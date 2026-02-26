Home News Star-News

Inka Bause meldet sich nach ihrem Hilferuf auf Instagram

"Bauer sucht Frau"-Moderatorin in Sorge

Update: Inka Bause meldet sich nach ihrem Hilferuf auf Instagram

26.02.2026, 16.50 Uhr
von Annika Schmidt
Großer Schock für Inka Bause: Die "Bauer sucht Frau"-Moderatorin bat auf Instagram um Mithilfe. Ihr Hund Oscar war plötzlich verschwunden. Nun hat sich der RTL-Star erneut gemeldet und berichtet, was mit Oscar geschehen ist.
Inka Bause
Inka Bause  Fotoquelle: picture alliance / SchwabenPress | Guenter Hofer

Es waren bewegende Worte, die Inka Bause auf Instagram teilte. In großer Sorge wandte sich die "Bauer sucht Frau"-Moderatorin an ihre Fans und bat um Mithilfe. Ihr Hund Oscar war plötzlich verschwunden. Nun hat sich der RTL-Star erneut an die Öffentlichkeit gewandt und berichtet, wie die Geschichte um den Terrier-Mischling weiterging. 

Inka Bause geschockt: Wo ist Oscar?

Zwei Hunde wohnen bei Inka Bause. Neben Oscar hat auch Eddi ein Zuhause bei der "Bauer sucht Frau"-Moderatorin gefunden. Beide Hunde zeigt die 57-Jährige des Öfteren auf Instagram. Oscar wurde Anfang 2023 von Inka Bause adoptiert. Der Terrier-Mix stammt aus dem Tierheim in Berlin. "Es ist wirklich schön, Oscar glücklich machen zu können", schrieb der TV-Star damals auf Facebook. Als nun der Hilferuf von Inka Bause kam, bewegte die Moderatorin damit zahlreiche Menschen zu handeln. "Mein Hund Oscar wird vermisst! Er ist heute in Französisch Buchholz entlaufen. Wenn ihr ihn seht, meldet euch bitte!", schrieb die gebürtige Leipzigerin auf Instagram. 

Inka Bause emotional: Gemeinschaft folgt Hilferuf

Nach dem großen Schrecken, gab es nun ein positives Update von Inka Bause. Der Hilferuf hat eine große Gemeinschaft in Bewegung versetzt. "Er ist wieder da! Ich freue mich so. Es haben alle Hand in Hand gearbeitet. Mein Managementbüro, meine Susi Schneider von der Fanbetreuung, alle", schreibt die Moderatorin erleichtert und postet dazu ein Foto gemeinsam mit Oscar. Dabei zeigt sich die 57-Jährige einer Frau gegenüber besonders dankbar, die ihren Hund gefunden und richtig gehandelt hat. "Irgendwie hat es funktioniert und jetzt habe ich ihn. Alles wäre nicht möglich gewesen, wenn ich nicht eine ganz tolle Finderin gehabt hätte, die Oscar wirklich mitten auf der Straße eingesammelt hat, weil der einfach abgehauen ist", klärt Inka Bause auf und wirkt überglücklich. 

