bähre) und Eva (Emilia Schüle).  Fotoquelle: ZDF/Conny Klein

Es ist einer der großen Serien-Erfolge des ZDF in den vergangenen Jahren: Fans uns Kritik feierten die "Ku'damm"-Saga über die fiktive Berliner Familie Schöllack und ihre Tanzschule gleichermaßen. Drei Staffeln (in den Jahren "56", "59" und "63" spielend) sind seit 2016 erschienen. Jetzt folgt "Ku'damm 77", und fast alle vertrauten Figuren und Stars sind wieder dabei.

Einer jedoch fehlt – und das ist durchaus eine Überraschung: Schauspieler Trystan Pütter (45) ist nicht mehr Teil des "Ku'damm"-Casts.

Aus für Freddy Donath: Ein plötzlicher Abschied

Pütter spielte in allen bisherigen Staffeln die Figur des Freddy Donath, der mit Tanzschulen-Tochter Monika (Sonja Gerhard) ein Verhältnis anfängt und ein Kind bekommt – eine die Handlung tragende Hauptrolle. Umso verblüffender ist, dass sie in den neuen Folgen nicht auftaucht. Freddy, so will es das Drehbuch von Serienschöpferin Annette Hess, sei in der Zwischenzeit bei einem Autounfall gestorben.

Über die Gründe für das Serien-Aus von Schauspieler Trystan Pütter, der privat mit Ex-"Tatort"-Star Heike Makatsch liiert ist, lässt das ZDF auf Nachfrage der Agentur teleschau verlauten: "Aus inhaltlichen Gründen sind die Redaktion, Annette Hess und Trystan Pütter nicht zusammengekommen und haben sich gemeinsam entschieden, die Rolle nicht weiterzuerzählen." Stattdessen wolle man den neuen Figuren mehr Raum geben.

Hans Sigl privat: So lebt der „Bergdoktor“-Star wirklich
Prominente Nachbarn, viel Privatsphäre und ein bewusster Rückzug: Ein Blick auf das Leben des TV-Stars fernab der Serie.
Mit Promi-Nachbarn
Hans Sigl lächelt.

Von Dorli Schöllack bis Friederike von Boost: Diese neuen Gesichter prägen „Ku’damm 77“

Zu den erwähnten neuen Figuren zählen Carlotta Bähre (21) als Dorli Schöllack, Marie Louise Albertine Becker (22) als junge Polizei-Anwärterin Friederike von Boost, Massiamy Diaby (30) als Dokumentarfilmerin Linda Müller und Florian Stetter (48) als Zahnarzt Dr. Hannes Mikusch, in den sich Helga von Boost – gebürtig Schöllack – (Maria Ehrich, 32) verliebt.

Kurios: Während Trystan Pütter trotz zuletzt "lebendiger" Hauptrolle nicht mehr bei "Ku'damm 77" auftaucht, kehrt ein anderer Serien-Star zurück – obwohl seine Figur in der letzten Staffel starb. Sabin Tambrea spielt nun nicht mehr den aus dem Leben geschiedenen Industriellen-Sohn Joachim Franck, sondern den Lehrer Robert Beck. Der sieht dem Verstorbenen Joachim Franck verblüffend ähnlich, wie dessen Witwe Monika (Sonja Gerhardt) gleich zu Beginn der ersten neuen Folge feststellt. Und das hat einen Grund ...

Neue Erhebung zeigt massiven Zuschauer-Rückgang bei linearem Fernsehen
Stirbt das lineare Fernsehen aus? Eine neue Erhebung der AGF scheint darauf hinzudeuten. Demnach hat sich die Anzahl der 14- bis 49-Jährigen, die 2025 klassisch den Fernseher anschaltete, im Vergleich zu 2020 halbiert.
TV-Konsum Rückgang
Lineares Fernsehen verliert Zuschauer

Annette Hess erklärt die Wendung so: "Ich kriege jetzt noch Hass-Nachrichten: 'Wie konnten Sie Joachim Franck sterben lassen?'", verrät die Autorin in der ZDF-Doku "Backstage – Ku'damm 77". "Und dann habe ich gedacht: Mann, die vermissen den so sehr." Sie suchte daraufhin nach einem Weg, "noch mal mit dieser Figur zu spielen".

Das ZDF zeigt die drei neuen "Ku'damm"-Episoden von Montag, 12. Januar, bis Mittwoch, 14. Januar, jeweils um 20.15 Uhr.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

