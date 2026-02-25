Home News TV-News

Wie lebt Heidi Klum wirklich abseits von „Germany’s Next Topmodel“?

Model-Mama ganz privat

25.02.2026, 16.16 Uhr
von Friederike Hilz
Heidi Klums neue Doku "On & Off the Catwalk" gewährt exklusive Einblicke in das Leben der Model-Mama und ihrer Kinder Leni und Henry. Zwischen Studium und Modeljobs zeigt sich die Familie von einer ganz neuen Seite. Ein Muss für alle Fans!
In der neuen zweiteiligen Doku "On & Off the Catwalk by Heidi Klum" begleitet ein Team das Modelleben von Leni Klum (von links), Henry Samuel und Mutter Heidi Klum.  Fotoquelle: ProSieben / Max Montgomery
Heidi Klum ist aus der internationalen Fernseh- und Modewelt kaum wegzudenken. Nun zeigt sie in einer neuen Dokureihe, wie das Leben als Model hinter den Kulissen tatsächlich aussieht.  Fotoquelle: 2025 Getty Images/Monica Schipper

Während Heidi Klum in der aktuellen Staffel von „Germany’s Next Topmodel“ erneut nach Nachwuchsmodels sucht, rückt eine neue Doku ihr Privatleben in den Mittelpunkt. „On & Off the Catwalk – by Heidi Klum“ begleitet die Unternehmerin sowie ihre Kinder Leni und Henry durch ihren Alltag zwischen Studium, Modeljobs und Familie — und zeigt, wie viel hinter den Kulissen wirklich passiert.

Heidi Klum spricht über Tochter Leni: „Es ist strange“

Am Mittwoch zeigte ProSieben die erste Folge vorab im Münchner Arri-Kino. Klum selbst war zwar nicht vor Ort, konnte aber – nach kurzen technischen Problemen – einige Fragen der anwesenden Gäste beantworten. Unter den Besuchern waren auch die beiden ehemaligen Kandidaten Jannik Richter und Aldin Zahirović. Dabei verriet die 52-Jährige, welches besondere Ereignis dieses Jahr noch für ihre Tochter ansteht. Sie gab zu: Es sei "strange zu sehen, wie deine Kinder auf einmal Erwachsene werden".

Obwohl Leni, und inzwischen auch ihr jüngerer Bruder Henry, sich zu gefragten Models entwickelt haben, sei das für beide im Moment ein Hobby, erklärte Klum. "Beide studieren noch, deswegen kann das ja auch komplett eine andere Reise für die werden", steht sie hinter den Entscheidungen ihrer Kinder. "Leni wird dieses Jahr ihren Abschluss machen", erzählte Klum stolz. Die letzten vier Jahre habe sie in New York Innenarchitektur studiert. Was danach für die 21-Jährige ansteht, ist allerdings noch offen.

Im Anschluss ging es für Klum schon wieder weiter zum GNTM-Dreh: "Heute machen wir sogar schon die Titel für die 'Harper's Bazaar'", gab die 52-Jährige einen kleinen Einblick hinter die Kulissen.

„On & Off the Catwalk“: Heidi Klum zeigt ihr Leben hinter den Kulissen

In "On & Off the Catwalk" nehmen die drei Klums, aber vor allem Heidi selbst, das Publikum mit zu Anproben in Paris, Fotoshootings in München oder auf den roten Teppich in Venedig. Dazwischen bleiben der Model-Mama immerhin noch ein paar Stunden für ihren Ehemann Tom oder Kaffe und Kuchen mit Mama Erna und Ex-GNTM-Juror Wolfgang Joop.

Trotz des Stresses scheint Klum dabei alles immer im Griff zu haben. Doch einige Momente lassen tiefer blicken: Die Model-Mama spricht über ihre Anfänge in Paris, als ihr gesagt wurde, sie sei "zu fett", über die Hasskommentare, die sie bis heute bekommt, und über die Wechseljahre: "Ich bin nicht schwanger. Ich bin einfach ein bisschen dicker als vorher. Ich denke mir immer, es gibt Schlimmeres." Doch auch die so selbstbewusste Klum hat kleine Unsicherheiten, wie sich im Laufe der eineinhalbstündigen Sendung zeigt.

Und wo schaut die 52-Jährige die erste Folge ihrer eigenen Doku? Am Sonntag haben sie und ihr Ehemann Hochzeitstag, deswegen seien sie "wahrscheinlich im Bett", schmunzelte sie im Video-Call.

"On & Off the Catwalk – by Heidi Klum" ist ab 22. Februar an zwei aufeinanderfolgenden Sonntagen um 20.15 Uhr bei ProSieben zu sehen.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
