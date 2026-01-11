Drama hinter den Kulissen: Das Aus von Trystan Pütter bei „Ku’damm 77“

Es ist einer der großen Serien-Erfolge des ZDF in den vergangenen Jahren: Fans uns Kritik feierten die "Ku'damm"-Saga über die fiktive Berliner Familie Schöllack und ihre Tanzschule gleichermaßen. Drei Staffeln (in den Jahren "56", "59" und "63" spielend) sind seit 2016 erschienen. Jetzt folgt "Ku'damm 77", und fast alle vertrauten Figuren und Stars sind wieder dabei.

Einer jedoch fehlt – und das ist durchaus eine Überraschung: Schauspieler Trystan Pütter (45) ist nicht mehr Teil des "Ku'damm"-Casts.

Aus für Freddy Donath: Ein plötzlicher Abschied Pütter spielte in allen bisherigen Staffeln die Figur des Freddy Donath, der mit Tanzschulen-Tochter Monika (Sonja Gerhard) ein Verhältnis anfängt und ein Kind bekommt – eine die Handlung tragende Hauptrolle. Umso verblüffender ist, dass sie in den neuen Folgen nicht auftaucht. Freddy, so will es das Drehbuch von Serienschöpferin Annette Hess, sei in der Zwischenzeit bei einem Autounfall gestorben.

Über die Gründe für das Serien-Aus von Schauspieler Trystan Pütter, der privat mit Ex-"Tatort"-Star Heike Makatsch liiert ist, lässt das ZDF auf Nachfrage der Agentur teleschau verlauten: "Aus inhaltlichen Gründen sind die Redaktion, Annette Hess und Trystan Pütter nicht zusammengekommen und haben sich gemeinsam entschieden, die Rolle nicht weiterzuerzählen." Stattdessen wolle man den neuen Figuren mehr Raum geben.

Von Dorli Schöllack bis Friederike von Boost: Diese neuen Gesichter prägen „Ku’damm 77“ Zu den erwähnten neuen Figuren zählen Carlotta Bähre (21) als Dorli Schöllack, Marie Louise Albertine Becker (22) als junge Polizei-Anwärterin Friederike von Boost, Massiamy Diaby (30) als Dokumentarfilmerin Linda Müller und Florian Stetter (48) als Zahnarzt Dr. Hannes Mikusch, in den sich Helga von Boost – gebürtig Schöllack – (Maria Ehrich, 32) verliebt.

Kurios: Während Trystan Pütter trotz zuletzt "lebendiger" Hauptrolle nicht mehr bei "Ku'damm 77" auftaucht, kehrt ein anderer Serien-Star zurück – obwohl seine Figur in der letzten Staffel starb. Sabin Tambrea spielt nun nicht mehr den aus dem Leben geschiedenen Industriellen-Sohn Joachim Franck, sondern den Lehrer Robert Beck. Der sieht dem Verstorbenen Joachim Franck verblüffend ähnlich, wie dessen Witwe Monika (Sonja Gerhardt) gleich zu Beginn der ersten neuen Folge feststellt. Und das hat einen Grund ...

Annette Hess erklärt die Wendung so: "Ich kriege jetzt noch Hass-Nachrichten: 'Wie konnten Sie Joachim Franck sterben lassen?'", verrät die Autorin in der ZDF-Doku "Backstage – Ku'damm 77". "Und dann habe ich gedacht: Mann, die vermissen den so sehr." Sie suchte daraufhin nach einem Weg, "noch mal mit dieser Figur zu spielen".

Das ZDF zeigt die drei neuen "Ku'damm"-Episoden von Montag, 12. Januar, bis Mittwoch, 14. Januar, jeweils um 20.15 Uhr.

